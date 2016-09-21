全球首款VR手机将于11月发布，保千里入局手机战场

经济观察网 孙立/文 面对如火如荼的手机市场，高端视像龙头保千里宣布加入战局。

9月19日晚间，保千里（600074）发布公告称，该公司研发生产的全球首款 VR 手机即将上市，预计将于 2016 年 11 月份开始分批次、分阶段推向市场。该产品由公司自主设计、研发,能够实现 360 °全维度球形全景拍摄,视角随动显示,能够突破平面界限,还原现实空间场景,给用户带来沉浸式娱乐和超凡体验。

公告表示，保千里以精密光机电成像+仿生智能算法为核心竞争优势,在光学设计和图像处理技术方面的积累较为全面,公司在原有技术基础上延拓至 VR 技术领域,并在 VR 领域产业应用上研发出跨界创新的智能终端——“保千里打令 VR 手机”。

在硬件配置上，“保千里打令 VR 手机”采用十核超强处理芯片,能够达到 2.5GHz 超高运行速度;3丛集 CPU 架构提供智能档位切换,功耗平衡能力出众;并采用 MALI-T880 图形处理器;具有全网通功能,支持国内三大运营商网络制式;同时采用5.5 英寸 FHD 以及 1080P 视网 膜屏的设计,使用领先的 OLED 技术,带有源矩阵主动发光,不需背光源;具备非接触探测体温功能;后台设置云平台,为用户提供存储和分享空间。

公告还提到，“保千里打令 VR 手机”是公司在自主拥有的图像拼接和图像矫正软件算法基础上，配合独立设计的全景镜头基础上完成,是一台能够提供高品质的全景视频、全景图像的跨界创新智能终端。新产品的推出将进一步丰富公司的产品线,增强公司的技术创新和产品应用跨界,推动公司的可持续发展。

对此，有业内人士分析认为，自2015年开始，虚拟现实技术(VR)与增强现实技术(AR)正在加速步入商业化应用，这也促使保千里加快研发进程和布局力度。今年3月22日，保千里发布公告称，公司正在研制360°双镜头全景摄像模组和3D立体数字头盔分别用于AR和VR领域。保千里此次成功自主设计研发推出全球首款VR手机，将给全球VR和手机行业带来历史性变革，有力推进VR商业化应用和手机行业创新。

保千里集团董事、副总裁陈杨辉在19日晚间接受采访时向记者表示，本次即将上市的新产品为全球首款 VR 拍摄手机, 是公司 VR 技术在智能终端的最新应用,相对于VR眼罩作为播放设备的功能，VR手机则是VR内容生成器，将有效提升手机应用的智能化、 跨界性、趣味性，是一款可以运用到百行百业的智能终端。