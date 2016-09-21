拜博口腔携蚂蚁金服，推动互联网+口腔发展

【中国，北京，2014年9月20日】全国爱牙日,今年爱牙日倡导的主题是：“口腔健康、全身健康”。同时今天拜博口腔与蚂蚁金服、昆仑聚健康在拜博集团总部召开合作签约媒体沟通会，进一步实现跨界联通。在互联网+大环境下，拜博口腔又进一步的走进人们生活。据了解，拜博口腔医疗集团全国200多家门店已开通支付宝当面付、蚂蚁花呗消费金融服务。据拜博口腔客户关系部总监透露，拜博口腔医疗集团8月份客户满意度调查提升了23.15%。未来，拜博口腔医疗集团秉着四化发展的理念——即数字化、舒适化、精细化、人文化，将增加芝麻信用等多项金融服务等适合口腔行业的互联网产品。据拜博口腔客户关系部透露，2016年8月份客户满意度调查结果环比提升23.15%，拜博口腔医疗集团在逐渐走近人们生活，成为真正的身边牙医。

随着中国口腔医学的发展和人民生活水平的提高，人们对医疗技术及服务的要求越来越高。中国人口14亿，牙科医生11万，口腔技师11万，牙科医生和人口的比例为1:12636。2010年每1.3万人拥有一个牙医，相比于欧美、日本等发达国家平均每1000～2000人就拥有一个口腔医生，还有很大的差距。

拜博口腔医疗集团总裁邓峰表示:互联网为口腔医疗机构和用户提供了无缝对接的便利桥梁。借助互联网，拜博口腔能为用户提供更便捷、更全面、更贴心的口腔健康知识和诊疗服务，让用户的健康从口开始，优质口腔医疗服务“走近您身边”。支付宝医疗事业部总经理王博表示“与拜博口腔的合作将为‘支付宝未来医院‘计划提供丰富的医疗资源和雄厚的技术支持，同时我们也有能力帮助医疗用户构建惠民便民的互联网服务平台。”据了解，拜博口腔旗舰店开通后，ID：晚上找我的浙江舟山是第一位购买后的点评用户，并点评中多处表扬拜博口腔工作人员服务热情，还推荐给自己朋友体验拜博口腔的诊疗服务。这位用户与拜博口腔之间缩短了沟通时间成本，还让拜博口腔的服务变得便捷。

近年来，互联网医疗逐渐受到人们关注，拜博口腔顺势互联网+的发展潮流，利用互联网平台普及口腔健康知识，全面提高大众的口腔健康意识。拜博口腔与蚂蚁金服合作实现支付宝当面付后，覆盖44个城市，上线当天影响了47万人，同时也迎来了拜博口腔医疗集团真正意义上的第一批电商用户，首日采用当面付用户超过2700人次。拜博口腔与蚂蚁金服、昆仑聚健康合作会议中，昆仑聚健康首席营销官CMO王杰介绍：国内首款互联网口腔健康金融产品——9.9元的《伢牙乐成长计划》，主要服务对象是儿童。通过此产品培养儿童保护牙齿的良好习惯，并逐步实现为客户提供终生牙齿保障关怀。据拜博口腔市场部相关人士透露，拜博口腔有计划与相关知名衍生品品牌开展广泛的公益合作，通过社会活动倡导大众关注儿童口腔健康。

拜博口腔作为一家拥有200多家门店的口腔医疗连锁机构，不仅打通了线上电商平台与线下实体门店的服务通道，还建立了先进的管理系统，全面提升了医疗质量管理水平。一系列的动作涉及互联网、金融，为人们提供了更多、更全面、更贴心的口腔健康服务。