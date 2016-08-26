晒半年成绩单中保投迎舵手徐安良

2016-08-26 09:19 来源： 经济观察报 作者： 欧阳晓红 姜鑫 编辑： 经济观察网

导语：这艘“保险业投资航母”上，又将迎来怎样的掌舵人？

经济观察报 记者 欧阳晓红 姜鑫 签约项目700亿！

这是去年底成立、基金总规模为3000亿元，堪称“保险业投资航母”之中国保险投资有限责任公司（下称“中保投”）交出的半年成绩单。

8月16日，中保投召开第一届董事会第二次会议，除披露“半年报”之外，会议通过了聘任深圳市原副市长徐安良为公司总裁的议案。

下一步，中保投还将在深圳、北京建立机构，业务范围辐射全国，逐步开展PE股权投资等创新性投资方式。

而这艘“保险业投资航母”上，又将迎来怎样的掌舵人？

签约项目700亿

“基金成立、项目落地”，中保投以这样一种方式诠释保险业投资航母的速度。

诸如，2015年12月发行的“招商局轮船股份股权投资计划”，募集保险行业资金400亿元，直接投资招商局轮船股份公司境外项目。据悉，该项目获得多家市场机构超过8倍的超额认购。

今年4月中保投再次募集300亿元保险资金，以母基金形式与上海浦东发展（集团）、陆家嘴（集团）成立“上海中保浦东城市发展股权投资基金”，参与上海城市基础设施建设，协助推进上海市城区协调发展，优化城市发展格局。

“该项目有40家保险机构参与认购，是保险业开展另类项目投资以来，单个产品受益人最多的金融产品。基金开局良好，行业反响热烈，且有效缓解了当前保险资金可匹配的低风险资产不足现象。”中保投方面称。

另据了解，目前包括亚投行在内的众多国内外金融机构、地方政府、央企和国企均表示出与中保投的强烈合作意向，基金作为保险行业投资平台得到业内认可。

值得一提的是，中保投纳入储备的项目资源丰富。

事实上，在经济“新常态”下，投资行业总体面临经济结构和金融结构调整，利率下行和资产荒的压力。不过，监管政策转变也在为中国保险投资基金的发展创造机遇。

中保投方面表示，目前，公司已入库储备项目涉及基础设施、公用事业为主，兼顾产业升级、新能源、新材料以及互联网医疗和大健康等新兴行业，符合国家战略方向、风险可控、收益良好。除了传统的类固定收益类项目，公司在长期股权投资方向上进行了重点拓展。

据此次董事会披露，中保投目前已通过立项阶段项目5个，进入尽职调查阶段项目4个，进入合同文本起草阶段项目4个。其中拟与招商资本合作成立物流仓储与新能源产业基金，与财政部发起设立“PPP发展基金”以及“生态城市发展基金”，与中燃控股合作成立清洁能源发展基金，与中交集团合作成立“交通事业发展基金”，与中国建筑材料集团合作成立“中国建材产业发展基金”等。

中保投由中国保监会按照《国务院关于中国保险投资基金设立方案的批复》，负责筹备组建。

中保投解释，此举是发挥保险资金长期投资优势，对接国家重大战略和市场需求，主要投向基础设施建设，带动社会有效投资、支持实体经济发展，打造增加公共产品和公共服务新引擎的重要举措。基金总规模为3000亿元，首期1000亿元，存续期限5-10年，主要向保险机构募集，保险机构出资不低于基金总规模的80%。

“国字头”投资平台：变被动为主动

不言而喻，基金设立和管理模式本身就是一种创新和探索。

中保投方面表示，基金投资方面，变被动为主动，从单纯的买方模式向投行化模式过渡，充分发挥资金的有效引导作用。金融资本的先期介入是基建投资破题、项目启动的“牛鼻子”，以资金引导项目，推动项目，带动供给结构改革。在资金募集上，目前保险业有近百家公司开展保险投资及资产管理业务，这些公司投资偏好不同，规模不等，对资产配置要求的差异明显。中国保险投资基金在产品设计初期，作为发行机构就建立了与投资者的沟通和询价机制，为近百家公司提供资产配置服务。

有意思的是，作为“国字头”的投资平台，业内往往将中国保险投资基金与中投、中金等代表国家的投资机构相提并论，而基金管理人——中保投在建立和完善自身公司治理结构时，亦比肩国内、国际一流投资机构。

据悉，中保投目前已出台82个内部制度，覆盖公司运营、员工管理、项目评审、投资决策、风险内控和信用评估等主要领域，初步形成了涵盖事前基础建设和项目源头控制，事中项目尽调、评审、决策，事后项目运营与监控的风控体系。此外，基金即将开展基础设施投资计划业务、股权投资等业务，并制订了多项与此相匹配的管理制度，下一步，将按规定向监管部门申请能力审批和备案。

徐安良将成掌舵人

话说，开局良好的保险业投资航母上站着怎样的舵手？

秘密或在此：基金筹备组组长、董事长段国圣为泰康资产总经理兼CEO，其负责的泰康资产的投资能力在这十年中一直领先于同业，被称为具有“投行人的行事风格”。

筹备组副组长、公司党委书记、副董事长杨华柏则十分熟悉中国金融领域的体制和体系架构，广泛参与了中国近二十年来金融、银行、证券、保险、财政法律法规及政策的制定与修订。

而在8月16日召开的中保投基金管理人第一届董事会第二次会议上，通过了聘任深圳市原副市长徐安良为公司总裁的议案。

公开资料显示，徐安良毕业于南开大学，获政治经济学博士学位，拥有审计师、注册会计师等专业资格。长期在深圳工作，历任深圳市发改委主任、市政府秘书长、政府副市长等职。业内人士认为，深圳经济特区先行先试、改革创新氛围浓厚，徐安良政府工作经验丰富，且长期联系金融领域，专业能力突出，其加入将有利于增强中国保险投资基金的投资和创新能力。

不容忽视的是，近期，中保投将按照保监会和国务院扶贫办《关于做好保险业助推脱贫攻坚工作的意见》精神，设立“中国保险业产业扶贫投资基金”。中保投将其作为公司的一件大事，按照市场化原则组建专业团队负责基金投资管理，但作为履行公司企业社会责任，不收取任何费用，向扶贫基金全额捐赠管理费。

问及中保投发展战略，可用“十二”字概括，即“立足上海，面向全国，放眼世界”。此前，保监会主席项俊波、副主席陈文辉都曾莅临中保投视察指导，并提出上述战略指示。

首先立足上海，充分发挥上海在融通、融资中的桥头堡和汇集中心作用，有效整合利用行业资源，站稳脚跟，营造优质品牌形象与行业形象。二是在深圳、北京建立机构，业务范围辐射全国，逐步开展PE股权投资等各种创新性投资方式，放眼服务经济社会发展大局，助推经济转型与产业结构调整。最后是“走出去”战略，“探索海外投资与全球化资产配置策略，打造一支高素质、国际化、经验丰富的海外投资团队。”中保投方面称。