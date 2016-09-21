跨界影视8亿元拟收购润金文化 台基股份欲再拓版图实现双轮驱动

经济观察报 记者 黄一帆 在传统主业遭受经济周期的情况下，上市公司纷纷在新兴行业寻求机会以规避周期。在收购北京彼岸春天后，半导体器件公司台基股份拟再次购买影视资产，扩充公司文化版图。

9月5日晚，台基股份发布公告，拟向交易对方以19.67元/股发行3394万股、并支付现金1.42亿元，合计作价8.1亿元，购买上海润金文化传播有限公司100%股权。交易完成后，东方明珠全资子公司尚世影业将成为台基股份股东。台基股份20日复牌当日一字板涨停。

据台基股份发布公告显示，称拟向交易对方（喜马投资、尚世影业、宋智荣、赵小丁、韩雪、吴琳莉）以19.67元/股发行3393.98万股、并支付现金1.42亿元，合计作价8.1亿元，购买上海润金文化传播有限公司100%股权。同时，向海德而立、宏泰海容及鼎泰恒达配套募集资金6.2亿元，用于本次交易现金对价部分的支付及标的企业润金文化电视剧、电影及综艺节目等项目的投资等。

预案显示，此次交易标的润金文化成立于2009年7月，主要从事影视产品的投资、制作与发行，主要产品为电视剧作品。公司的主营业务收入主要来自电视剧版权销售，通常通过与电视台、新媒体等播放平台签订发行合同来完成。

据了解，本次交易前，润金文化还引入东方明珠全资子公司尚世影业作为战略投资者，并与东方明珠签订战略合作协议，双方在自愿双赢、相互促进、共同发展的基础上；充分发挥双方优势，共同进行 IP 项目开发、影视剧项目投资制作和影视剧市场开拓。而润金文化及其下属企业拍摄的电视剧以都市偶像生活剧为主，革命军旅剧次之。据了解，润金文化独立及联合拍摄了《斗牛》、《外乡人》、《嘿，孩子》等影视作品，近年来还涉足《灭罪师》等网络剧的投资。

实际上，在本次收购润金文化之前，台基股份曾于今年6月收购北京彼岸春天影视有限公司。今年6月6日，台基股份发布《关于使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视有限公司 100%股权的公告》，使用超募资金及利息收购彼岸春天 100%股权，那时台基股份便完成了对泛文化行业的初步布局。此后，公司于2016 年6月24日对公司内部组织架构进行了相应的调整，设立了半导体事业部和泛文化事业部，“高端制造+泛文化产业”双轮驱动的多元化战略初步成型。

台基股份方面称，未来润金文化和彼岸春天将产生协同效应，提升台基股份在泛文化领域市场地位，双方在IP共享、影视剧制作、发行等方面有很好的业务协同性，能够加快公司泛文化业务发展。此外，本次收购还将调整优化上市公司的收入结构，减少上市公司受国家宏观经济波动的影响，并为未来做大做强文化传媒产业积累经验。

根据公告披露显示，2015 年度润金文化未经审计的营业收入为6525万元，未经审计的净利润为2274万元。2016 年 1-6 月润金文化未经审计的营业收入为4827万元，未经审计的净利润为1975万元，对应部分的每股收益为0.27元/股，明显高于上市公司上年度基本每股收益0.07元/股。

从预案来看，润金文化方面给出了较高的业绩承诺。2016年至2019年实现的净利润分别不低于6000万元、8000万元、10400万元、13520万元。这意味着，下半年润金文化还需完成近4000万净利润。同时，在预案中在业绩承诺后，提及了补偿条款。条款显示，润金文化在承诺期内未能实现承诺净利润，则喜马投资、宋智荣及吴琳莉应在承诺期内各年度标的企业《专项审核报告》出具后30日内，按约定履行补偿义务。喜马投资、宋智荣及吴琳莉将采取现金和股份的方式进行补偿，且优先使用股份进行补偿，股份不足时，采用现金进行补偿。

除此之外，值得注意的是，若本次收购成行，则会带给此前曾入股润金文化的喜马投资以不小的回报。2016年5月，原股东吴琳莉将所持润金文化94.9%的股权以1945.45万元转让给喜马投资，股东崔玲将原所持润金文化5%的股权以102.5万元全部转让给喜马投资。而随后的8月份，喜马投资将其10%的股权以7800万元转让给尚世影业，但仍是润金文化的大股东，持有股权85.9%。而从此次交易预案来看，润金文化100%股权已达8.1亿元交易作价。若此次交易成功完成，喜马投资将坐在润金文化这艘船上享受股权升值所带来的收益。