卖房成亏损保壳公司救命稻草 617家上市公司半年利润不抵北京两套学区房

经济观察网 记者 黄一帆 郑一真 杭州狂欢，南京熔断。相比于滚烫的楼市，A股这个熊孩子却还在上蹿下跳。然而，房不仅是人们的心头结，对于A股中的某些上市公司来说已成保命灵丹。保壳再添新套路。

*ST宁通B即欲卖房求生，一旦成功出售这两套估值2272万的房产，公司保壳概率也将大幅提升。Wind数据显示，若按2200万的价值估算，2926家A股上市公司中，617家上市公司上半年净利润不及北京两套学区房。

卖房，竟成为亏损保壳公司的救命稻草。



高烧楼市成救命稻草

*ST宁通B9月20日发布公告称，公司第六届董事会第三十六次会议同意公司以公开挂牌方式通过北京产权交易所转让北京市西城区槐柏树街 11 号楼②-201、②-202 两套房产，挂牌价格不低于经备案的房产评估价值。

根据公告显示，*ST宁通Ｂ本次拟转让的两套房产，房屋所有权人为南京普天通信股份有限公司（即*ST宁通Ｂ），房屋结构为框剪结构，所在层数2层，建成年份为2004年，设计用途为住宅。

据公告显示，*ST宁通B于 2004 年购置该房产，为公司部分在京营销工程人员办公居住使用。上述两套房产原值总计214.71万元，截止2016年7月底，已计提折旧84.97万元，账面净值总计129.74万元。

而根据中资资产评估有限公司提供的资产评估报告，南京普天通信股份有限公司拟处置北京西城区槐柏树街11号楼两套房产账面价值为129.74万元，评估值为2272.62万元，增值额为2,142.88万元，12年增值16倍。

对比之下，*ST宁通B今年上半年净亏损2111万元，上年同期净亏损1661万元。截至上半年，归属上市公司的净资产为3.25亿元，同比减少6.15%。

作为一家通信设备制造商，该公司已经连续两年亏损，面临被退市的风险。而如果公司能够成功出售上述2套房产，那么上半年的亏损部分将被抹平，公司保壳的成功几率也会大大增加。

深交所今年3月曾向*ST宁通B发出问询函，*ST宁通B4月份回复问询函时称，公司正在积极实施扭亏脱困方案，包括强化资产质量，降低成本、产业转型升级等手段。不过，这一切依旧无法扭转持续亏损的情况。

*ST宁通B在2016半年报中表示，受宏观经济增速放缓、行业竞争持续加剧、销售价格下降等因素的影响，报告期公司营业收入较上年同期下降，虽然公司努力控制各项成本费用，但成本费用的下降不能弥补营业收入下降所带来的利润损失，导致报告期仍出现经营性亏损。

卖房求生这一招不仅只有*ST宁通B想到。

海航创新8月31号发出公告称要转让两套上海浦东新区的两套办公用房。

*ST新梅也在为保壳而奋斗。据*ST新梅9月14日公告，其控股子公司拟将所持有的新梅大厦部分办公用房出售给公司关联方上海鑫兆房产发展有限公司。这8层整层办公用房产权将以单价不低于人民币1.60万元，总价不低于人民币1.50亿元的价格出售给鑫兆房产。初步估算交易完成后，将大幅增加上市公司的利润，达5500万至7500万元。*ST新梅在公告中明确表示了此次出售房产的目的：“本次关联交易系为盘活公司存量房产，优化资产结构，推动公司股票尽快恢复上市。”

绿庭投资在19日发布的公告中称，旗下子公司上海仁晖实业有限公司将位于松江区洞泾镇沈砖公路5598弄9、10号的工业房产以2168.98万元的价格转让给晋拓公司。绿庭投资表示，此次出售资产将使公司本期净利润增加约716.82万元。公司在公告中称，“此房产目前处于空置状态，综合考虑目前工业厂房价格趋势、维护成本和资金收益，对此房产进行变卖处置能盘活公司资产，回笼资金。”



套路重重能保壳？

随着三季度进入尾声，ST公司的资本运作明显活跃起来。

“断臂求生”卖资产已成为ST公司“保壳”的常用套路。*ST钒钛9月14日公布了一份近90亿元的资产出售方案。根据公告，*ST钒钛拟向控股股东攀钢集团折价出售攀钢矿业100%股权、攀港公司70%股权、海绵钛项目以及鞍千矿业100%股权、鞍钢香港100%股权、鞍澳公司100%股权，总作价达89.41亿元。而此前，*ST钒钛在2014年、2015年净利润分别亏损达38亿元、22亿元。

而三年前以14.5亿元收购的雅视科技100%股权的*ST宇顺，如今想借助公开挂牌转让的方式将这一包袱甩掉。8月29日，*ST宇顺即披露了重大资产出售预案，拟挂牌出售雅视科技100%股权。根据亚太联华出具的评估报告，雅视科技截至今年6月30日的评估值为2.35亿元，公司即以2.35亿元作为挂牌转让价格，自 8月30日起在深圳产权交易所公开挂牌转让雅视科技100%股权，挂牌期为8月30日至9月5日。到了9月13日晚间，公司不得不再次宣布，在第二次公开挂牌期间，公司仍未征集到符合条件的意向受让方，为继续推进本次重大资产出售，董事会决定再次调整挂牌价格，从原来的1.88亿元调整为.5亿元，同时保证金金额调整为1500万元，其他交易条款不变。据了解，*ST景谷、*ST山煤等都在近期公布资产出售。

除资产出售外，并购重组、依靠政府补贴、大股东换主也是ST公司保壳的常用套路。

捐赠是2015年最新发明的保壳招数。12月11日晚，*ST博元发布公告称，公司与自然人股东郑伟斌签署资产捐赠协议，后者拟将所持福建旷宇95%股权无偿赠予*ST博元，获赠资产后，公司将实现净资产、净利润双双为正。*ST博元称，“郑伟斌系公司董事长许佳明的中学同学，两人不存在关联关系，其作为公司的股东不愿意看到公司退市，才有了捐赠之举”。郑伟斌自此有了“中国好同学”的戏称。

不过，虽然年年都有保壳战，但是今年由于重组新规的出台和实施，ST公司再想保壳需面临层层关卡。