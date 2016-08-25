产能十余万，没有汽车牌照 青年汽车百亿项目成“僵尸”

2016-08-25 10:41 来源： 经济观察报 作者： 种昂济南报道 编辑： 经济观察网

导语：如果项目长时间“僵”下去，占据着大量的土地资源，政府、企业和社会之间的多方利益又该如何平衡呢？

经济观察报 记者 种昂 近日，济南市经信委通报了19家“僵尸”企业去年亏了7100万元。其中特别引人关注的是，“济南青年汽车有限公司”（以下简称“济南青年汽车”）赫然在列。

这是一个生产高端莲花品牌轿车的项目。当时济南青年汽车设计产能为12万辆/年，最高产能可达15万辆/年，预计2015年销售收入将超过120亿元。谁能想到，如今这家百亿产值的大项目却沦落为“僵尸”企业。

眼下，全国正在展开声势浩大的清理“僵尸”企业的行动，济南当地政府也将青年汽车列入“僵尸”名单并欲启动资产处置程序。

百亿“僵尸”

目前，济南青年汽车厂区内高高竖起的莲花标志，已有些模糊不清。公司大门紧闭，冷清的门可罗雀，唯有一位门卫人员向记者证实道，这家曾经人来人往、车流不断的民营汽车公司“停产了很长一段时间”。

所谓僵尸企业，是指那些无望恢复生气，但由于获得放贷者或政府的支持而免于倒闭的负债企业，有着浪费社会资源、损害职工权益、形成金融风险等危害。具体主要有三种类型：企业还在生产经营，但效益低下，利润不够支付企业信贷利息，主要标志是持续亏损、资产负债率高；企业已停止经营活动半年以上，主要标志是半年以上未上缴增值税；企业生产经营活动基本处于停顿状态，主要标志是企业暂停用电容量。

济南市高新区智能装备产业发展中心一位官员介绍道，经过调研，济南青年汽车已停产一年有余，且无投资意愿、无轿车生产资质、多处资产被查封，短期难有恢复生产的可能。

原来，青年汽车集团并无轿车的汽车牌照，借助贵州贵航集团是其开拓这一市场最重要的环节。2004年7月，青年汽车重组贵航云雀，并借助后者轿车生产资质，成功晋级为轿车制造商。可后来，贵航集团与青年汽车集团决裂，二者分道扬镳使后者失去了至关重要的准生牌照。

这位官员透露，济南高新开发区曾多次与青年汽车集团沟通，希望引入其新能源汽车、电池的生产，但该集团并无投放新项目，继续投资的意愿。目前济南青年汽车多处资产处于被查封状态，银行贷款到期后已经出现了迟付的现象。按照标准，济南青年汽车已属于“僵尸”企业之列。

曾几何时，青年汽车是济南市引入的第一个轿车项目。

根据公开的资料显示，济南青年汽车有限公司成立于2005年7月29日，法定代表人庞青年，注册资金6583.5万元，其中金华青年莲花控股有限公司出资5925.15万元，庞青年出资658.35万元，经营业务主要有莲花品牌汽车销售、进口“欧洲之星”品牌汽车的销售等。

董事长庞青年总有一种对高端产品的执念。从客车到重卡，都选择“高空作业”，轿车项目同样如此。作为全球三大跑车品牌之一，莲花在轿车中是一个高端品牌。按照规划，济南青年轿车项目总投资约62亿元，设计产能为12万辆/年，最高产能可达15万辆/年，预计2015年销售收入将超过120亿元。

对于这一项目，庞青年曾寄予厚望。在他的心中，“引入青年莲花汽车的国产项目计划，我们将立足于如今已有的贵航青年云雀汽车生产基地和山东济南整车基地来完成国产化项目的落实，成为国内一南一北、两大生产基地。”

济南的莲花轿车项目曾经火爆一时。2009年7月16日，第一辆“济南造”莲花轿车下线，员工人数一度达到1100多人。根据山东省商务厅2011年发布信息显示，济南青年2010年产量为8030辆，实现产值7.03亿元，利税2762万元。

时任济南青年莲花汽车公司副总经理韩鲁平曾向记者介绍道，2011年公司生产了2.5万辆车。2012年仅4月份前10天，公司就已经接了4000多辆的订单。

可令人唏嘘的是，在失去轿车牌照后，济南青年轿车项目也因多重困境逐渐萎缩，直到2014年下半年大批工人被陆续遣散，一个个生产线被关停。如今，济南青年汽车复产无望，济南市经信委将其划入了“僵尸”企业，欲处置其资产。

清理的障碍

眼下，全国正在开展清理“僵尸”企业。2015年年底，在山东省山东经信委组织的一次初步摸底中，这一数字就有多达448家。摸底的目的显然是为了将一个个“僵尸”企业予以清理。

对于被列入“僵尸”企业名单、有被清理之虞，青年汽车集团宣传部负责人表示，已知悉此事，但却“无法给于任何答复。”

济南市高新区智能装备产业发展中心上述官员认为，当地政府给予了青年汽车大量政策支持、财政资金扶持，希望能带动汽车产业的发展。可如今企业非但无法像当初设想的带来就业、税收等任何经济和社会效益，反而占用着大量的土地资源，产生了巨大的浪费。他认为，清理这些“僵尸”企业，政府也是不得已而为之。

根据山东省商务厅的数据显示，济南青年汽车公司总占地面积44.4公顷（约合600多亩），总建筑面积110000平方米，建有轿车冲压、焊装、涂装、总装工艺生产线。

由于国家对于城市建设用地指标实行了严控，济南市尤其是高新开发区工业用地尤其紧张。事实上，早在2013年济南市就已无法实现耕地和工业用地的平衡，只有跨市交易土地指标才能稍稍缓解土地的饥渴。

济南市国土资源局局长韩晓光表示，济南每年供应土地大约在3万亩左右，其中只有三分之一是实体经济和工业项目用地。济南市建设用地空间已经十分紧张，如果仅依靠新增建设用地指标，3年后将出现无地可用局面，这就“倒逼”着政府把有限的用地指标用到重点项目上，用到好项目上。

一个城市工业的边际增量主要来自开发区，因济南市高新开发区有税收等诸多优惠吸引企业扎堆，这一区域的土地资源最为紧张。“僵尸”企业占据着土地资源出不去，一旦大项目落地就进不来，城市经济也无从发展。

不过，专攻企业破产清算的龙奥律师事务所律师范修奎认为，“僵尸”企业只是一个形象的比喻，并非法律术语。政府部门仅仅根据“僵尸”企业的标准来处置民企土地以及相关资产目前于法无据。根据国家法律规定，只有在土地长期闲置或企业破产的情况下才能由政府处置土地资产。而破产须由债权人向法院提请裁定。

济南市高新区智能装备产业发展中心上述官员也坦言，济南青年汽车现有土地600多亩，已使用500多亩，有100亩左右处于闲置状态。

随着清理行动在全国的展开，难免会遇到越来越多的“僵尸”。一方面，出现了“僵尸”企业，占用了大量的社会资源，产生了浪费；另一方面，政府处置民企中的“僵尸”却又于法无据。

济南市经信委将济南青年汽车列入“僵尸”企业，该政府部门一位官员也有着不同的看法。他认为，“僵尸”企业没有明确的定义，半年无用电、半年停产、持续亏损的衡量标准又太宽泛，在经济长期低迷下，暂时困难、符合这一标准的企业太多，究竟什么是“僵尸”企业应进一步予以厘清，如何清理也应制定相应的法规政策。

目前济南青年汽车已紧急与济南市经信委进行了沟通，表示正在考虑尽快恢复生产。可谁都知道，要使一个产能十余万、且没有汽车牌照的高端轿车项目重启绝非易事。如果项目长时间“僵”下去，占据着大量的土地资源，政府、企业和社会之间的多方利益又该如何平衡呢？