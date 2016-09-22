“明星”投资人任泉：我为什么息影做投资

经济观察网 任泉/文 做演员的时候我唯一的资源就是自己，通过表演我就能创作作品、获取关注度，而做投资是很痛苦的，需要解决非常非常多的问题，调配不同的资源相互置换。但我依然选择了放弃自己最擅长的事情，因为唯有息影，我才能全身心地专注于投资。因为这个事情有趣、有个性、有挑战，并且有成就感。

初尝风投头道鲜

今年年初的时候，我发了一条微博就是正式宣布退出演艺圈。很多人都问我，是什么缘由？其实理由很多，做这个选择之前我也痛苦过。做了将近20年的演员，是我最喜欢的也是我最专注的一个行业，跟它告别的时候是有点艰难的，尤其是在中国经济最好、文化领域市场价值最大的时候。

有的时候人生的选择真的很难，我也思考了好久到底想要什么，你未来想要什么。我家人很支持我所有的选择，但是他们说你是为了钱吗？我说应该不是，要是为了钱全世界中国演员现在是片酬最高的时代，这个时候退出不是为了钱。那为了什么呢？但仔细想想，也还是为了钱。

六年前，我是华谊兄弟一名签约演员，那个时候中国的文化领域还没有开始市场化。作为第一家民营上市公司，王中军、王中磊说我们想未来会不会有机会上市，于是把签约时间比较长的演员我、李冰冰、黄晓明三个聚到一起说这件事情。当时王中军说，因为我是他的签约艺人，他知道我有多少收入，他问我们通常怎么打理钱？我说基本都放在经纪人的银行卡上，我自己好像都没有时间把钱转到银行卡上。他说这样，我知道你大概有多少钱，要不然你就买一点公司的股份就放在我这儿，也许五六年以后能给你翻两倍也是不错的。我一想，两倍很多啊，那钱放在银行五年六年也没有多少的回报，我就说OK，反正我也不急着用钱，就当一个投资。其实这个事情我并没有想那么多。就这样，六年半之前，我成了华谊兄弟上市17个发起人之一。

华谊兄弟在三年前上市敲钟那一天我也没有觉得很兴奋，因为我没有感觉到自己跟上市公司有什么太大关联。买股票和公司的股权跟你没有关系，敲钟那一刻我也期盼着说看看钱有没有两倍升值。

但上市的那一天早上九点我就醒了，九点半时，敲钟那一刻我一算每股90多块钱，我就被震撼到了，太吓人了，股权怎么能有这么大的增长，真的是几十倍。当时真的很兴奋，此后的一年中我一直在思考，为什么钱会有这么大的增值？我这才认识到这样不行，我一定要去了解为什么。

我在2011年的时候读了商学院，我去了商学院学了很多东西，跟一群很优秀的同学在一起获益良多，但更重要的收获不是在技术上的而是在格局上，以及从他们经营企业的历程中获取的经验。

转型迷思

2013年的时候商学院毕业了。毕业应该有一个成绩单，我的成绩单是什么呢？证书其实不是我最想要的。

我的同学们有创业者，有成功的企业家，也有很多是投资人，我能做什么？我有什么资源？传统领域我没有经验，也没有任何技术上的优势，过去几年，我作为演员，除了会演戏还会做什么呢？我也在思考、在寻找。

我想起1998年，我还在读大学的时候在上海安抚路开了一个小餐馆，算是一个个体户。那家餐馆到现在还开着，15年来食客都是排队才可以吃上。我发现明星在演戏之外，往往会有一群支持热爱他们的粉丝，这些粉丝会将明星的演戏、生活和工作联系到一起。很多人都说那个餐厅帮你赚了很多的钱。是，对于一个大学毕业者来讲是帮我赚了很多钱，但现在来想那个钱不重要，重要的是，它给你赚到许多的理念。

以前开餐厅都是个人的行为，商学院毕业以后我觉得要分享。一个企业要能做大必须得把众人的力量合力起来才能做品牌，我就找了我最好的朋友，李冰冰，还有黄晓明。那天正好晓明跟他的家人吃饭，我说我们在隔壁房间三个人开一个会，三个人就用了15分钟就说OK，你做这个品牌我们一起合作，就是餐饮公司新的品牌，在三年前我们开始做了热辣一号连锁火锅品牌。

一年当中我发现这种明星背后潜在的能量是非常大的，我开始觉得这个餐厅满足不了我想的创业梦想，这时候我想到了股权投资。

股权投资这三个人都懂，因为五年以前，我们三个人拥有了第一批华谊兄弟的股权。我对他们说，你看我们这个餐厅一开就爆满，影响这么大，而且我们没花一分钱，全亚洲媒体都在报道。坐拥这么好的资源，我们要做VC，做一支基金。我名字都想好了，就是Star VC。三个人一拍即合。

Star VC就在两年前推出了，我心态还算不错，想明白了就专心去做。做任何事情不管你有没有能力，你不专心、不专注都做不好，我觉得投资是这么艰巨专业的事情，一边演戏一边投资肯定做不好，我觉得我当时胆子还挺大，就这么告别了自己曾经那么喜欢的、给我带来很多荣誉和光环的职业。

很多人说明星做投资靠谱吗？不就是刷脸吗？但不用去思考，用自己的脸就可以做投资吗？肯定不行，我不是靠明星刷脸，我宣布退出演艺圈，先是我的态度，没有态度一切都是空话。我的家人其实挺伤感的，因为平时见面的机会很少，他们觉得见不到本人能在电视上跟我互动也特别开心，他们觉得那份荣誉是他们心底的，我能感觉到他们的自豪。所以我宣布息影的时候他们还是有一丝的难过，但是他们也懂我，尊重我对未来的选择。那是我之前的职业，有时候人对过往怀着过多的留恋和贪恋可能都会带来一些不好的结果。我重新开始作为一个创业者，这个行业是我喜欢的、让我觉得有无尽想象空间的，那么我作为新人，就需要付出专注和努力。

试水投资

我们很幸运，第一个遇到的项目就是秒拍。这家公司我也没有觉得未来或者是在两年之后就是百亿级的公司，我要知道的话我倾家荡产，卖房卖锅我也要全部投进这家公司。

我们最初投的两个项目是秒拍和韩都衣舍，这两个团队的创始人很像，而且都很像我们的兄长。性格憨厚，什么事情都跟你探讨甚至于谦虚地学习，其实他在那个领域是专家，对现在、未来他看得非常清楚，还非常的谦虚跟我去探讨。在他们的身上学到了一种品德，这种品德也是投资人特别需要的。我们当时投资的时候，公司估值可能还不过十亿人民币，两年已经超过百亿，我相信业务别人也可以做，但为什么韩总（秒拍创始人韩坤）能在那么短时间内做到这么高的估值？我觉得他的人格魅力值50亿，整个公司才是剩下那50亿。所以我在投资过程当中，我一直不停地跟我的团队强调职业操守。Star VC是一家公众公司，所有的东西都不可以做假，所有的东西都要抛在明面上，要让所有人监督我们的优势和缺点，因为我们年轻，有态度，不怕走错路，只有知道自己错才能有明天的进步。我们很幸运得到了太多人的关爱，也得到了太多创业者对我们的关注。过去两年时间里，我们累计看了有上千家公司，很荣幸有这么多公司跟我们一起分享，公司这两年的进步也是我始料未及的。

Star VC从第一期是1.0时代，主要用明星的强大资源和影响力让我们合作的企业快速成长。第二期进入2.0时代以后，我觉得这样不行，我们需要找到明确的方向，那时候我一直在思考，觉得不管互联网金融有多大争议，我始终坚定认为互联网金融会是未来的一个趋势和方向。我们在2.0时代投了融360和量化派两家公司，一个是平台公司，一个是互联网大数据公司，这样一来，之后我们在互联网包括保险等一系列的项目都有了把控的基础，很运气这两家公司在一年半的时间成长得非常快，也是我们没有想到的。但我们每投一个企业、每做一期我们都有一个明确的方向。

9月21日，Star VC宣布和诺亚财富合作进行第三期资金的募集，募资规模达十亿人民币。这一次跟诺亚合作是第三期，我想应该是科技类、技术类。我们储备的方向有很多，基本都是跟人工智能包括VR等相关的项目，我们希望能投出一些在未来有爆点的公司。

之前像秒拍这样的公司大家其实都很熟悉，秒拍公司不止短视频，包括它的一直播现在是最红的，所有明星直播都在一直播，还有小咖秀，小咖秀推出来连续28天在APP免费排行榜上排第一，我们推广没花一分钱就收获了三千万真实用户，这就是爆款。一家公司能有三个产品让大家知道，这就是为什么这家公司用一年半的时间从十个亿到一百亿市值的原因了，其实这种爆款公司在未来还会有，所以Star VC到底要做什么？我们资金量不大，项目未来投的也不会是最多的，但是我们希望我们投最有个性的。

很多人都说你们是不是要投风口，还真不能这么说。去年年底的时候我接触了一家做人工智能的公司，在还没有AlphaGo的时候我就在关注这个领域，这家公司我去了很多次，今年在博鳌已经变成了人工智能非常热、非常风口的公司。他说你们是不是只投风口的公司？我说不是。我们投秒拍的时候短视频还不是风口，等到冰桶挑战的时候才成了风口，我们希望我们有前瞻性能够看到未来的风口。当然这个太难了。但第三期我们会瞄准科技类、医疗技术类变革的公司，我们判断未来这可能这就是风口。

Star VC不是神，其实在风投圈，五个明星都是行业新人，未来某个项目出现失败很有可能，但是没有关系。我们会认真面对，所有的项目我们都会亲自拜访、深入了解。

（经济观察网记者李意安据任泉在StarVC与诺亚财富合作发布会媒体采访整理而成）