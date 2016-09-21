合并万里通 平安壹钱包升级主打“积分+支付”

经济观察网 记者 李意安 9月20日，平安集团旗下壹钱包和万里通两大App正式宣布合并，原万里通App以产品形态全面嵌入壹钱包APP，形成统一的“平安壹钱包”新平台。即日起新的壹钱包App上线。

据悉，原有的壹钱包和万里通分别为平安旗下第三方支付平台、积分通用平台。自去年宣布合并以来，两大平台充分发挥协同效应，推动核心产品壹钱包App、支付插件、万里通积分服务等快速发展。新壹钱包App上线后，其“积分+支付”的一站式服务，将作为连接金融服务和生活场景的重要桥梁，在互联网金融的行业竞争中爆发出更多元、可持续的差异化竞争力。

新上线的壹钱包App全面打通原有的支付+积分帐户，实现以用户为中心的产品和服务升级，融合支付、生活、理财、购物、积分五大模块功能，全面提升用户体验。

平安壹钱包方面表示，即日起，用户只要使用一个APP，就可以享受“积分+现金支付”的一站式升级服务，直接体验“积分兑换商品”、“积分当领钱花”。 新的壹钱包将通过积分服务，为用户构建线上、线下更多元化的消费支付场景。

据悉，目前壹钱包的支付和积分功能已覆盖1号店、唯品会商城等300多家主流电商，以及麦当劳、星巴克、全家等全国200多个城市逾百万家线下实体商户商品。除了已合作的唯品会，1号店等，京东等电商巨头也将入驻新壹钱包App。壹钱包相关负责人介绍，未来将持续结合平安集团专业金融能力和资产优质，来拓展更多金融服务场景。

目前国内第三方移动支付市场竞争异常激烈，依托平安集团资源，打造差异化且具竞争力的服务，成为两家公司合并以来思考的定位核心。上述负责人介绍，壹钱包和万里通的合并，在业务上本身具有很高的战略协同性，客户群相似、商业模式互补。而通过积分和支付服务的无缝衔接，则有机会在壹钱包的消费场景下实现用户的高频交易，以积分消费以及权益为特色，带动”积分+现金“消费。

2016年上半年，平安壹钱包共发放积分53.75亿元，同比增长249.1%。平安集团半年业绩显示，截至2016年6月30日，平安支付及积分业务交易规模已经达到13,137亿元，同比增速超过了2倍。累计注册用户数达已经超过4,800万，经过近一年交叉迁徙，已经是国内用户数排名靠前的手机钱包APP。

目前，壹钱包的插件支付业务已全面服务于平安集团旗下的寿险、陆金所等公司，应用场景已拓至智慧医疗领域。今年4月，壹钱包率先和深圳人社局展开战略合作，推出了一款可实现移动医保实时支付的社保钱包，帮助就医患者轻松实现“医保+自费”手机一键支付，助力医保用户体验和服务效率的提升，现阶段已经陆续在深圳20多家医院落地运行。

上述负责人表示，下一步，在集团外部打造积分权益相关的场景拓展，扩大外部影响力和业务规模，形成商圈体系，是积分业务的重点，其核心打造的行业或包括汽车、家电、化妆品、商业综合体、银行酒店等。