支付牌照的魅力有多大，已引60亿资本竞折腰

2016-08-25 15:13 来源： 经济观察网 作者： 王丽娟 编辑： 经济观察网

导语：在支付牌照收紧、支付机构监管强化的大背景下，未来几年大型产业资本与支付机构的联姻将迎来高峰。

经济观察网 实习记者 王丽娟“预计2016年，中国人民银行可能通过续牌工作进一步控制支付牌照规模。”中国银联发布的《2016中国银行卡产业发展报告》（以下简称《报告》）如是表示。

在监管强化背景下，支付牌照成为稀缺资源，产业资本为之竞相折腰。仅2015年，国内与支付牌照相关的资本合作项目已超过13起，金额近60亿元。

《报告》显示，2015年8月到2016年1月间，中国人民银行对第三方支付的监管强化趋势明显。获得第三方支付牌照的270家支付机构中，已有三家被正式注销预付卡公司的支付牌照，中汇电子的支付牌照也面临被注销风险，其12个省的银行卡收单业务已被停止。

监管趋紧，牌照收缩，酸葡萄效应也在凸显牌照的稀缺性。报告显示，在2015年中国人民银行几乎暂停了支付许可证的发放的背景下，各地向中国人民银行递交申请材料或正在准备递交申请的机构热情不减，初步统计，已经超过百家，其中不乏360、中国邮政、太平洋保险、人保寿险等大机构的身影，上述企业有可能成为2016年牌照争夺战中一股新的资本力量。

觊觎牌照而尚未获取的企业已经以不同方式参与到支付业务的竞争中。《报告》引用中国人民银行的资料统计显示，在2015年2月到12月间，各投资机构以参股、控股、收购三种合作方式间接获取支付资格。2015年支付牌照相关合作投资机构共有13家，以参股方式参与的最多，共有6家，例如太平人寿等参股拉卡拉；4家以控股方式参与，比如九鼎投资控股鹰皇金佰仕；2家通过收购方式参与，比如吉林永大集团收购海科融通；捷顺科技收购深圳兄弟高登等。

资本竞逐支付牌照背后的驱动力主要来自两个方面：一是外围企业在获得牌照短期无望的前提下实现快速参与；另一个方面是现有的持有牌照的机构基于长远的发展战略或短期经营压力，也表现出强烈的资本合作的意向，支付机构与产业资本的联姻欲望强烈。

2012年京东收购网银在线，2015年更名京东支付，弥补了欠缺自有支付工具的短板；2014年万达斥资20亿控股快钱后，陆续在2015年上线O2O支付、互联网金融业务。报告预计，在支付牌照收紧、支付机构监管强化的大背景下，未来几年大型产业资本与支付机构的联姻将迎来高峰。