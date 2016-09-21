民营企业需要怎样的税收环境

经济观察报 朱志钢/文 根据9月13日国家统计局公布的数据，2016年1-8月，民间投资同比名义增长2.1%，增速与1-7月份持平，呈现企稳态势，但形势仍不容乐观。

今年以来，民间固定资产投资增速下降问题引起高度重视，并出台了一系列促进民营企业健康发展的举措。包括税务机关在内的相关部门积极发挥职能作用、主动服务大局，及时回应民营企业需求，努力为民营企业创造良好的发展环境。

民营企业是重要的经济主体，是国民经济中最活跃的部分。民间投资在促进社会投资、发展创新性经济、促进大众创业等方面都发挥了重要的作用。近年来，在国家高度重视下，政府部门对于民营企业的不公平待遇逐步消除，有些方面甚至给予了比国有企业更优的待遇。但为何民间固定资产投资仍会出现增速明显下滑的现象呢？这是一个值得我们深思的问题。

对于税务部门来说，近年来在鼓励和引导民间投资和非公经济健康发展方面做了大量的工作，包括宣传和落实公共基础设施、固定资产加速折旧、小微企业的税收优惠，采取各种措施增强政策宣传的针对性、有效性，确保各项优惠政策落实到位；简政放权，优化流程，简并资料，取消多项非行政审批项目，企业所得税优惠政策全部实行“先享受、后备案”管理方式；推进“三证合一”、“五证合一”等改革，为民营企业提供更多的税收便利；落实“深化国税、地税征管体制改革方案”，国地税部门加强协同合作等等。

毫无疑问，这些措施对于引导民营企业投资方向、促进民间投资健康发展发挥了较好的作用，也是有必要继续坚持和推进的。但从根本上来说，较轻的税负、良好的制度、公正的执法是民营企业真正期盼的税收环境。

一是适当减轻民营企业的税收负担。近年来我国大力实施结构性减税，推进“营改增”等改革，完善小微企业等税收优惠，一定程度上减轻了企业的税收负担。但随着税收征管的不断加强、征管效率的不断提高，加上经济环境不是很好，现有税负水平给企业带来了较大压力。总体而言，中国企业尤其是以中小企业为主体的民营企业税收等负担偏重，这种情况不利于民营企业的健康发展。

可借鉴国际通行做法，采取低税率、加计扣除、加速折旧、税额抵免等多种形式的税收优惠，给予中小企业更轻的税收负担，为民营企业发展创造良好的税收环境。同时，还可以适当降低企业所得税法定税率，2008年以来包括中国周边国家在内的不少国家都采取了降低企业所得税税率的做法，中国则近9年来没有变化，使得原本属于中等水平的25%法定税率显得偏高，因此建议降低1-2个百分点，提升企业竞争力。合理的税收负担，可以使依法纳税者成为绝大多数，既有利于税法的顺利实施，也有利于数量众多的民营企业轻装上阵。

二是打造良好的税收制度。“良法是善治之前提”。中国现有17个税种，其中只有3个属于法律层次，其他税种都是以国务院条例形式颁布。许多规定散见于财政部、国家税务总局各类文件中，税收优惠项目众多且不够规范。为贯彻落实税收法定原则，我国已经在逐步改进相关工作，一些税种正在立法过程中。

建议在提升各个税种法律层级的同时，进一步优化和细化税收规定，使绝大多数涉税行为真正有法可依；清理规范不合理的税收优惠政策，多运用税基式减免，突出对于技术创新、就业创业、节能减排等国家鼓励企业的税收优惠，让更多民营企业能够享受到实实在在的优惠；减少税法修改的随意性和各级税务机关的自由裁量权，加强税法制定的前瞻性，提升税法的确定性，让民营企业对于税收制度有明确的预期。良好的税收制度，可以促进税收规定的有效落实，也可以引导民营企业遵法守法习惯的养成，同时也有利于降低民营企业的税收遵从成本。

三是营造公平公正的税收环境。执法是否公正是各种不同经济性质的纳税人能否在同一起跑线上公平竞争的决定性因素。近年来虽然我国税务机关的执法程序意识、风险防范意识不断增强，但税收执法不规范等问题还不同程度存在，简政放权后税务机关和纳税人对于各自职责认识还不清楚，还权、还责于纳税人还没有真正落实到位，一些政策在各地有不同的执行口径，对于税收违法纳税人惩处也没有完全到位。

通过严格执行各项税收实体和程序法律法规，在国家层面统一相关税收执法口径，确保税收法律法规落实到位；运用风险管理理念，把有限的征管资源集中到重点企业和高风险事项上，对于发现有偷逃税行为的纳税人严格按税法规定进行处罚，绝不姑息；把有限的服务资源集中到为守法纳税人的服务上，对于守法纳税人予以更优质更全面的税收服务；给予经查实的税收违法行为举报者较高的奖励，提高税收违法行为举报人的积极性；结合已经初步建立的税收联合惩戒机制，真正让依法纳税的民营企业享受更多更好的服务、有更高的社会地位，让违法失信的纳税人处处受限，甚至尊严扫地；进一步拓展与国地税部门的合作广度和深度，提高税收执法的规范性。公正的执法环境，能有效地提升广大民营企业的税收遵从度，促进民营企业健康发展。

执法和服务实际上是相辅相成的，从某种意义上说，公正的执法是对守法纳税人最好的服务，因为通过公正的执法行为打击了偷逃税情况、保证了税法的公平实施；优质的服务也是一种执法手段，因为通过服务引导纳税人都向守法纳税人学习，促进了税法的有效落实。

另外，同税收环境类似，促进民营企业发展需要政府相关部门调整思路，如处理好政府与市场的关系，管住“政府这只手”，持续推进简政放权，真正让市场在资源配置中发挥决定性作用；真正运用法治思维和法治方式来推进各项工作，提升国家治理体系和治理能力现代化水平等等，增加民间投资的信心，为民营企业健康发展创造的良好环境。

（作者系管理学博士）