国务院印发创投新意见 关注“投资退出机制”、“天使投资税收”两关键问题

经济观察网 宋笛／文 9月20日，国务院印发了《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》，在该份意见涉及了目前普遍在创投领域普遍关注的两个关键点：创业投资退出机制的建设、天使投资税收的减免。

在该份意见提出中，要拓宽创业投资市场化退出渠道。充分发挥主板、创业板、全国中小企业股份转让系统以及区域性股权市场功能，畅通创业投资市场化退出渠道。完善全国中小企业股份转让系统交易机制，改善市场流动性。支持机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台市场开展直接融资业务。鼓励创业投资以并购重组等方式实现市场化退出，规范发展专业化并购基金，这一条意见的将由证监会牵头负责进一步推进。

作为创业者，驿盟物流科技CEO孙明扬对于这份意见的看法是“很接地气”，在他看来这份意见较为全面的涵盖了目前整个创业投资领域的多个关键节点，他最关注的是关于“创业投资的退出机制”这一问题，孙明扬向经济观察网表示，目前创业投资的退出机制并不明晰，这与目前股票市场的整体情况相关，创业投资可选择的退出路径并不多，只能寄希望于创业公司被大型企业收购这一条路径，他也希望具体的落地措施能够尽快出台。

该份意见同时还涉及了天使投资税收政策的问题，这一问题也是目前投资圈普遍关注的问题。

在今年的夏季达沃斯论坛中，小米CEO雷军曾经对天使投资人的税收政策提出了建议“我觉得天使投资人的税收应该七年累计，过去七年赔了多少钱我可以抵扣计税金额，这样比较合理”。

而在此次意见中也有“进一步完善创业投资企业投资抵扣税收优惠政策”的表述，在此之外，这份意见还提出，要完善创业投资税收政策。按照税收中性、税收公平原则和税制改革方向与要求，统筹研究鼓励创业投资企业和天使投资人投资种子期、初创期等科技型企业的税收支持政策， 研究开展天使投资人个人所得税政策试点工作，这一条意见将由发改委、科技部、财政部等部门按照职责分工负责推进。

在退出机制和天使投资税收两条之外，这份意见还涉及了包括培育多元化的创业主体，多渠道拓宽创业投资资金来源，加强政府引导和政策扶持，完善创业投资相关法律法规，进一步完善创业投资退出机制，优化创业投资市场环境，完善创业投资行业自律和服务体系等多个方面。