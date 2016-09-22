定增30亿提产能 泸州老窖为什么

经济观察报 记者 张晓晖 如果一切顺利，泸州老窖股份有限公司（000568.SZ，下称泸州老窖）本次定增（技改一期工程）完成之时，它的产能将接近20万吨。这一规模将超过茅台并直逼五粮液，泸州老窖也将成为国内数一数二拥有巨大优质基酒生产能力的白酒企业。

这是泸州老窖在国内白酒行业整体产能过剩背景下的逆势扩张之举。

9月14日，面对经济观察报的疑问，泸州老窖董事长刘淼回答称：“按照我们的预测，整个白酒行业萎缩的趋势是必然的，白酒产业的趋势是向品牌集中、原产地集中、文化集中。以前是100个企业分这个蛋糕，现在可能只有80个，几大知名白酒企业仍然是具备增长优势的，我们的业绩也反映了这一点。”

30亿定增疑问

在9月13日的举行的泸州老窖股东会上，数十家券商、基金等机构代表来到现场，对泸州老窖进行全方位的调研。由于泸州老窖在2016年上半年的业绩表现抢眼，其在上半年取得了42.7亿元的销售收入，同比增长了15.51%，而白酒行业的龙头企业——贵州茅台已经完全从白酒低迷的阴影中走出，股价不断创出新高，这些都被认为是白酒行业复苏的信号之一，因此泸州老窖的定增计划显得格外引人注目。

2016年5月17日，泸州老窖公布了定向增发预案：拟募集资金30亿元投入酿酒工程技改项目（一期工程）。按照计划，技改项目将在48个月内完成，即2020年全部达成。“一期工程和二期工程的总投资是70多亿元。”泸州老窖董事会秘书王洪波表示。

一期项目完成之后，泸州老窖将形成优质基酒3.5万吨生产能力，以及储酒10万吨的储藏能力。因基酒为生产环节半成品，若按照对外销售公允价格测算，该项目年均可实现销售收入18.46亿元，年均净利润3.23亿元。

在此次定增中，泸州酒业投资有限公司承诺以不超过2亿元认购泸州老窖本次非公开发行的股份，且所认购股份锁定期为36个月。据悉，泸州酒业投资有限公司设立于2016年5月11日，其与上市公司无关联关系，泸州酒业产业园区管理委员会为其控股股东及实际控制人。

王洪波称：“在技改项目的可行性研究报告中，我们认为中国优质白酒生产能力仍然是结构性不足，所以我们希望能够抓住这轮白酒行业的调整机会，提升中高端白酒的生产能力。”

这一点同样体现在泸州老窖对30亿元定增项目的预测中：该项目实施完毕后，泸州老窖将建成优质基酒生产窖池 7000 口，配套建成制曲车间、酒库等设施，并通过引入先进生产设备，增强酿造、制曲等环节的机械化和自动化程度，逐步实现对落后产能的替代，进一步优化公司现有产品结构，提升公司在中高端白酒领域的市场占有率，从而提高公司整体效益。

泸州老窖方面也表示，由于白酒行业生产工艺的原因，从实施技改到优质基酒产能的释放存在一定时间差。在当前白酒行业整体复苏以及公司经营业绩改善的大背景下，实施该项目正逢其时，有助于帮助泸州老窖适应市场变化，抢占市场先机。

刘淼直言，逆势扩张产能，这是泸州老窖新的市场战略。

经济观察报注意到，泸州老窖的产能扩张计划在股东大会上得到了高票的通过，赞成的比例为99.37%，有33万股投出了反对票。

涨价态度暧昧

伴随着近来白酒企业的复苏，茅台、五粮液等巨头的产品也开始涨价。

泸州老窖的明星产品——国窖1573虽然多次传言要涨价，但其价格策略一直没有变化，而新上任的董事长刘淼则是集中精力对泸州老窖下的子品牌进行了一次大清理，同时中断一批产品的供货，意图是为了清理泸州老窖目前较为混乱的旗下子品牌。

今年上半年，泸州老窖刚刚经历了“泸州老窖二曲酒的标签门事件”（食用酒精勾兑却标注为水、高粱等等）。“标签门”事件对泸州老窖伤害巨大，也正是这样的事件，让泸州老窖高管层下决心清理那些品牌为代理商运营的，却是自己生产白酒。在半年报中，泸州老窖公布了“标签门”事件的诉讼一共涉及24起，其中13起已经了结（胜诉或者原告撤诉），剩余11起仍处于诉讼进程之中。

“我们经过分析，泸州老窖的中档价位、中高价位，在全国都有知名度。因此我们主要对中低端产品进行了规范，重建了团队体系，把工作重心转移到泸州老窖的中高端产品上。国窖产品是否涨价，我们还要看市场的接受程度。”泸州老窖总经理林锋表示。

最近一轮的白酒上涨，是以茅台为代表，中秋节前它的零售价格已经超过千元。“虽然茅台没有承认涨价，但是它的产品在市场上的零售价实际上是有大幅上涨的。”林锋表示，“五粮液从去年的12月18日以来已经涨了三次价格。对于国窖1573而言，由于我们的定位是高端品牌追随者，提价不提价要由消费者决定。截至今天，我们没有说国窖1573要涨价，也没有说国窖1573不涨价。”林锋继续。

从京东商城看，目前6瓶装的国窖1573零售价格是4080元，每瓶为680元，跟去年的价格相比，没有明显涨幅。

刘淼称：“泸州老窖的这次定增就是往中高端方向走，除了低端酒因为调整原因出现震荡以外，中高端的白酒产品都在良性健康发展之中，我们有信心保持每年20%的复合增长。”

从5月底开始，得益于白酒复苏，泸州老窖的股价从22元开始上涨，最高涨至34元，上涨幅度超过50%，目前股价在30元/股附近。