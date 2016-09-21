恒信贵金属HX-GTS2获经济观察报“THE ONE”营销领袖峰会杰出产品奖

2016年9月7日，由经济观察报与香港管理专业协会(“HKMA”)合办的“THE ONE”杰出营销领袖峰会暨2015-2016年度中国杰出营销奖颁奖典礼在北京新云南皇冠假日酒店宴会厅隆重举行。

在大会上，来自中国传媒大学教授、博士生导师，国家广告研究院副院长张翔;华谊嘉信联席总裁、迪思传媒总裁黄小川;上海强生制药有限公司中国高级市场总监Robert Chris Asprer;九阳股份有限公司新闻部总监王旖含;锦坤创始人、上海品牌专委会秘书长石章强及主办方香港管理专业协会理事陈一枏就“创新”、“转型”、“机遇”、“挑战”四个关键词，从学界、咨询界、企业界的角度出发展开探讨。

作为峰会的重要组成部分，“杰出产品奖”的评选格外引人注目，在此次“杰出产品奖”的评选中，以卓越闻名的恒信贵金属HX-GTS2一路过关斩将，经过三轮角逐，最终摘得“杰出产品奖”的桂冠。能够顺利获得杰出产品这个奖项，恒信贵金属负责人在讲话中表示：获此殊荣功劳应归于全公司的团结一致和勇于创新，才得以打造出一个如此优秀的交易平台软件。

这个奖项来之不易，参与恒信贵金属HX-GTS2研发的团队最有发言权，开发过程的刻苦攻关，高要求、严标准最终使HX-GTS2贵金属交易软件如期问世。恒信贵金属HX-GTS2为大中华投资者量身打造，全中文界面，提供实时行情和交易功能，附带多种国际流行技术指标。HX-GTS2交易平台具有提供五大订单类型、一键开仓及平仓功能、自行编辑指标公式、每口报价透明等优点，综合了行情图表、技术分析和交易功能，可以说这是一个让恒信贵金属研发团队无比骄傲、让客户无比放心的投资交易软件。

此次顺利斩获“杰出产品奖”，恒信贵金属仍不忘初心，在未来的日子里不断优化HX-GTS2交易平台，提升企业服务质量，提升投资人操作体验，向亚洲领先，国际一流迈进。