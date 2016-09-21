红星美凯龙设计大展 携手国际知名设计师重塑家居审美

经济观察网 记者 卫思谕 在红星美凯龙30周年之际，设计给每天的日常带来全新的视角和思考。9月19日，“更好的日常——视觉之外：红星美凯龙设计大展”在北京798艺术区尤伦斯当代艺术中心（UCCA）首次向媒体揭开面纱，并将从9月19日起到10月8日向公众开放。

艺术大展由红星美凯龙和UCCA联合策展，云集了原研哉、隈研吾、Jurgen Bey、Christina Strand、Luca Nichetto五位国际范围内顶尖设计师的全新作品。这也是红星美凯龙首次邀请5位国际设计巨匠，以“为中国生活设计”为命题进行创作，历时半年，几易其稿，分别从日常生活中捕捉不够好的细节，并根据中国人的文化语境和生活习惯量身定制的全新家居创作。

根据麦肯锡的预测，随着中国城镇化的深入推进，到2022年，中国中等收入群体的数量将达到6.3亿，是美国的3倍。中国日益庞大的中产阶级，正在引领着新一轮的消费升级，新的消费时代已悄然而至，同时悄然而至的还有以红星美凯龙为代表的家居企业掀起的新一轮重设计化浪潮。

据了解，这是红星美凯龙与UCCA的第二次联合策展。从2年前的“M Home：随寓而安”到当下“更好的日常——视觉之外”，作为家居行业领军者的红星美凯龙一直在思考如何通过艺术的表现形式将家居审美、生活理念传递给更多的家居消费者。

“我们希望以设计为刀，划开经验和惯性的遮蔽，剥离出视觉之外的更好的日常生活；我们希望以设计为语言，呈现家居与生活的对话，商业与艺术的对话，中国与世界的对话，探讨当代家庭的情感方式和相处之道。”红星美凯龙总裁李斌在开幕仪式上这样表示道。

设计重塑更好日常

与今年6月已公开上映的《更好的日常》红星美凯龙30周年品牌形象片一脉相承，此次展览同样以“更好的日常”为主题。在大多数人眼中，设计通常会伴随专业、天马行空、曲高和寡的印象，而日常却又常常过于平淡、机械而缺乏新意。“设计能为日常带来什么？”“日常又会如何激发设计”等一系列延展问题，都是五位国际设计大师在此次展览中试图用自己的作品去探讨和解答的。

值得一提的是，此次所展出的作品均是由国际设计师与国内家居品牌厂商共同合作完成的，挪亚家、芝华仕沙发、梦天木门均参与了整个作品生产工艺环节。据透露，该系列家具作品不仅公开展览，后续还会有量产计划。而这也是策展方所坚持的“让设计带来更好的日常”的理念落地。

日常生活”使“创造的种子”得以生长、受到滋养，但同时亦被惯性和经验性所遮蔽。设计品，特别是家居用品，是日常生活物化景观的典型代表。此次展览希望能引领观众的意识和思维，穿越作品的视觉表象，体验当代设计大师通过家居设计呈现的创造与日常之间的张力，从而理解“设计”在服务日常的同时而超越日常的双重可能性。

同时，这一系列作品还试图揭示日常遮蔽状态之下的无限创造力，暗示着重新生发各种未来的可能性。在中国消费结构正在经历巨变、中产消费群体日益崛起之时，这样的背景更赋予了“更好的日常”系列作品鲜明的时代意义。

设计升级家居行业

未来，凝聚在产品上的“设计”，会成为消费升级的核心引擎，消费表达的最好方式，消费决策的关键要素以及消费风向的前沿指引。”李斌这样表示。事实上，红星美凯龙在设计上的不遗余力早已在业内有口皆碑：连续五年参加米兰设计周、每年举办器度展，成立原创家居设计孵化器的梦基金……而在刚过去不久的红星美凯龙30周年盛典上，红星美凯龙董事长车建新发布了“1001战略”，再次将设计提高到企业战略高度。

李斌在讲解1001战略时表示，红星美凯龙将构建一个设计平台，包括置业设计、装修和空间设计、家居产品设计、软装设计等，使设计美学理念贯穿整个泛家消费产业链条。在设计平台上，未来除了引入国际设计师，同时还会成为中国原创设计师的孵化器，并联合用户、生产商、服务商打造一条原创设计的产业链。

据李斌透露，红星美凯龙计划将以共生共荣的商业生命共同体形态，联合用户、设计届、艺术界、媒体在内的全部力量，培育出中国的5位世界顶尖设计师。

原研哉为红星美凯龙总裁李斌讲解他的作品理念。

30年来，红星美凯龙始终以提升中国人的家居品位为使命，此次联合全球五大设计师带来国际视野的设计理念，不过是其在设计版图上的冰山一角。红星美凯龙的野心不仅是对4万亿家居市场的势在必得，也是2万亿家装市场的谋篇布局，更是对一个13亿人口的中国市场的敏锐洞察和积极参与，成为以家为核心、满足中产阶层需求、提供家庭生活全套解决方案的零售服务商。