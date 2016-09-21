益盟股份：用双轮战略平抑行业周期波动

经济观察网 记者 黄一帆 疯牛已走，A股已经几番轮回。

A股震荡市亦传导至新三板。如今已是新三板创新层企业的益盟股份正是在市场最火爆时挂牌新三板。“这两年，益盟已经从一家软件公司，转变为一家证券服务公司。”9月初，益盟股份董事长曾山在他的办公室接受经济观察报专访时表示，虽然现在市场不好，但是“七八月份投教的增长非常快，比去年同期增长不少。”他反复告诉记者，“在熊市里面做教育，牛市里面做投顾。”轮动战略是益盟应对股市行情起伏带给公司业绩波动之道。

“未来一定会并购一些新三板的公司。”曾山认为现在新三板企业估值正在回归。不过，在他表示，未来应该不会进行跨界，而要把产品和服务做到极致。

用服务体系串起三层金字塔

2015年的1月，曾山决定到新三板挂牌，虽然一开始没有下决心走资本的路，但是由于从股份制改造到规范都是按照A股IPO要求做的，从募集资金到挂牌花了三个月的时间。

益盟股份主要从事证券辅助决策软件的研发、销售和服务，为各类证券投资者提供基于自主研发算法模型的证券投资辅助决策软件及服务培训体系，是国内主要证券交易所的授权信息服务商。

“简单来说，益盟有三个业务，工具软件、投资者教育和投资者顾问服务。”曾山告诉经济观察报，投教服务和现有中国来做投资者教育的公司都不太一样的一点，“就是我们益盟有一套自己公司研发的实战体系课程。”经历了十几年的证券市场经验的积累，益盟结合量化工具以及计算机辅助手段把研发人员的智慧变成一整套套益盟公司的独有课程。对股市的实战帮助很大，讲师可以统一授课，而不是仅仅基于个人经验解读。

投顾服务则更为深层。据介绍，投顾就两种形态的表现。“除了提供股票池，做模拟盘等投顾服务，投顾里面包含了投教的内容。就是老师们会讲为什么选择这个股票，你的心态该怎么把握，你的风险和仓位该怎么控制，你的知识点该怎么去学习。”

“我们致力于把服务做的体系化，这点是别人很难学习的。服务越好，续约率越高，用户越忠诚。”曾山表示。

从年报来看，用服务体系串起的三层金字塔取得了不错的效果。公司2013年度、2014年度的综合毛利率分别为70.12%和77.83%，处于行业中等偏上水平。而2015年再次提升到了89.99%。

或许正是由于近90%超高的综合毛利，才导致了腾讯作为原始股东参与益盟股份定增。在2015年7月益盟股份正式挂牌新三板的同时，完成定增募资12.5亿元。据了解，腾讯早在2011年便通过战略投资者身份进驻公司联姻益盟，目前是益盟的二当家，占股19.36%。

双轮轮替战略

不过，随着A股熄火，新三板市场亦进入冰点。对于从事股票工具软件行业的益盟来说自是难以幸免。8月25日，益盟股份发布2016半年度报告。报告期内，益盟股份实现营收2.62亿元，相较上年同期的3.30亿元减少了20.59%；归属于挂牌公司股东的净利润为1.01亿元，相较上年同期的 2.13亿元减少了52.57%；基本每股收益为0.23元，相较上年同期的 0.59元减少了61.02%。

除益盟之外，同属股票工具软件行业的东方财富、大智慧营收和净利润增速也均大幅回落。曾山表示，“我们这个行业是一个强周期行业。你只能是平缓波动的幅度，但是波动的曲线走势是不会改变的。比如说我们这个行业的像东财也好，同花顺也好，包括大智慧也好，这些A股上市公司，以及券商的波动性更大。大家都想力求找一些平稳过渡的东西。”

益盟股份选择的应对之策并非是跨界。“专注的做好一件事情比较好。”曾山表示，这个行业的分水岭就在于是否敢于在熊市阶段的投入，比如产品和管理。而能否把握住牛市才能检验在这个领域你是否适合奔跑。

如果低迷行情持续，公司何以为继？

曾山认为，益盟的战略是在熊市里面做教育，牛市里面做投顾。“第一，我们投教包括我们的实战体系和工具的这种结合，七、八月份在投教的增长是特别快的。”

曾山认为，好的教育在任何市场中都能去推出。但是投顾并不是这样，“比如一月份，这个市场就是没机会的。推投顾产品反而可能给客户带来损失。”从半年报来看，下滑的主要也是投顾部分。

那益盟如何弥补投顾部分的损失呢？“现在来说，我们可能更多地是引入基本面分析的投顾产品。基本面分析的投顾产品因为它是做左侧交易，当下跌到一定程度，有价值回归体现的时候，我们会推出一些这样的投顾产品。”

曾山认为，下半年应该比上半年更好。“我认为2016年的益盟比2015年更健康。”他表示，“我们在管理方面，引进了像腾讯的Mark（马轶群）担任副总裁，把腾讯里面的一些管理引进来对我们的帮助很大。”

在接下来的计划里，益盟股份还将在两方面持续发力：移动端和投教业务。在移动端累积用户，更为日后免费用户到付费用户的转化做足基础。另外，还要继续发力投教业务。“如果能够做600个合格的投顾和投教老师，益盟应该比现在大20倍—30倍。”