上汽大众上半年净利大降21.27% 上汽集团印钞机“失速”

2016-08-27 10:08 来源： 经济观察网 作者： 王国信 编辑： 经济观察网

导语：由于在上汽大众的产品结构中，轿车占比较高，但在利润更高的SUV 细分市场缺少产品，因为盈利能力有所下滑。

经济观察网 记者 王国信 作为上汽集团两大利润支撑之一的上汽大众在2016年上半年出现了令人惊愕的业绩滑坡。8月25日晚，上汽集团发布半年度报。半年报显示，今年上半年上汽集团营业总收入同比增8.5%达3513亿元，归母净利润同比增6.3%达151亿元，基本每股收益1.37元，扣非净利润同比增1.8%达140亿，折合每股收益1.27元。

整体而言，作为A股大蓝筹，上汽集团保持了一如既往的稳定发展，其中毛利率比去年同期增加 2.45 个百分点，整车业务的毛利率同比增加 2.16 个百分点。另外，在净利润等指标上，上汽集团与去年同期相比，也有所提升。但作为上汽集团最重要的利润来源的上汽大众在今年上半年表现不佳。

上汽大众为上汽集团与德国大众组建的合资公司，上汽集团持有50%股份。财报显示，2016年上半年上汽大众实现营业收入11053074.60万元，归属于母公司净利润为1182882.80万元。而在2015年同期，上汽大众营业收入为12727309万元，归属于母公司净利润为1502509 万元。与去年同期相比，上汽大众营业收入同比减13%，归属上市公司净利润降低了319627万元，降幅达到21.27%。

但今年上半年上汽大众在中国销量并不差。今年上半年，上汽大众旗下的大众大众品牌零售770613辆，同比增幅5.2%，在零售市场所占份额达7.53%；批售818119辆，同比增长1.6%，蝉联单一品牌半年零售、批售双桂冠。而上汽大众旗下斯柯达品牌1-6月销售151899辆，同比增长10.2%。不过，上汽大众的盈利能力依然远超上汽集团另一家合资公司——上汽通用收入同比增6.9%，但净利润为865859.5万元，而同时上汽通用上半年销量同比增4.1%，达83.4 万辆。

分析人士认为，由于在上汽大众的产品结构中，轿车占比较高，但在利润更高的SUV 细分市场缺少产品，因为盈利能力有所下滑。相反，上汽通用SUV 占比较高，利润增速超过收入增速，净利润率也有所提高。实际上，不仅是上汽大众，大众品牌近年在华的利润也受到产品结构等多方面因素的影响而降低。

大众上半年，大众汽车集团各主要指标中，除交付销量及批发销量增长外，营业收入、营业利润等指标均下跌，净利润暴跌37.7%。中国业务中，虽然销量回暖，但利润也难逃滑坡，跌幅达13.8%。但即便是这样，平均到每辆车上，大众单车利润仍达到9385元。这种盈利能力在汽车行业依然是首屈一指。

在最为关键的上汽自主业务上，今年上半年，上汽自主业务并没有公布具体数字，但其亏损额与去年持平。平安证券表示，上汽母公司报表净利润剔除投资收益后为-18.7 亿元，而这这大致相当于上汽自主业务亏损额，上半年母公司收入同比增60%至109 亿元，业绩触底回升，毛利率提升5个百分点达14.1%。主要是由于新能源汽车销量同比提升，其预计下半年互联网车辆荣威RX5 销量爬升会进一步增厚母公司业绩。