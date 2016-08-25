自营巨亏55亿 中信证券上半年净利降近六成

2016-08-25 22:03 来源： 经济观察网 作者： 郑一真 编辑： 经济观察网

导语：靠天吃饭行情不在，经历A股熔断、震荡、回调的过山车行情，以及监管部门从严审核投行业务，中信证券投行IPO业务、经纪业务、证券投资业务全面下滑。

经济观察网 记者 郑一真 “券商一哥”中信证券今年至今业绩表现不佳，上半年净利润52.4亿元，同比下滑57.96%。靠天吃饭行情不在，经历A股熔断、震荡、回调的过山车行情，以及监管部门从严审核投行业务，中信证券投行IPO业务、经纪业务、证券投资业务全面下滑。

中信证券中报显示，其经纪业务实现收入59.70 亿元，同比下降 46.70%；资产管理业务实现收入35.82 亿元，同比下降 6.62%；证券投资业务实现收入 24.71 亿元，同比下降 77.54%；证券承销业务实现收入 29.64 亿元，同比增长 59.84%；其他业务实现收入 31.72 亿元，同比下降 1.47%。此外，中信证券全国各省市营业收入普遍下滑，北京、天津、浙江、广东下滑幅度达到60%以上。

自营业务巨亏是中信证券上半年业绩下滑的主要原因之一。上半年，中信证券持有股票出现巨亏，加上报告期已经出售股票，共损失55.64亿元。其前十大重仓股中，除了隆平高科浮盈之外，其它都被套牢，其中所持中国中车亏损4.16亿元，比最初投资金额减少25%，中国平安亏损2.49亿元，东阳光科亏损2.29亿元。

中信证券在半年报中总结上半年自营业绩称，公司继续推进股票自营战略转型。以风险收益比作为投资决策的重要参考指标，积极管理风险，加强基本面研究力度，继续摸索多策略的自营模式，成效良好。

上半年，证监会收紧IPO审核，数据显示，募集资金规模328.84 亿元，同比下降 77.69%。中信证券IPO业务萎缩，再融资业务猛增。2016年上半年，完成A股主承销项目39单，主承销金额人民币1468.46亿元。其中，IPO 主承销项目 4 单，主承销金额人民币 19.75 亿元，不到2015年上半年（114.75亿元）的1/5。再融资主承销金额人民币 1448.71 亿元，比去年同期增长近两倍。

不过，中信证券多项业务在业内依然排名居前。2016 年上半年，公司完成境内并购业务交易金额人民币 766.64 亿元。公募基金佣金分仓市场份额 6.2%；完成涉及中国企业参与的全球并购交易金额245.67亿美元；母公司受托资产管理规模人民币1.55万亿元，市场份额 10.6%；代理股票、基金交易金额人民币 7.42 万亿元，市场份额 5.68%；公司完成债券主承销金额人民币 1,898.07 亿元，市场份额 2.45%。

此外，前十大股东显示，中信证券在今年二季度获中国证券金融股份有限公司增持5910万股，增持比例为0.49%。

2015年来，中信证券经历高层变动的多事之秋，多名高管被带走配合调查。中信证券3月23日晚间发布的年报显示，此前涉嫌内幕交易的多名高管全部离职，包括原总经理程博明、执委会委员徐刚、葛小波、刘威、陈军、闫建霖。原董事长王东明也于1月份离职。中信证券业务也受到影响。根据证监会今年7月15日公布的证券公司分类评级结果，中信证券大幅降级，由AA级降至BBB级。