期货会否成为钢企变革的抓手

2016-08-26 09:14 来源： 经济观察报 作者： 李燕杰 编辑： 经济观察网

导语：金融市场是高速运行的，要参与期货市场，就要求企业必须具有同样的决策效率和执行能力。

经济观察报 李燕杰／文 2016年黑色期货品种交易继续呈现爆发式的增长。以原料品种为例，据交易所数据，截至2016年7月底，大连商品交易所铁矿石期货累计成交2.41亿手，同比增长103.87%；焦煤、焦炭期货成交量同比也分别增长157%和242%。

一个如此活跃、对现货市场影响如此之大的期货市场，是任何行业企业都很难回避的，正如一位积极推动企业参与期货交易的钢厂高管常常谈到的：“早晚要干，早干不如晚干”。确实如此，除了散户和投资机构，越来越多的贸易和制造企业开始从半推半就或跃跃欲试化身为行动派。仍以铁矿石期货为例，截至今年上半年，参与铁矿石期货产业客户是729家，钢厂是83家，矿山是10家，贸易商636家。从成交和持仓来看，产业客户成交大概占总成交的不到10%，持仓量大概占总持仓量的15%左右。参与铁矿石期货的企业比2015年都有明显增加。

一个商品期货品种要想持续活跃，离不开对应商品现货市场的参与；反过来，一个交易活跃的期货市场，才能充分发挥其流动性好、交易成本低（保证金交易）、履约风险低等种种优势，才有可能实现有效的套期保值，从而成为实体企业传统现货经营之外的“第二条腿”。理论上，这种良性的市场能大大提高市场效率，信息更加对称，风险与回报匹配，投机者、风险对冲者、套利者各取所需。

然而理论只是理论，至少从黑色期货品种来看，与发达国家的成熟品种相比，与国内粮食、有色等行业相比，历史也还很短，市场离成熟还有很长的路要走，用一位粮油企业期货负责人的话来说，“跟十年前的粮油行业很像”。道阻且长，其中最难也最重要的一段，可能就是钢铁企业对期货市场的适应。冶金工业经济发展研究中心期货研究中心的调研显示，目前钢铁行业所有企业中，能够将期货工具与现货经营做一定程度的结合，在套期保值、期现套利等方面形成一些行之有效的基本方法的企业，只有极少数几家。尽管这几家期货交易取得了阶段性成功的企业文化和管理上各有不同，但其共同点是企业的期货交易都得到了企业一把手的强力支持甚至直接推动。

从实际情况来看，已经开始参与期货市场的钢铁企业中，绝大多数企业仍在按照套期保值的理念学习和尝试，尚未真正开始交易，或者有几百万元试探性的持仓规模，虽然账面上有浮盈或浮亏，但是对企业经营没有太大影响，这其中包括许多大中型国有企业；还有不少企业更多的是在进行投机或套利操作，虽然手法和策略有所不同，资金规模不等，但基本上与钢铁企业资深的现货经营关联不大。总的来讲，钢铁行业参与和利用期货市场，仍处在学习、尝试的初级阶段。

从另一个角度看，虽然已经有不少企业进入了期货市场，但总的来讲，在动辄数万人的钢铁企业里，真正了解期货，支持企业开展期货交易的声音仍是少之又少。笔者在与许多钢厂人士交流时，总能感到，对众多有着数十年历史的传统制造业企业从业者来说，期货市场仍然是冒险的同义词。即使是那些新世纪以来进入钢铁行业的民营企业，受限于企业家的知识结构与市场经验，对期货市场的理解也难言深刻。

我们一般认为，期货市场的功能有风险对冲，价格发现等。对于钢铁企业而言，无论主动或被动，期货市场已经活跃起来，参与期货交易，向市场表态本身便是有意义的。而且，由于保证金制度和每日清算制度的存在，企业可以在较高的安全性和较低的资金成本之下去进行交易，使得期货可以成为一个好用的经营工具。

对钢铁企业来说，参与期货交易的好处也是多层次的，最简单的就是通过关注期货市场价格来判断市场走势；更进一步，则可以利用期货市场来做一些套期保值操作，转移企业自身的风险，这时的套期操作可能不是系统性的、战略性的，但具有战术价值；再往前走，利用好期货工具，可以使得企业经营更加灵活，有了期货合约的保驾护航，企业可以签订一些原来不敢签订的合同，这就提升了企业经营能力，甚至创造了新的营销模式。

以南京钢铁为例，南钢的用户常常在市场价格较低时提出签订长期合同，按照当时的市场价锁定采购成本，并愿意支付一定比例的保证金，这类合同被称作“锁价长单”。面对这样的要求，南钢的销售人员往往左右为难：签，现在是市场底部，将来价格上涨，整个合同就会亏损；不签，就要错失宝贵的订单。所以，南钢开始是拒绝的，但后来南钢想通了，只需要在合同签订时，在原料期货市场，按照交货时间和交货量一一对应的买入原料即可锁定成本，从而实现销售，任务完成，利润锁定，客户满意。有趣之处在于，锁定成本所需的交易保证金完全来自于客户支付的定金，一般来说还有近一半的富余资金可以补充公司的流动资金。

不仅是营销模式，采购模式也有创新的空间。最近几年，钢铁企业的一个普遍做法是尽力压缩铁矿石原料库存，目的一是规避市场波动风险，特别是在前两年矿价一路向下时，库存贬值压力很大；二是可以节约宝贵的现金。这样做固然有显而易见的好处，但对企业管理的挑战也不小，配矿难度增加导致成本无法最优且不论，一些库存压到极限的企业甚至做好了随时闷炉的准备——他们甚至测算了闷炉损失与极限压库带来的收益的得失。但换一种思路，如果维持一定量的现货库存，同时通过期货市场卖出铁矿石来调整库存风险，则企业的生产运行将得到更好的保障。由此带来的资金成本怎么办?答案是较大的现货库存实际上提供了不少低风险、无风险的套利机会，把握这些机会，库存本身反而成了价值来源。沙钢就是这么做的。

彼之蜜糖，吾之砒霜，偏好的差异这是市场交换的根本动力。而衍生品交易的本质，是风险的转移和交换。期货实际上为企业提供了一个风险管理工具，能够有效运用期货工具的企业，也就有效管理了企业的风险。当一家企业有能力根据自身的风险偏好和风险承担能力，利用期货交易来管理自己的风险水平时，它与竞争对手已经不在一个层次竞争了。

这其实是我们对钢铁企业参与期货交易获益的最大想象空间。要化解产能严重过剩，要完成好“三去一降一补”五大任务，对钢铁企业来说，归根结底是要提升自身的竞争力。在这方面，我们提出过很多努力方向，从降本增效到产品结构升级，从服务型制造到“互联网+”，生产效率要提升，研发要提升，销售和服务要提升，但钢铁企业在市场高速增长时代建立起的经营管理模式，从采购到销售的决策过程和执行流程，是否有改进的空间?

金融市场是高速运行的，要参与期货市场，就要求企业必须具有同样的决策效率和执行能力。参与期货交易，能不能成为企业经营管理变革的触发点和抓手？

中国期货业协会研究发展委员会主任张宜生就认为，期货市场最终会导致企业经营模式逐渐变化，其中就包括经营体制变化，采购销售效率提高；长单明显增加，经营模式简洁优化。我们也调研过一家中等规模的国有钢铁企业，为了期货套期保值彻底颠覆了经营系统原有的组织架构和决策流程，效果也不错。

善用期货市场，可能是钢铁企业打造核心竞争力和商业模式的一个途径，这不容易，但值得一试。

（作者系冶金工业经济发展研究中心期货研究中心主任）