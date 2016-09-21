传化集团开展无车承运人业务 将打造智慧物流生态系统

经济观察网 记者 宋笛 9月20日，由传化物流集团主办的推进无车承运人发展的“中国车队·问道杭州——2016中国公路运力发展峰会”在杭州召开。在当天的会议中传化集团公布了一整个物流领域的“大战略”，包括物流基础建设、大数据中心建设以及生态系统的建设。

传化物流集团高级副总裁朱晓晖表示未来传化物流集团将会逐步建立起整个公路货运的生态系统，并将为系统内的货运企业提供多种资源的支持，通过这种支持和互动，帮助整个生态实现智慧物流的目标。

此次的无车承运人也正是这一生态中的重要一环。前不久，交通运输部发文提出，在全国开展道路货运无车承运人试点工作。无车承运人模式的探索和实践对于解决我国目前公路货运中存在的诸多问题，具有重要的意义。

中国物流与采购联合会副会长、中国物流学会副会长蔡进也表示，“在未来一段时期，推进流通创新发展，加强智慧流通基础设施建设，推动无车承运人本土化实践，以增强流通领域公共服务支撑能力，已经成为物流行业发展的重要趋势之一。”

作为拥有庞大物流基础建设和货源的传化集团，在无车承运人的领域拥有着相当的优势。

运力分散是推进无车承运人难题之一：一方面，因货源不足造成的闲置运力，亟待整合提高效率和竞争力，另一方面，大量货源也急于找到可靠的高质量的物流供应商。

在这方面，传化拥有的公路港已经导入了大量货源，基于实体公路港平台的建设，传化物流正逐步实现全国性网络布局——遍布全国80多个城市的公路港“城市物流中心”，为导入高质量货源、拓展上游货源提供了渠道，有了丰富、稳定货源的基础保障。

在运力方面，传化已经通过通过“千·万车队培育计划”的实现整合了大量优质运力。该计划目前已吸纳100余家优质专线企业、车队等，基本覆盖华南、华东、西南、华北、东北、西北区域。

“通过整合这些企业的干线、网点资源，精准运力将形成全国干线网络，打造干线网络无车承运人平台。” 传化物流精准运力事业部总经理陈宏表示。这是整合带来的规模化价值。

推进无车承运人仅仅是其中的一环，据了解，传化还将基于自己的物流基建设施搭建一个公路运输网路的大数据中心。通过这一大数据中心，可以对网络内的公路货运进行有效调度。

“大家可以看到航空有航空的指挥体系，海运有海运的指挥体系，但是公路有指挥体系吗？我我们要把公路的运输指挥体系建立起来，要把整个大数据建立起来，而这种大数据的建立紧紧依靠是不够的，我们要同心协力把这个东西做好，这意味着我们要帮助大家整个智能化，整个车辆的智能化，以及我们整个企业的管理智能化，我们投入非常多的资源把这个信息系统、大数据中心建立起来。”对于建立这一大数据中心建立的原因。朱晓晖如此表示。

在当天会议现场中，传化集团还与东风商用车、沃尔沃卡车、中国平安、中集集团、米其林（中国）、美铝集团等现场签约，达成战略合作意向。