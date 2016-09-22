方源资本完成总额达21亿美元第三期基金募集

2016-09-22 12:17 来源： 经济观察网 作者： 黄一帆 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察报 记者 黄一帆 2016年9月22日，方源资本宣布完成方源资本中国基金III (“第三期基金”)的募集，募资总额达21亿美元。

第三期基金的募资金额获得超额认购，受到现有投资者的支持以及一些新的高质量机构投资者的加入。方源资本的投资者主要由来自北美、欧洲、澳大利亚、中东以及亚洲等地的主要养老基金、主权基金、保险公司及机构投资者构成。

第三期基金由方源资本专业团队管理。方源资本的创始合伙人从90年代中期至今已在金融投资领域共事多年，曾共同经历数个经济周期。

方源资本总裁唐葵表示： “我们对中国市场的投资机会继续保持信心。我们认为未来产业整合将会加速，行业并购将造就各个行业的全国领军企业。在越来越复杂的经营环境下，通过对行业的深刻理解和助其运营能力提升而为企业创造价值的机会将日益增多。方源资本一直坚持的是我们不仅仅向被投企业提供资本，更重要的是为企业下一阶段的成长增添战略价值。”

据了解，方源资本创立于2007年12月，是专注于中国市场的规模最大的私募股权投资基金之一，主要致力与行业领先的充满发展潜力的民营企业合作。方源资本在中国市场多个大型和复杂的投资案例中扮演了主要角色。其长期投资策略围绕着中国的消费升级和增长，面向那些受惠于中国经济结构向消费转型的企业。