在欧洲感受“中国影响力”

【东瀛视角】





今年5月15日，现年52岁的河南人徐晓，实现了自己多年以来开店的梦想。当天，“稻花香火锅城”正式开张营业，这是一家上下两层楼、共设有30张桌子的大型餐馆。该店自开张以来，生意兴隆，无论是午餐还是晚餐时间，当地的食客都挤满了火锅店。

写到这里，很多人会觉得这只是中国一个司空见惯、稀松平常的事。但是，徐晓开的这家店，并不在北京或上海这种中国大都市，而是远在欧洲大陆上的匈牙利首都布达佩斯。东欧的民众去中国要坐9个小时的飞机，这家匈牙利最早的中式火锅店，把远在千里之外的美味佳肴带到了当地，让匈牙利人也能品尝到中国的饕餮大餐。

我此刻正在东欧和中欧各国出差，旅程前后共有十天，现在这篇文稿是我在维也纳一家酒店写就的。我到达布达佩斯后，跟当地接待我的人提出：“布达佩斯现在人气最旺的餐馆在哪儿，请带我去吧。”结果，他们带我来到了“稻花香火锅城”。入座之后，店里的中国服务员虽然匈牙利语流利，但他可能以为我是中国客人，于是用中文问我：“要中辣还是要微辣？”接着端上桌的盘子里，盛有羊肉、蘑菇、豆腐、香菜还有麻酱味碟等等，跟在中国吃的鸳鸯火锅没什么两样。主食我点的是饺子，味道也很地道好吃。女老板徐晓面带微笑地来到我这桌，于是接下来我们愉快地交谈了两个小时。从她口中，我听到了这个成功的商界新秀的故事。“1987年，我从北京师范大学中文系毕业后，在北京一所中学教书。后来，听闻匈牙利正在招募教中文的老师。于是，1994年，我下定决心前往欧洲。再后来，我进了布达佩斯的一家律师事务所，与当时在布达佩斯的一个福建男人结婚。为了让出生的小孩获得匈牙利国籍，我们决定继续定居布达佩斯。

由于匈牙利不临海，饮食生活基本上以肉食为主。我每次回国吃火锅都感觉特别美味，但是在匈牙利当地却吃不到。我觉得匈牙利人一定能喜欢上火锅的味道。于是，我辞掉了多年在律师事务所的工作，并且把所有存款都投了进去，开了这家店。“布达佩斯当地有超过两万名中国人，我想，如果匈牙利人接受不了火锅的口味，这家店也可以面向中国顾客继续经营。但匈牙利人的口味跟我预计的一样，他们非常喜欢中国式火锅。让匈牙利人感到惊讶的是，如此美味的吃肉方法，他们以前居然都不知道。一名波兰的投资人发现了中式火锅店的火爆情况后，提出一定要在波兰开一家分店。我希望，今后能够在东欧诸国开更多的中国式火锅店。”徐晓说。

这次在“稻花香火锅城”呆了几个小时，让我重新思考中国在欧洲的影响力这个话题。实际上，我今天在维也纳，也好几次感受到了“中国体验”。

我所住的酒店是俗称“金字塔酒店”的一家大型酒店。今天早上，我到一楼餐厅去吃早饭，发现自助餐厅的一角有很多人在排队盛“rice soup”。排在队列最前面的几乎都是来自中国的房客。没错，贴着“rice soup”的标签就是“粥”的意思。然而，我再观察一会儿，发现一直以来只吃面包的英国人，也很好奇地喝起了“rice soup”。结果喝过之后，这名英国人兴奋地告诉与他一起出差的同事，说：“这个很好吃！”于是，几分钟后，这张桌上的四个人全都在喝“rice soup”了。

中午，我去了与法国凡尔赛宫齐名的美泉宫。这里的导游介绍道，全殿共有1441个房间，其中最常用的、也是玛丽亚·特雷莎皇后（Maria Theresia）最钟爱的，是“中国的小房间”。该房间从墙面、家具到起居用品，全部都来自中国。我从前在土耳其的伊斯坦布尔参观了奥斯曼帝国的托普卡帕宫，我发现帝国苏丹（即皇帝）所拥有的众多宝物，大部分都是中国造的，这也曾让我惊讶不已。

在这次旅行中，我从东京乘坐12个小时的飞机在抵达德国法兰克福机场的时候，一开始我就感受到了中国的影响力之大。首先，机场里挂着一副巨型广告，上面写着“交通银行”四个汉字。毋容置疑，德国人是不认识这几个汉字的；在当地的啤酒节广告中，德语和中文并列标记。此外，无论去东欧或中欧的哪个城市，都能看到众多中国游客，以及挂着“可使用银联卡”牌子的商店。今晚我刚去听了一场莫扎特的音乐会，演奏开始前，会场不仅播放了德语和英语的广播，还有中文广播。

在我20岁的时候，正值20世纪80年代后期至90年代初期。当时，无论是去美国还是欧洲，我都能感受到日本的威力。世界上到处都是日本制造的汽车和电子用品，不仅是亚洲人，连欧美人都在拼命地学习日语。此外，在巴黎、罗马和纽约等地，日本游客都在“爆买”。然而这次我来欧洲旅游，却完全感受不到日本的影响力。情势已经大为改观，大有“亚洲=中国”的势头。

在目睹了这一变迁之后，我想提出一点想法。如果仅仅依赖经济实力，万一中国今后经济增速放缓，是否会像过去的日本一样，在欧洲的影响力荡然无存了呢？但是，厚重深远的文化底蕴却是可以超越国界、无声地浸润到其他国家的。从这个意义上讲，比起增加可以使用银联卡的商店，大力发展“稻花香火锅城”的分店，也许显得更为重要。