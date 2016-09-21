鲁能集团聚焦绿色生态发展

9月20日，鲁能集团在北京国家会议中心举办了以“生态优先，绿色发展”为主题的战略发展创新成果展暨全球品牌战略合作签约峰会，阐述了企业绿色发展理念及成果，发布了以五大维度、七大产品线构筑“国际休闲生活生态链”的企业战略。

绿色发展成绩斐然

绿色发展理念是党中央在十八届五中全会上提出的。今年1月，习近平总书记在推动长江经济带发展座谈会上强调，要走生态优先、绿色发展之路。鲁能集团在深刻思考和敏锐把握国家发展战略的基础上，确定了企业绿色发展理念的内涵和外延。

去年9月20日，鲁能集团发布“十三五”发展规划，首次将“生态”作为企业产品战略之首，今年4月22日，系统提出企业绿色发展战略，开启了鲁能地产转型发展之路。

鲁能集团公司副总经理蓝海表示，鲁能实施绿色理念是“责任驱使”，争做地产开发的“生态模范”，守护自然生态、打造绿色产品、倡导绿色生活。

绿色理念深入到鲁能集团企业发展的各个层面，在发展理念上，鲁能以“引领、创新、共赢”为核心，倡导绿色开发、绿色社区、绿色建筑、绿色生活，引入WELL认证、绿色建筑、海绵城市、百年住宅四大绿色标准体系。

在产业升级上，大力发展旅游、商业、农业、体育、健康、科技等新型产业地产，大力发展清洁能源，促进国家生态文明建设。

在产品规划上，鲁能把绿色理念贯穿到产品开发全过程，每一个产品从论证、策划，到建设、运营，都将生态理念高度融合，形成生态至上的开发标准。

鲁能的创新绿色发展理念赢得了强烈的社会反响和市场认同，凭借在中国11个城市、超过200万平方米建筑面积获得绿色建筑认证的卓越成绩。截至目前，鲁能地产销售收入已超过420亿元，增幅居全国之首。

北京林业大学副校长王玉杰表示，自然生态的保护是一个综合化的系统工程，需要聚合政、产、学、研、用各方面的力量进行研究和实践。鲁能集团以生态为原则，倡导绿色、健康、可持续发展理念，正是全社会的价值追求，必将成为新时代的引领者。

世界保护地委员会副主席解焱认为，鲁能对于生态保护的远见卓识在国内外的大型企业中都是值得称道的，在绿色发展方面做出的努力彰显出企业的责任担当。

构筑国际休闲生活生态链

在践行绿色发展的过程中，鲁能集团以创新为驱动，将绿色生态理念融入企业发展全过程。打造鲁能城、美丽汇、体育+、文化+、健康+、美丽乡村、鲁能胜地七大产品线，引领产业发展新模式，促进生活方式新转变，服务经济社会新常态。

其中，鲁能城是以商业、办公为主要功能的城市商业综合体；美丽汇包含度假旅居、商业娱乐、文化体验的休闲娱乐目的地；体育+探索体育与商业、旅游、地产模块运营新模式；健康+构建休闲运动、医养融合、文化学习、适老安居、交往创造等功能模块；文化+从文化的层面引领消费，打造时尚、个性、雅致的商业目的地。

除此之外，鲁能胜地与美丽乡村是鲁能助推青山绿水、美丽中国的战略实践产品。在此次峰会上，鲁能与北京昌平、北京门头沟、张家口市、重庆江津、重庆合川、成都崇州、成都龙泉驿等7个区域的政府代表签订了框架协议，共同推动鲁能胜地、美丽乡村等产品的落地建设。

千岛湖鲁能胜地作为生态示范项目在此次峰会上亮相。项目所在的浙江淳安县枫树岭镇下姜村，是习近平总书记担任浙江省委书记时的基层联系点。而“秀水富民”发展战略是淳安人对这一理念最好的诠释。

鲁能集团与浙江淳安签署战略合作协议后，组织了科研机构及生物学家深入项目腹地，对千岛湖进行了生物多样性与生态学研究，积极加入到淳安、下姜、千岛湖的生态保护与开发之中。

鲁能集团方面表示，对千岛湖当地的自然资源和生物多样性十分珍视，将贯彻“生态优先、绿色发展”理念，将该项目打造成世界级的生态名片。

携手共赢促进绿色生态发展

此次峰会，鲁能集团与硬石国际、德威教育集团、万豪国际度假会、美高梅国际度假集团、中国科学院国家天文台、上海交通大学医学院、华为集团、国际金融论坛、美国英创威斯特山地度假区公司、加拿大宝澜集团、浩华＆石基、BBC环球等12家国内外一流品牌举行了签约仪式。

蓝海表示，将与合作伙伴共同努力，集众智、聚合力，构筑国际休闲生活生态链，助力绿色、健康、可持续发展。

鲁能集团基于“生态优先，绿色发展”的理念，从“生态、健康、运动、娱乐、科技”五大维度出发，与众多国际知名品牌携手，将有助于从战略布局、建筑规划到居住文化全生命周期实施绿色发展战略，建设生态文明。

华为技术有限公司电力能源事业部中国区总经理郭浩表示，将与鲁能一起为用户提供高效的能源管理服务，降低用户的能源支出，为国家的节能环保事业做出贡献。

万豪国际度假会亚太区总经理Bill Minnock表示，鲁能的绿色发展理念与万豪国际度假会不谋而合，双方将一同践行生态保护、绿色发展的承诺。

鲁能集团已与BBC环球达成前期开发协议，未来将在文昌鲁能山海天落地BBC Earth和Top Gear两大极具吸引力的大型主题景点。

BBC环球现场娱乐总监StephenDavies表示，希望借助鲁能文昌山海天优美的自然环境，为项目开发令人欣喜、耳目一新的生活体验，为中国游客带来欢乐和享受。

天皓董事总经理刘舒雅表示：“我们很高兴有机会与BBC环球、鲁能集团合作，把BBC Earth这个充满生命、动人心弦的自然历史电视节目及Top Gear这个世界最受关注的汽车娱乐综合节目演变成前所未有的娱乐体验，带给中国游客。”

鲁能集团方面也表示，“本次合作对鲁能集团和BBC环球来说都是极好的机遇。不仅将为文昌鲁能山海天项目开发出令人耳目一新的全新娱乐体验；也将在中国为BBC Earth和Top Gear两大品牌带来勃勃生机。”

发布健康公约打造运动健康社区

继6月份推出的《全民健身计划》将全民健身上升为国家战略之后，习近平总书记在会见第31届奥运会中国代表团时又着重指出，要落实全民健身国家战略，普及全民健身运动，促进健康中国建设。

落实健康中国国家战略，既是新的机遇，也是新的责任。鲁能集团一直以来都与体育产业有着不解之缘，企业的体育基因和优质的体育资源为鲁能打造体育产业地产，缔造“体育+”地产发展新模式奠定了基础。

鲁能泰山7号，就是鲁能集团体现央企担当、助推健康中国的典型代表。鲁能泰山7号以体育休闲产业链衍生为核心，探讨体育与住宅地产模块的优化组合，建设“体育”元素下的社区生活。

引入极限运动场、室内足球场、老年休闲广场等全年龄段的体育运动元素，形成独具“鲁能特色”的复合型运动人居生活，一经入市便受到市场和消费者的热捧。峰会前夕，鲁能泰山7号在济南、南京、重庆、天津四地联袂首开，三天共实现35亿销售业绩。

鲁能集团形象大使、知名国际足球巨星贝克汉姆也来到会议现场，携手鲁能发布了《鲁能泰山7号健康绿色公约》，倡议运动健康生活，提倡全民运动。贝克汉姆表示，他非常期待“鲁能泰山7号能让体育走进中国的社区和民众的生活，把享受运动与健康生活带来的快乐传递给普通民众。”

鲁能方面表示，2016年全年将超额完成600亿元地产收入目标，同时还将在全国范围布局美丽乡村项目超过100平方公里。

在健康+产品线之下，鲁能还将积极顺应中国社会老龄化进程，加紧研发适老、宜居、健康的“鲁能泰山9号”产品线。同时将继续研发新的产品线，响应国家“大众创业，万众创新”号召，推动科技创新型、智慧密集型、多业融合型产业地产。