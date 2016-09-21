C2M生态圈再下一城 复星宣布投资构家网

经济观察网 记者 李意安 9月20日，复星集团宣布完成对构家的投资。这是继投资红领、阳光印网之后，复星集团在C2M（Customer-to-Manufactory，顾客对工厂）生态圈的又一重要布局，同时也开启了复星集团在家庭居住消费这一万亿级规模市场的产业深度投资。

根据构家创始人、CEO颜传赞介绍，“一键构家”解决了用户在传统家装过程中的困扰。“一键构家”的瞬间建模技术结合VR、AR沉浸式体验，让消费者提前参与到未来“家”的构建中。“基于自主开发的IDI系统，通过虚拟施工法提前预演施工全过程，达到前置加工，装配化施工，大大提升施工效率，确保工程质量，实现客户所见即所得的效果，即‘一键构家’的整家家装产品和服务理念。今后，构家将输出‘一键构家’的服务能力，为各大房地产企业赋能，让更多的消费者免受装修之苦。”颜传赞表示。

据介绍，构家网为房地产开发商提供了除毛胚房、精装修房以外的第三种交付方式：个性化的整家定制交付模式。以技术驱动提供全程家庭居住消费服务，颜传赞表示，未来还将在线上、线下构建起适合于新一代家庭居住消费的行业生态圈。

2016年，面对全球市场和中国经济增长的新变局，复星集团积极拥抱互联网，打造全面的移动互联网平台，从而将客户与制造商进行对接，客户参与到自己所需产品的设计中，最终产品能够符合个人需求，同时只需要工业化的成本，这就是C2M，即客户到制造的工业4.0时代的生产模式。

复星集团董事长郭广昌表示：“对构家的投资，与复星集团的C2M、‘独角兽’，以及‘富足、健康、快乐’的战略高度契合。复星集团致力于为家庭客户提供更优质、便捷的一站式综合解决方案，而家装正是许多人最头痛的问题之一。所以我们深度看好构家未来的市场表现，并有理由相信，构家将凭借‘整家’的大数据运用，为更多C端的客户消除传统家装消费中的痛点。复星集团也将持续深度改造升级该业态，整合产业链上下游资源，共同打造一个全新的生态圈。”

复星集团高级总裁助理、复星地产控股总裁龚平认为：“构家网所处的家装行业上下游宽阔，公司本身带有C2M的特性，同时可以为复星地产的客户提供更为优质的一站式整家解决方案,协同效应比较强。对构家网的投资也符合复星地产近年来‘金融化、全球化、蜂巢化’的转型方向，通过对这类能够拓展或提升复星地产整体产品力的项目进行资本投资和能力对接，可以进一步推动我们从传统地产开发商到地产投资人及投资管理者的升级转型。”

作为投资团队的代表，复星地产控股副总裁、星泓资本总裁刘斌讲述了投资构家背后的价值逻辑：“第一，我们可以赋能，在供应链、金融以及客户获取等方面，我们可以提供许多的资源；第二，我们可以作为一个练兵场，产品可以在复星的地产板块进行试水。试水成功，再大规模推广；第三，我们可以做一个助推器。加快系统等各方面的建设。”刘斌表示，而复星作为投资者，复星接触很多行业，“复星的特点是走在趋势的前面，我们有研究机构，不断深入探索各种各样的企业。所以我们对整个社会的发展，特别对趋势的看法更有前瞻性。这些经验会通过作为咨询者顾问或者资本方的形式，把它传导给构家。当然我们不会强制他们去接受，还要和业务相结合。可以让构家接受这方面的信息，接受这方面的资源，提升业务发展甚至整体战略的层级，在更广阔的纬度上去发展。”

构家网创始人颜传赞透露，目前构家网已完成了130多个城市的布局，年底将拓展至150个城市，明年还会翻倍：“我们现在是在优中选优，不需要速度，我们只需要质量。因为互联网家装这个词语，它的落脚点在家装，要把家装做好，这是前提。所以我们现在选城市运营，我们称之为城际运营伙伴。我们非常谨慎，要严格控制它的速度，先能服务好客户为任何事情的前提。我们不会盲目追求量，只追求质。因为只有把前面的种子用户做好，我们才会更快的放大脚步。”