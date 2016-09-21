首届未来科学大奖名单揭晓 薛其坤与卢煜明获奖

经济观察网 实习记者 刘雪松 历经一年的严格提名、筛选和评审，中国首个民间科学大奖——首届未来科学大奖获奖名单于9月19日在北京正式揭晓。清华大学薛其坤、香港中文大学卢煜明分别荣获“物质科学奖”和“生命科学奖”。

“物质科学奖”获得者薛其坤利用分子束外延技术，在对奇特量子现象的研究中取得了突破性的发现。分子束外延生长是一种先进的薄膜生长方法，能在材料衬底上一层一层地生长单晶薄膜。他和合作者制备了多种高质量的单晶薄膜材料，这使得他们于2012年首次发现量子反常霍尔效应和在钛酸锶衬底上的单层铁硒高温超导现象。这两个发现已被许多研究小组重复出来，并在全世界范围内激发出更多的相关研究活动，有望进一步提升量子反常霍尔效应和界面超导的临界温度，从而具有更大的实用价值。

“生命科学奖”获奖者卢煜明基于孕妇外周血中存在胎儿DNA的发现，在无创产前胎儿基因检查方面做出了开拓性贡献。卢煜明在1997年和1998年的工作中发现，母体血液中存在着胎儿的游离DNA。基于这些早期发现，卢煜明展开了一系列前沿工作来研究这些胎儿游离DNA的特性，证明了使用胎儿游离DNA来诊断遗传性疾病的可行性和实际性，最终开创了利用第二代基因测序来检测唐氏综合症的新途径，并在90多个国家得到了应用。仅在中国，每年就有超过一百万孕妇接受这项测试。这种革命性的方法为全球无数的孕妇提供了无创产前诊断。

未来科学大奖由未来论坛发起，旨在奖励为大中华区科学发展做出杰出贡献的科学家（不限国籍），大奖成立管理委员会，下辖监督与执行机构，评奖机制与诺贝尔奖、图灵奖等世界著名科学奖项接轨，由九位华人科学家组成科学委员会专业评审，以定向邀约方式提名，评审过程独立进行，各方对评选结果均不能施加任何影响。科学委员会成员包括中国科学院物理研究所丁洪、芝加哥大学何川、普林斯顿大学李凯、北京大学饶毅、北京大学及普林斯顿大学田刚、北京生命科学研究所王晓东、麻省理工学院文小刚、南方科技大学及美国西北大学夏志宏、哈佛大学谢晓亮。评审全程秉持公平、公正、公信的原则，保证高度独立，由监督委员会全程监督。未来科学大奖目前设置“生命科学”和“物质科学”两大奖项，奖金来源于未来论坛理事捐赠。每项奖项由四位捐赠人共同捐赠，生命科学奖的捐赠人为丁健、李彦宏、沈南鹏、张磊；物质科学奖的捐赠人为邓锋、吴亚军、吴鹰、徐小平。

未来科学大奖作为中国大陆民间出资的第一个科学大奖，目标是成为在世界领域内具有广泛影响力的科学大奖，希望通过奖励对社会做出杰出贡献的科学家，吸引更多青年人投身于科学研究中，推动科学进步和发展。