分级B遭遇重创 一周赎回可能超预期？

经济观察报 记者 徐唯佳 分级B遭遇重创的一周。9月12日，分级基金B类份额集体暴跌，此后的两个交易日依旧萎靡不振。

这并未出乎市场意料。距离证监会8月宣布暂停分级基金注册不到一个月，沪深交易所就已向分级基金“开刀”。9月9日周五收盘后，沪深交易所相继发布《分级基金业务管理指引(征求意见稿)》（下称《指引》），对分级基金的投资者参与门槛、交易流程、风险警示等均进行了明确。其中最受争议条款来自于设置30万元的投资门槛。

在此政策预期之下，9月12日，分级B板块遭遇“黑色星期一”。当日收盘后，一位分级基金经理向经济观察报透露：“分级基金赎回可能超预期。”

遭遇重创

数据显示，《指引》出台后的第一个交易日9月12日，分级B哀鸿遍野，惨遭屠戮，亦直接被市场指责为引致市场大跌的关键因素之一。

这一日，分级基金杠杆份额平均跌幅约为5%，从板块来看，有色金属、煤炭等板块跌幅居前，跌幅分别达4.67%、3.41%，煤炭B级、有色B等21只分级B的跌幅超过7%，跌幅居前的分级B都属于前期交投活跃的品种，其中煤炭B跌停，白酒B、券商B、新丝路B、有色B、煤炭B基跌逾9%。

屋漏偏逢连夜雨，在交易所发布《指引》后分级B出现大面积重挫的同时，隔岸美国股市遭遇“黑色星期五”，暴跌超过2%，而人民币汇率也在9月12日大跌200基点。多重利空之下，A股市场主要指数9月12日跌幅均在2%。

来自国泰基金公司基金量化部的基金经理告诉经济观察报，影响分级B走势的主要原因的因素依次为股市、分级A涨跌和分级基金整体折溢价水平，他并不认为分级B大跌与新政即将出台有直接关系。

但是，分级基金因为设置交易门槛可能引发的份额缩水，影响层面或远不止基金净值暴跌。目前市场上分级基金存量规模在2000亿左右，如果缩水30%，就可能使得约600亿分布在热门行业的资金外流，或将拖累本就弱势的大盘承受下跌压力。

众所周知，去年牛市期间正是因为数以千亿计的分级基金申购资金涌入，成为指数不断创出新高的推手之一。Wind资讯数据显示，2015年，分级基金规模最高时达到逾5000亿元，较2014年的2000多亿大幅增加。而随后行情骤然转熊，又因为多达30余只分级基金集体遭遇下折风险，不断打压A股在短时间内迅速下跌。

8成交易者受限

9月9日发布的《指引》中提到的30万元投资门槛，意味着只有满足30万元证券类资产“底仓”要求的个人投资者及一般机构投资者，才能申请开通分级基金权限，进行A类份额和B类份额的买入、基础份额分拆操作。

此外，《指引》还强化了分级基金的风险预警。例如，规定发生下折的分级基金B类份额应于折算基准日在基金简称前冠以“*”标识等。

根据兴业证券研究所数据显示，截至2016年6月30日，账户资产在30万以下的客户持有分级B的市值仅1亿左右，占分级B持有总市值的20%，但交易户数却超过80%；而账户资产在30万以上的客户持有分级B的市值达到4.5亿元，占分级B持有总市值约80%。《指引》规定最近20个交易日内资产合计不低于30万（融资融券除外）才可以买卖分级，也就是说，80%的B投资者不够《指引》规定门槛，只能卖出。平均每户持有5万份额以上的占比不到20%，可以看出分级B的持有者结构中，很多散户持有份额数都不到5万级别。

关于出台该征求意见初衷，交易所相关负责人表示，分级基金是带有杠杆特性的复杂金融产品，投资风险较高，前期有些中小投资者对分级基金产品运作机制及其风险缺乏了解，盲目买入而蒙受了损失。因此，为规范分级基金市场投资者适当性管理，切实维护投资者合法权益，制定了分级基金业务管理指引。

分级基金是目前市场上最复杂的投资品种之一，涉及合并拆分、溢价折价、上折下折、杠杆倍数等概念，相关的套利操作、风险回避都需要一定的计算。值得关注的是，近期在金融监管趋严和去杠杆的背景下，上述征求意见出台亦在行业内人士预料之中。

应对分级失势

目前，约有60只分级B的日成交金额低于100万元。以9月12日全天交易为例，建新进取、诺德300B的成交额在1万元以下，分别是0.64万元和0.93万元。除此之外，当日成交额在10万元以下的分级B还有18只。

可以预见，如果再增设30万元准入门槛，这些分级B的流动性将进一步枯竭，后续或将有一批分级基金面临清盘或转型。

济安金信基金评价中心主任王群航认为，从受影响的投资者数量占总投资者比例出发，《指引》会对本已羸弱的分级基金造成致命打击，会加速分级基金的消亡，因此，分级基金应积极谋求转型，转型为LOF基金不失为选择之一。

记者了解到，多家基金管理公司已经通过持有人大会将部分分级基金转型为LOF，其中包括国泰基金、融通基金、天弘基金以及金鹰基金等，不过，也有市场人士指出，对于溢价A份额的投资者来说，转换成LOF并不合适。“我觉得是对于A类投资者来说，因政策影响风险偏好改变是不太公平的。”一位专业分级基金投资者表示。

除了转型，部分基金公司则通过发行现存热门行业分级基金的行业LOF基金，试图承接可能因大额赎回出逃的场内资金。“与国外市场相仿，未来场内量化基金产品仍将有一定市场，我们不能仅仅因为分级基金的失势而放弃这块领域。”采访末尾，一位近期拟上报多只热门行业LOF产品的公募基金产品部负责人告诉经济观察报。