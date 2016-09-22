反倾销半年涉案85亿　中国出口难破贸易壁垒

经济观察报 记者 张文扬 商务部9月13日发布消息称，美国商务部对原产于中国的不锈钢板带材作出倾销调查初裁，认定中国企业反倾销税率为63.86%-76.64%。

中国作为全球遭受反倾销与反补贴(“双反”)调查最严重的经济体，已经连续21年成为反倾销最大目标。据世界贸易组织数据，2016年上半年，我国出口产品共遭遇了来自17个国家(地区)发起的65起贸易救济调查案件，其中反倾销案46起，涉案金额达到85.44亿美元。

在“双反”背后是国际范围贸易保护主义的抬头，9月3日，在二十国集团工商峰会（B20峰会）上，中国商务部副部长王受文表示，“各国必须对贸易保护主义抬头采取行动”。

中国欧盟商会主席伍德克对经济观察报表示，在美国进行的大选中，“国际贸易已经成了一个有毒的词语，也成了欧盟民粹的一个借口”。

钢铁产业：贸易摩擦重灾区

9月13日商务部贸易救济调查局负责人就美国发布对华不锈钢板带材倾销初裁发表谈话。该负责人指出，美国在要求其他国家开放市场、消除贸易壁垒的同时，一次次借贸易救济调查封闭其国内市场，为美国钢企提供过度保护。

该负责人所说的“对华不锈钢带材倾销初裁”是2016上半年，美国商务部针对中国不锈钢产品发起的一次反倾销、反补贴的调查。

美国当地时间3月4日，应美国AK钢铁公司、北美不锈钢公司和奥托昆普不锈钢美国公司等的申诉，美国商务部宣布对中国不锈钢产品发起反倾销和反补贴调查。美国华盛顿时间9月12日，美国商务部对原产于中国的不锈钢板带材作出倾销调查初裁，认定中国企业反倾销税率为63.86%-76.64%。

这并非今年第一起针对中国钢铁贸易所进行的调查，商务部新闻发言人沈丹阳7月15日在例行发布会上表示，今年上半年，中国出口产品遭遇的65起贸易救济调查案件共来自17个国家和地区。在这其中，对中国发起贸易救济调查最多、涉案金额最多的国家是美国，其立案数量为18起。

中国与全球化智库高级研究员何伟文对经济观察报说，“美国欧盟来讲，对中国产品的壁垒表现突出的是钢铁行业”。

根据经济观察报的统计，今年以来，美方已经连续对中国输美不锈钢、冷轧板、耐腐蚀板和碳合金钢定尺板等钢铁产品裁出高税。

美国商务部5月17日发布声明，将进口自中国的冷轧扁钢最终进口税率提高至522%，因认定其产品在美国以低于成本价格销售，并获得不公平补贴。对于中国产冷轧钢铁进口，美国商务部维持初裁的265.79%反倾销税不变，但将反补贴税从227.29%提高至256.44%。两税合计已高达522%。

7月，美国商务部宣布了对中国不锈钢产品的反补贴初裁声明，中国产品被认定的补贴幅度为57.3%至193.12%，将于今年11月做出反补贴终裁。另一家机构国际贸易委员会将于明年1月做出终裁。如果二者都做出肯定性终裁，美国将正式征收反倾销税。

9月7日，美国商务部初裁认定中国输美碳合金钢定尺板产品存在补贴行为。据美方时间表，此项争端将于明年1月做出终裁，另一家联邦机构美国国际贸易委员会预计于明年3月做出终裁。如果二者都做出肯定性终裁，美国海关将正式开征反补贴税。

欧盟的行为也值得关注，8月4日，欧委会对原产于中国的冷轧钢板产品做出反倾销调查终裁，决定实施税率为19.7%-22.1%的最终反倾销措施，并采取追溯征税措施，这是近期欧盟对中国钢铁产品连续采取的第二次贸易行动。

2015年，全球共有23个经济体对华启动了98起贸易救济调查，而钢铁及其制品行业最为集中，达到46起。

亚太经合组织秘书长古里亚在G-20杭州峰会上提到，“全球金融危机以来，已经通过了1400条贸易保护主义措施”，他认为许多西方国家保护主义情绪上涨，导致对自由贸易敏感和怀疑。

何伟文对此表示，目前经济形势不好，各国有保护本国生产的需求，“中国涉案产品出口量达79万吨。”他认为，“这不是市场经济地位的问题，是赤裸裸的数量保护主义”。

商务部贸易救济调查局负责人表示，在本案强制应诉和其他应诉企业积极配合调查的情况下，美调查机关以各种理由拒绝企业诉求和提交的证据，裁出高税，贸易保护主义色彩十分明显。

知识产权和技术壁垒

人为制造的贸易壁垒还隐含在技术法规、标准、法律与合格评定程序中。

今年上半年，美国已经对我国出口产品发起了11起“337调查”，另外还有3起“337调查”案件正处于立案审查阶段。

美国“337调查”是根据美国《1930年关税法》，美国国际贸易委员会可以对进口贸易中的不公平行为发起调查并采取制裁措施。其调查对象为进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的其他不公平竞争，是在美企业、特别是美国本土企业进行商业战略布局和竞争的有效手段，其特点一是时间进程非常快，一般12到16个月结束；二是措施严厉，不应诉或者败诉都无法进入美国市场。

美国国际贸易委员会5月26日宣布，对宝钢、首钢、武钢、鞍钢等中国钢铁企业及其美国分公司共计40家企业在美销售的碳钢与合金钢产品发起“337调查”。这是美方首次对我钢铁发起“337调查”。

美国国际贸易委员会在声明里说，美国钢铁公司今年4月26日向其提出申诉，指控上述企业在美国密谋修改产品价格并控制产量和出口量，非法使用美国钢铁公司贸易秘密和使用虚假原产地和生产商标识，违反了《1930年美国关税法》第337条款，要求启动“337调查”，发布永久排除令、有限排除令和禁止令。

中国商务部贸易救济调查局负责人曾在27日回应此事时指出，美国“337调查”主要针对的是知识产权侵权纠纷，而钢铁产品是较为成熟的产品，不存在所谓的知识产权纠纷。美国调查机关要求中国应诉企业提供大量无关信息，致使企业根本无法完成答卷，不能享有公平的抗辩机会。

“337调查”不仅限于钢铁行业。中国机电产品进出口商会法律服务部主任陈慧清表示，汽车、光伏、电脑、手机等诸多行业都遭受国外贸易壁垒的影响，特别是“近年来电子行业的壁垒增多”。

何伟文对经济观察报介绍道，除了钢铁行业，贸易壁垒还体现在化工领域。今年年初，欧盟发布REACH法规修订案，确认从2021年2月3日起，NPEO含量超过0.01%的纺织品将禁止投放欧盟市场。此次欧盟技术壁垒新规将对中国纺织服装出口造成较大影响。

尽管刚刚结束的二十国集团贸易部长会议重申了关于维持现状和撤销已有贸易保护主义措施的承诺，并将承诺延长至2018年底，何伟文认为，“严峻的形式还将继续”。他表示，中国的出口量大、产能过剩的问题依然尖锐。第一要正当出口，不应该滥用救济措施，减少大规模、产能过剩的出口，避免变相的出口补贴；第二，对外要积极交涉、保护企业利益，根本而言，“这是个公平竞争问题”。