中国收费公路欠债4万多亿 收支缺口连续五年扩大

经济观察网 记者 杜涛 2016年9月20日，交通部公布了《2015年全国收费公路统计公报》（以下简称公报）。公报显示，截至2015年年底，全国收费公路里程16.44万公里（不含已取消收费公路，下同），占公路总里程457.73万公里的3.6%。截至2015年年底，全国收费公路债务余额为44493.7亿元。

其中，2015年度全国收费公路车辆通行费总收入为4097.8亿元，而同期全国收费公路支出总额达7285.1亿元，二者差额接近3187多亿。与2014年全国收费公路收支缺口相比，2015年收支缺口增幅达1600多亿，增幅在一倍以上。

“很多高速公路很赚钱，比如北京机场公路，特别是早期修的。这几年修的收费公路收入比较一般。在以前的收费公路客流量饱和，新修建的收费公路没有那么多客流量，需要一个培育的过程，现在通行费达不到理想的情况。”一位基础设施的咨询服务商告诉经济观察网。

收支差额

公报数据显示，近6年全国收费公路收支平衡结果分别为32.5亿元、-323.3亿元、-565.7亿元、-660.5亿元、-1571.1亿元、-3187.3亿元，收支缺口逐年扩大。

2014年度，全国收费公路通行费收入为3916.0亿元，全国收费公路支出总额为5487.1亿元，收支缺口为1571.1亿元。

2015年全国收费公路通行费收支缺口为3187.3亿元，与2014年相比扩大了1616.2亿元，增幅102.9%。其中，偿还债务本金支出增加1391.3亿元，偿还债务利息支出增加150.9亿元，增幅分别为66.0%和7.2%。

交通运输部分析，收支缺口扩大的原因有四个。

一是新建成通车的收费公路特别是高速公路导致收费公路整体债务规模继续扩大，使年还本付息支出进一步增加。

二是随着收费公路剩余收费期限的减少，在债务余额依然较大的情况下，每年偿还债务本金的需求也在逐年增 加，同时一些项目的短期贷款、债券、借款集中到期，需要一次性偿还所有本。

三是通行费收入增长缓慢，低于债务余额的增长，与2014年相比，高速公路里程增加了10283公里，增长了9.6%，债务余额增加了6251.3亿元，增长了17.8%，但高速公路通行费收入只增加了175.3亿元，增长了 4.9%，收费标准也大都延续上世纪90年代水平，个别省份在2015年还进一步降低了收费标准，使收入与成本倒挂的状况愈发严重。

四是个别收费公路项目 为降低利息费用等财务成本，主动提前偿还了部分债务本金，也导致偿还本金支出的增加。

公布数据显示，截至2015年年底，全国收费公路累计建设投资总额为69488.5亿元。其中财政性资本金投入为12045.8亿元，非财政性资本金投入 9773.9亿元，举借银行贷款本金44012.8亿元，举借其他债务本金3656.0亿元，分别占收费 截至2015年年底，全国收费公路累计建设投资总额为69488.5亿元。

2015年6月30日交通部公布的2014年全国收费公路统计公报显示。截至2014年底，全国收费公路累计建设投资总额为61449.0亿元。

这也就意味着2015年一年，收费公路投资额为8000亿左右。并且其中6000亿为新增债务资金。

在公路的投资额中还有部分是车辆购置税，2015年车辆购置税为2792亿。车辆购置税由车辆购置附加费“费改税”转化而来，属中央财政收入，主要用于国道、省道干线公路建设。

银行是债务主力

在中国的收费公路投资中，银行依然充当着绝对主力的作用。

公布显示，截至2015年年底，全国收费公路年末债务余额为44493.7亿元。其中，年末银行贷款余额37839.0亿元，年末其他债务余额6654.7亿元，分别占收费公路债务余额的85.0%和15.0%。与2014年相比，全国收费公路债务余额净增6042.3亿元，增长15.7%。

而在2015年公布的数据显示2014年底，全国收费公路债务余额为38451.4亿元。2014年数据显示，在累计债务性资金投入中，银行贷款40080.6亿元，银行贷款40080.6亿元，其它债务2571.4亿元。银行贷款占累计债务性资金投入的94.0%

“收费公路还是以政府投资为主，资金主要是资本金加银行贷款，收费公路因为是国家政策支持利率方面是没有上浮，都是维持基本利率，4%多一点，还有一个浮动的政府补贴在里面，对于银行来说风险系数很低。”上述咨询服务商告诉记者。