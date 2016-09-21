王楠老公的事情，引来一大波日本媒体和网友的吐槽…连福原爱也躺枪了

这两天王楠老公郭斌摊上大事了。

9·18国耻日，他在微博自曝十几年前曾在日本住酒店时打开所有的水都不觉得解气。

该微博被王楠转发并点赞

虽然郭斌自己在微博中也称当时的做法“很小人”，也认为“其实这没用”，但内容仍很快引来网友的狂批，认为此举不是爱国，而是幼稚。

随后，媒体也纷纷就此事发表观点，有措辞严厉的指责称：别拿狭隘当爱国……

此事在国内舆论争议的同时，在日本也引来了一大波日本媒体和网民的吐槽……

先是有媒体全文翻译了中文媒体的报道

接着，有媒体跟进评论：王楠与郭斌的反日非同小可

然后，有网友对王楠此举表示失望：自己很喜欢美女球王王楠，觉得中国运动员不该这样做的，太遗憾了。

但更多的人则是对王楠夫妇的吐槽

日本研究所发言说：怪不得中国的饭店总是到处流水，原来在中国可以这么放水呀！

号称不买日本电器的郭某，带着卡西欧的手表……

连作为王楠夫妇结婚时的伴娘福原爱，也成为吐槽的对象

好吧，一条微博，十几年前的事情，闹得也是real大，中日两国的舆论都关注上了。

其实想说，随着中国的发展壮大，国民的自信心和对世界的认知也在成长。如何面对历史，如何面对世界，都有了更成熟全面的想法。

同时也要承认，我们现在看起来幼稚的事情，在十几年前可能很多人都会做。

就像王楠对此事最新的回应中所说的：“希望我们每天不要带着仇恨去看待身边发生的事情，祝好！”

Ref:

http://sawayakaaegis.com/wannan-guobin-anti-japanese-fukuharaai/

http://chinesestyle.seesaa.net/article/442074463.html

http://sawayakaaegis.com/wannan-guobin-anti-japanese-fukuharaai/