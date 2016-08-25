四川双马重组：IDG林栋梁拟入主 拉法基退出

2016-08-25 18:35 来源： 经济观察网 作者： 黄一帆 编辑： 经济观察网

导语：在停牌一个月后的四川双马，在8月22日复牌后接连迎来四个一字板。截止8月25日，公司股票今日收盘价10.26元/股。

经济观察网 记者 黄一帆 8月25日，停牌一个半月的四川双马（000935.SZ）复牌后迎来第四个涨停板，报收于10.26元。

新的“想象”源于四川双马控股股东将发生变更。

据四川双马公告，拉法基中国及拉法基瑞安四川公司持有四川双马的55.93%股权将以34.52亿元的总价转让，北京和谐恒源科技有限公司（下称“和谐恒源”）将成为上市公司新的控股股东，自然人林栋梁将成为公司实际控制人，而拉法基及关联股东仅持有四川双马17.55%股份，不再是控股股东。

IDG林栋梁入主

8月21日晚间，四川双马发布的公告显示，若此前筹划的股权转让协议最终实施完成，上市公司控制权将发生变更，和谐恒源以其持有25.92%的股权比例将成为上市公司新的控股股东，自然人林栋梁将成为公司实际控制人。

早在8月3日，四川双马董事会发布公告，大股东拉法基豪瑞及其他关联股东拟出让控股权给和谐恒源、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（下称“天津赛克环”）等。8月20日，该议案以99%比例的赞成票获得股东大会通过。

根据协议，拉法基中国将四川双马25.92%的股份以16亿元的总价转让给和谐恒源，同时，以7.97亿元的总价将12.91%的股份转让给天津赛克环；拉法基瑞安四川则以7.46亿元的总价将12.1%的股份转让给天津赛克环，将5%的股份转让给北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）。本次股份转让完成后，四川瑞安将不再持有四川双马股份，拉法基中国持有四川双马股份占总股本的比例将下降至17.55%。

8月21日，四川双马发布的《关于控股股东拟发生变更的提示性公告》显示，上市公司目前的控股股东为LafarGE China Offshore Holding Company （LCOHC）。本次权益变动前，LCOHC直接持有四川双马430,404,761股股份，占总股本的56.38%。同时，LCOHC通过其全资子公司四川瑞安持有四川双马130,510,222股股份，占总股本的17.10%。

对于转让价格的确定，四川双马表示，主要是参考停牌前一段时间的股票均价予以一定的溢价，并经双方协商确定；最终的每股转让价格为8.08元/股，相对于停牌前的收盘价溢价15.26%，相对于停牌前 20日均价溢价23.17%。

而根据四川双马8月23日发布的《要约收购报告书摘要》中，公司表示本次收购已触发要约收购。本次要约收购系因和谐恒源、天津赛克环协议收购拉法基四川、拉法基中国所持四川双马合计50.93%股权并成为四川双马的控股股东而触发。截至本报告书摘要签署之日，和谐恒源的实际控制人为林栋梁、天津赛克环的共同实际控制人之一为林栋梁，且2016年8月19日，天津赛克环作为财务投资人，与和谐恒源就拟取得的四川双马股份相应的表决权、提名权、召集权和提案权等有关权利的委托事宜签署《授权委托书》，不可撤销地委托和谐恒源自天津赛克环取得四川双马股份之日起（以登记公司登记为准）作为天津赛克环持有的四川双马股份唯一的、排他的代理人。

林栋梁何许人？IDG资本网站团队介绍显示，自1995年以来林栋梁负责过IT领域内的多种投资项目，业绩显著。他曾任国务院发展研究中心高级研究员，从事经济政策研究。1992至1993年就职于纽约花旗银行。他1984年毕业于清华大学计算机系，1986年获清华大学MBA。

林栋梁作为实际控制人的两家公司——和谐恒源和天津赛克环，据工商资料显示，和谐恒源从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等业务，天津赛克环企业管理中心(有限合伙)的业务范围则为企业管理，其执行事务合伙人和有限合伙人的经营范围均为投资管理、项目投资等。

工商登记信息显示，天津赛克环企业管理中心（有限合伙）成立日期为2016年3月7日，天津赛克环的执行合伙人（GP）是和谐浩数投资管理（北京）有限公司（下称“和谐浩数”），而有限合伙人（LP）珠海降龙投资企业（有限合伙）股东之一为“西藏爱奇惠创业投资管理有限公司”（下称“西藏爱奇惠”）。

据华发股份8月19日发布的公告显示，和谐浩数成立于2014年2月19日，注册资本100万元，王静波占比24%；满建勇占比2%；牛奎光占比25%；杨飞占比24.5%；林栋梁占比24.5%。截止2015 年12月31日（经审计），和谐浩数总资产为159.80万元，净资产为118.49 万元；营业收入为472.08万元，净利润为13.51万元。林栋梁、杨飞、牛奎光、王静波为天津赛克环执行事务合伙人和谐浩数的共同实际控制人。

西藏爱奇惠成立于2016年5月16日，注册资本100万元。其中，林栋梁出资24.5万元，占比24.5%；杨飞出资24.5万元，占比24.5%；牛奎光出资25万元，占比25%；王静波出资24万元，占比24%；满建勇出资2万元，占比2%。

在IDG资本的官方的团队介绍上，林栋梁、杨飞、牛奎光、王静波均位列其上。

同时，据6月15日华发股份所发布的《根据珠海华发实业股份有限公司关于投资设立基金管理公司及发起成立股权投资基金暨关联交易公告》显示，和谐浩数和爱奇惠德均为IDG资本旗下的基金管理公司，是IDG资本在中国境内开展业务经营的载体。

值得一提的是，根据8月22日披露的《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国水泥有限公司及/或其关联方分别与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）及/或其指定方正式签署股份转让协议及期权协议的公告》，天津赛克环有过一次变更。公告显示，设立之初，天津赛克环的普通合伙人为和谐天明投资管理（北京）有限公司，有限合伙人为北京和谐超越投资中心（有限合伙）。2016年8月8日，天津赛克环的普通合伙人变更为和谐浩数，有限合伙人变更为珠海降龙。

工商资料显示，原为天津赛克环合伙人的北京和谐超越投资中心（有限合伙）的股东分别为上海歌斐鸿本投资中心（有限合伙）、陶然、喆颢资产管理（上海）有限公司、芜湖歌斐资产管理有限公司、成都市菁蓉创富投资有限公司、上海谐特投资管理有限公司、重庆天使投资引导基金有限公司、上海歌斐鹏礼投资中心（有限合伙）、北京和谐天成投资管理中心（有限合伙）。而和谐天明投资管理（北京）有限公司的法人代表为熊晓鸽。

有私募人士告诉经济观察报，IDG入主使得四川双马具备了一定的想象空间，“无论将来注入的是什么，总比现在水泥具备想象力。”

在停牌一个月后的四川双马，在8月22日复牌后接连迎来四个一字板。截止8月25日，公司股票今日收盘价10.26元/股。

8月24日，四川双马龙虎榜显示，买入前2名营业部（机构）和卖出前5名营业部（机构）买入资金合计967.74万元，占总成交比例100.00%；卖出资金合计188.96万元，占总成交比例19.53%。其中，位于第一位的是华泰证券深圳益田路营业部净买入646.29万。此外，上述私募人士表示，“这两天成交量那么少，看不出是谁在买。从昨天龙虎榜上看，前两家应该是游资。”

同业竞争一并解决

在林栋梁拟入主的同时，四川双马将向拉法基或其指定第三方以26.3182亿元-26.4724亿元之间的价格出售水泥业务和资产。

据四川双马8月2日公告披露，公司控股股东LCOHC的股东拉法基中国水泥有限公司已于2016年8月1日与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）签署了上市公司股份转让及后续安排的《框架协议》，将导致四川双马控股股东及实际控制人的变更。

协议约定，在股份转让后，天津赛克环作为四川双马的控股股东获得一项可于2017年12月31日之前行使的出售权，据此四川双马将有权向拉法基或其指定合格第三方出售公司水泥业务和资产，该双马期权的行权价格应由拉法基和四川双马共同指定的评估机构确定的水泥资产的评估净资产值确定，行权价格不高于26.4724亿元，且不低于26.3182亿元。有分析人士指出，此次协议使得此前四川双马的同业竞争问题得以有望解决。

根据8月22日四川双马发布的《简式权益变动报告书》显示，拉法基集团为四川双马原实际控制人。豪瑞公司为华新水泥股份有限公司（以下简称“华新水泥”）第一大股东Holchin B.V.的实际控制人。拉法基集团和豪瑞公司都是全球领先的水泥、集料、预拌混凝土、沥青和相关服务供应商。2014年7月7日，拉法基集团与豪瑞公司签署《全球合并协议》。2015年7月11日，豪瑞公司发布公告称在完成公开要约以及向拉法基集团股东发行豪瑞公司新的股票之后，为完成合并所需要的所有条件均已满足，豪瑞公司与拉法基集团之间的全球合并宣告完成。豪瑞公司成为拉法基集团的母公司。同日，豪瑞公司更名为拉法基豪瑞公司。拉法基豪瑞公司继续在瑞士证券交易所上市，同时在巴黎泛欧证券交易所上市。

基于上述两家公司全球合并的背景，拉法基豪瑞公司成为四川双马的实际控制人，同时拉法基豪瑞公司在全球合并前在中国境内是另外一家上市公司华新水泥第一大股东Holchin B.V.的实际控制人。全球合并导致了拉法基豪瑞公司旗下存在两个从事相同或相近业务的上市公司，并控制拉法基集团原持有的其他未上市水泥业务资产的客观事实。

公告显示，为解决上述同业竞争问题，拉法基豪瑞公司拟通过本次股权转降低其间接持有的四川双马股权比例。本次股权转让完成后，拉法基豪瑞公司通过LCOHC间接持有的四川双马股份从560,914,964股下降至133,952,761股，占总股本的比例由73.47%下降至17.55%。

拉法基曾提出在必要情况下对两家上市公司实行过渡期经营管理，修改四川双马作为A股“唯一上市公司”的承诺条款，但相关议案在股东大会上遭到中小股东的否决。

此外，新股东的入主给四川双马将有可能带来新的机会。记者联系四川双马证代景晶，其表示“关于资产注入，公告里都有，是有符合国家产业发展方向的实体。”

据8月2日四川双马所发的《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国水泥有限公司与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）签署框架协议的公告》显示，如该《框架协议》下的相关股份转让交易最终实施且上市公司完成现有水泥资产和业务的出售，四川双马的经营业务存在变更的可能性，战略上公司将以符合国家产业发展方向的实体经济为经营业务，争取在已彻底解决同业竞争问题的基础上做大做强。