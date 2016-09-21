京东伦敦时装周推“定制频道” 正式发布「京·制」战略

经济观察网 实习记者 董瑞强 伦敦时间9月19日，京东携手EVE de CINA、NE·TIGER、Kevin Kelly、ByCreations·柏品、X·Lando、恒美瑞珠宝六大品牌亮相伦敦时装周，举办名为「京·制」的服装发布秀，并正式发布战略。「京·制」具体拆解为服装定制和个性定制两个业务维度，分别触达不同消费者，满足对个性化设计和体验式消费的双重需求。

京东集团副总裁、京东商城服饰家居事业部总裁辛利军表示，“中国中产阶级正在崛起，新的消费习惯和观念正在被这个族群改变。从品牌产品到小众设计师产品再到个性化的定制产品，中高端消费者越来越关注品质和品味，他们对品味的要求与京东对品质的追求不谋而合。”

日前，京东上线京·制服饰定制频道，将定制流程模块化后搬到了线上，消费者可以在线上进行包括服装风格、面料、款式、尺寸、装饰等维度在内的个性选择，获得更符合自身需求的定制服饰。

京东服饰家居事业部服装部总经理刘红女士表示，“目前，定制频道已上线男装、女装、珠宝、眼镜等品类，后续还将扩充鞋靴、箱包等，不断完善品类拓展。未来，京东服装还将把定制业务推广至所有与时尚生活相关的领域，在更广的范围上满足消费者的定制化消费需求。”

此次与京东携手亮相的六大品牌中，By Creations·柏品是较早尝试线上定制业务的，他们通过互联网平台，将意大利时尚设计和意大利手工带给消费者。

By Creations·柏品欧洲部总经理Lorenzo Caramalli表示，“我们的客群以30岁左右的年轻人为主，他们受过良好教育，有一定的收入基础，理性有主见，对品质有一定的追求。我们通过互联网实现了消费者与意大利工匠的直接对接，去除了中间环节，为消费者节约了成本。同时我们也提供线下体验店，让消费者能零距离体验意大利定制的尊贵服务。”

伦敦时装周是京东服装第三次亮相国际时装周，2015年9月，京东服装首次将中国女装品牌送入米兰国际时装周官方议程；2016年2月，京东服装携五个优秀设计师原创品牌上演了纽约时装周历史上首次“即秀即买”。从“尚米兰”到“尚纽约”京东服装在国际时装周上的每一次亮相都让国际时尚行业对中国的时尚产业有新的认知和了解。

业内人士认为，随着与国际时尚领域更频繁的交流，京东服装对流行趋势的把握能力会愈来愈强，一次次的成功尝试，也逐渐树立了京东在中国时尚产业中的话语权。作为国内领先的电商企业，这种话语权更有利于京东将时尚和消费更好的结合，为中国消费者带来与国际同步的高品质的消费体验。

据介绍，京东服装还发挥平台优势为消费者提供的基于O2O和LBS（定位服务）模式的到店量体、上门量体服务。如果消费者不清楚自己应该穿哪个尺码，他可以有三个选择：第一，输入自己的位置，预约量体师上门量体；第二，通过LBS（定位服务）选择距离自己较近的门店到店量体；第三，自助量体，然后输入自己的体征数字，系统就会自动匹配出合适的尺码。个性化的定制消费模式就这样扑面而来，走进了普通消费者的生活。

此外，为了进一步提升购物体验，让消费者在购物过程中得到符合自己个性化的精准推荐，京东为用户建立了ID档案，通过对消费者的消费数据和行为轨迹分析，记录需求、喜好、尺码、价格段等消费特点，不仅实现了定制化个性推荐，还将通过消费者对品牌、款式、材质等维度的喜好记录及体型数据的录入，丰富用户档案，用于“尺码助手”、“虚拟试衣间”等产品。

“未来，消费者不仅会更快的看到适合自己风格的服装推荐，还可以通过系统自动匹配合适的尺码，更可以通过与自己体型特征一致的3D模特试穿看到所选服饰的上身效果，然后进行选购决策。”刘红女士说。