解决应用数据互通这道难题 才能看到互联网+的未来

大数据来了，但值得注意的是，还存在很多数据“孤岛”，让大数据的作用大打折扣。比如，企业内的人力资源系统、ERP系统、财务系统、库存管理系统都相对独立，但其实所有的系统在数据和业务逻辑上都密切相关，而这些相互独立的应用之间数据互通和流程衔接目前还远远达不到企业的预期，也没有看到很好的解决方案。

对此，9月21日，畅捷通推出小微企业管理云平台---工作圈，致力于打通各应用数据。

企业应用数据难以互通

可以说，这是几十年以来一直困扰企业的问题，由于不同企业的业务模式和需求差异巨大，无法象2C应用那样建立业内相对一致的接口标准，而各个应用系统又是不同的ISV针对自己特定的客户群开发，使用各不相同的平台、技术、存储和部署方式，形成了大量独立的信息孤岛。

在这种模式下，企业不同应用间的数据自动交换是不可能的，需要跨应用使用数据时，只能通过各应用之间相互调用API接口来实现，随着企业应用向多元化、个性化发展，需要的接口数量会爆炸性增长，而各个应用的快速升级迭代也使得持续维护接口兼容性变得极为困难。

因此很多时候，企业还不得不通过Excel数据导入/导出的方式、甚至人工重复录入数据的方式来使用各个应用系统，数据的一致性无法保证，业务环节的衔接也无法做到。必须通过人工参与才能完成全流程的业务系统，不仅可能产生错误，不能真正给企业带来大幅的运营效率提升，也很难为企业节省人力投入。这种一对一的强耦合集成方式除了造成应用接口难以升级维护，企业选择更适合自己业务的应用也必须付出极高的迁移成本。

在互联网+的时代，不同的企业应用应该是多元化的，但决不应该是“割裂”的状态，而应该是开放、互联、低耦合，能相互协同又可以随时热插拔形成柔性的流程，为企业提供自由度更高的选择，企业可以根据自己发展的阶段逐步部署各个应用、随着业务的需要随时调整业务流程。而应用之间能否彼此协同、能否高效协同？这是个难题。而最大的难点就在于：企业数据不能高效互通。

如何打通数据壁垒？

工作圈平台可以支持不同ISV开发的应用，实现“热插拔”式的数据集成和应用集成，使数据能够在各个应用间自由地流转，且能实现跨应用的业务流程，让企业应用真正为企业的经营发挥出最大价值。在工作圈平台上，各个应用可以做到数据彼此相识，流程相互激发和控制，从而实现人与数据、业务与数据、应用与应用的连接，达成真正意义上的企业协同。

以销售环节为例，得益于数据和流程的互通，从初次拜访客户开始、与客户做跟进交流，和公司内部同事协调沟通，直到最后的签单、采购、收款和发货等全过程，都可以在工作圈平台上完成，不需要人工重复录入数据、人工发起下一流程环节，而且管理各业务环节的应用可能分别来自不同的开发商。这在其他协同软件和平台中是难以看到的。

对企业来说，信息安全是一个非常关注的问题。在工作圈平台上，企业是数据的拥有者，数据既不属于平台也不属于应用开发商。畅捷通为平台上的每个企业都分配了独立的虚拟化计算容器和独享的数据库资源，平台也提供完善的应用授权及用户授权机制，在满足企业业务需求的同时，也为企业数据的安全性提供最大限度的保障支撑。

携手合作伙伴服务更多的企业用户

目前畅捷通已经在工作圈平台上打造了通用型的财税和进销存等核心应用，这也是畅捷通多年专注的场。与此同时，畅捷通希望与生态圈的伙伴通力合作，为小微企业提供需要的各种行业及领域特色应用和服务，如CRM、HR、会员管理等应用服务，将工作圈打造成为一站式的企业云服务平台。9月21日的发布会上，作为国内首家实现第三方应用数据打通的云平台，工作圈与阿里邮箱、263云通信、易快报、企业头条、云账户、随锐科技等合作伙伴举行了签约仪式。未来工作圈将立足财务核心应用，集合生态伙伴一圈搞定小微企业的“人、财、货”，让小微企业的管理更敏捷。

在发布会上，工作圈与阿里邮箱、263云通信、易快报、企业头条、云账户、随锐科技等合作伙伴举行了签约仪式。