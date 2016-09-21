地王遍地 刚需怎么办？

经济观察网 记者 张雅楠 启动限购后，杭州楼市成交量骤降10%，反映了此前外地投资需求的旺盛。

但限购并未浇灭市场热情，20日下午，杭州推出的萧山、余杭5宗土地全部以高溢价成交，其中余杭未来科技城加油站地块以接近10万元/平方米的楼面地价成交，这样的高价，在加油站土地出让历史上并不寻常。

有分析认为，未来的人流车流支持地价，且加油站是优质的证券化产品，无需大惊小怪。

土地市场一向是刷新三观的所在。

20日和21日，南京也进行了两场别开生面的土拍。共计13宗地块的地价全部达到了政府设定的最高限价，结果是，这13宗地块未来都将现房销售。

无法提前预售回笼资金，对开发商意味着更加沉重的资金压力，即便如此仍一地难求，最终，这些土地的归属要通过摇号的方式来确定，很多地块的竞买者接近50家，中签机会渺茫。

依靠运气才能在南京立足，开发商仍趋之若鹜，这与南京今年以来的房价表现息息相关。

连续4个月，南京（同厦门、合肥一起）房价环比涨幅位列全国前三。直到8月，被表现更加强劲的郑州、上海、无锡取代。

值得注意的是，涨幅领先的二线城市，不仅局限在长三角，而是全国开花。

8月房价环比涨幅最高的分别是郑州、上海、无锡、合肥、福州、南京、厦门、北京、石家庄、天津、杭州、济南、武汉。

中原地产研究中心数据显示，8月的46宗地王分布与上述房价涨幅排名高度重合。

房价地价相互参考，对价格的预期正被无限放大，几乎所有的房企都开始拼抢地王。

旺盛的需求是动力之一。

9月14日，央行发布的金融统计数据报告显示，8月个人贷款中的5286亿元中长期贷款，占当月人民币总贷款的55.7%，在7月4773亿元的基础上又多增加了513亿元。

事实上，个人贷款中的中长期贷款，基本住房按揭贷款。资产潮汹涌，老百姓的买房热情被全面点燃。

在火爆的市况下，土地这一原料显得尤为珍贵。

中原地产研究中心数据显示，前8个月，全国卖地最多的50大城市卖地面积下降，但土地出让金反而同比上涨了51%。

其中，杭州土地出让金上涨3倍、苏州、南京、合肥、武汉、郑州、深圳、宁波等城市全部涨幅翻倍，39个城市的土地出让金超过百亿。

过去一年，在宽松的政策环境下，房企的融资成本不断降低，加之国企、险资等实力主体的热情参与，房企在土地市场越来越激进。

楼面地价和溢价率纷纷刷新历史纪录，据中原地产研究中心统计，一线城市和二线城市2016年住宅楼面地价同比上涨了71.3%和75.6%，平均溢价率分别达到94.51%和60.77%。

不仅是单价、溢价率刷新历史纪录，总价地王也在频繁出现，单宗地超过100亿的土地达到了5宗，超过50亿的有26宗，超过30亿的有80宗。

这些土地较集中地分布在25个一二线城市，其中武汉、济南、石家庄、南宁、福州等二线中城市开始成为地王频繁出现的区域。市场预期这一类型的城市很可能成为下一波房价迅猛上涨的代表。

对此，中原地产首席分析师张大伟认为：未来三年，如果周围房价上涨不超过100%，这些地王都将面临巨大的资金压力和入市难度。

不论区位核心或偏远，新房住宅豪宅化趋势明显，一二线城市目前在售新房的价格，已经包含了未来一两年的房价上涨预期，这也促使刚性需求将更多地转向二手房市场。