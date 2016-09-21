韩文科：世界能源发展处于新的转折点

经济观察网 记者 刘创 “世界能源发展处于新的转折点。”国家发展和改革改委能源研究所高级研究员韩文科近日在“北大央企论坛” 表示。围绕“一带一路”的能源战略主题，来自国家发展和改革委员会、中国石油天然气集团公司等的专家学者，解析中国石油企业“走出去”海外之路。

中国2013年提出“一带一路”倡议，其中能源战略是“一带一路”重要的组成部分。在“一带一路”沿线，分布着多个重要的能源生产国，中石油经济技术研究院数据显示，“一带一路”沿线国家和地区的石油储量为461亿吨，天然气储量为108万亿立方米，分别占世界总储量的20%和56%。

我国中央石油企业在中国“走出去”过程中扮演着不可或缺的角色。中石油经济技术研究院海外投资环境研究所美洲研究室主任朱颖超表示，中国石油企业在“一带一路”已经累计共投资超过260亿美元，员工当地化率超过90%，社会效益显著。

韩文科认为，“一带一路”是顶层设计下的战略实施，为未来的能源发展制定了一些大的框架政策，而世界能源发展处于新的转折点是制定“一带一路”顶层设计的一大原因。从全球看，世界能源消费进入了一个低增长期，发达国家不怎么增长了，发展中的大国放慢增长了，同时好多新的技术出来，能耗降低不需要那么多，效率得到提高。在中国，则体现为能源体系向绿色，低碳，清洁，高效转型。

根据国际能源署(IEA)报告，2015年中国能源领域总投资为3150亿美元，占全球能源总投资的17%，是世界上第一能源投资大国，并且其中有900亿美元用于可再生能源发电。

“现在的世界能源供给多元化，石油煤炭这些能源现在处于供过于求的阶段，供应很充足，供过于求。”韩文科表示，能源供过于求，现在能源政治地缘格局的博弈会加剧。例如，许多国家都非常欢迎中石油的投资建设，但欢迎的背后是被投资国提出了许多限制条件，既要求投资国生产油，还要能卖出去，旱涝保丰收，同时还要保价等等，这些问题的处理都是新一轮地缘政策在博弈。

此外，“一带一路”沿线地区的复杂政治、宗教和文化环境也增加了地缘政治的复杂性。据了解，“一带一路”涵盖50多个国家，44亿人口。同时，国际社会对中国“一带一路”倡议的认知与解读都存在一定差异，这些都是“一带一路”建设中所必须要客服的问题。

朱颖超表示，中国企业在对外投资过程中要实现与当地利益相关者的利益共赢，追求经济价值的同时也要重视社会效益。“如帮助当地政府解决医学困难，改善医疗条件，提供人道帮助注重环境保护，支持社区建设，都能够促进利益共赢。”朱颖超表示。

截至2015年底，中石油在“一带一路”沿线国家和地区的投资约占其海外总投资的60%以上，2015年油气权益产量超过5500万吨，占其海外总权益产量的76%。