网贷监管，仅仅“从严”就可以了吗？

2016-08-27 10:44 来源： 经济观察报 作者： 社论 编辑： 经济观察网

导语：如果监管不到位或者存在盲区，风险事件的爆发就会成为高概率事件。

经济观察报 社论 上周，网络借贷因相关管理暂行办法的出台获得“身份证”，一场大级别的行业洗牌不可避免。对于已经被各种跑路、卷款消息困扰的P2P网贷行业来说，这是一个重新证明自己的机会。

网贷兴起这些年，监管部门从起初隐忍观察，进而频频喊话提示风险，如今以部门规章方式，为网贷正名，也是一波三折。不过新规更强调网贷机构本质是信息中介而非信用中介，实行负面清单管理，明确其不能从事的十三项禁止性行为，足证行业泥沙俱下的草莽时代一去不返。业者恐怕不能心存侥幸，试图寻找新的监管空隙。

一些观察者认为新规部分条款过于严苛，不过我们以为，就监管动向而言，监管从严并非单独指向网贷。此前出台的银行理财新规已经让市场承压；央行为非银行机构续牌照的同时表示不再批新支付牌照，对违规支付机构开出大额罚单，同样严字当头；保监会近期接连喊话“保险必须姓保”，对若干保险产品作出调整，也指向了风险管控。

在当前的经济和市场环境下，监管从严已成趋势。7月末的中央政治局会议罕见地提及“抑制资产泡沫”，因为一旦泡沫刺破，势必引起连锁反应。去年股市异常波动损失惨重，教训不可谓不深刻。更何况去产能、去杠杆必然伴随风险的释放，集中处置“僵尸企业”有可能暴露潜在的坏账，也有可能诱发关联企业的经营风险，进而波及金融机构安全。如果监管不到位或者存在盲区，风险事件的爆发就会成为高概率事件。坚持守住不发生区域性、系统性金融风险的的底线，监管机构频出重手，猛念“紧箍咒”，也在情理之中。

这让监管改革成为更为紧迫的议题。尽管风险防范的目标一致，不过基于现行的分业监管格局，不同的监管者对于各自领域可能风险的认知和判断各有侧重，甚至存在一些差异，如何避免出现监管盲区或空白，或者因为信息不对称对风险做出误判，已经变得越发重要。比如分业监管下，银行、证券、保险相互之间的交叉业务越来越多，在某一领域孤立来看合规且风险可控的业务，一旦综合评判，考虑到病毒的跨界和交叉感染问题，风险因子是否会有所放大，是否潜藏着更大的隐患，单一监管机构做出准确的评判是有难度的。

而在监管政策的考量上，“自扫门前雪”式的理念无法延续，否则单一领域的监管从严很可能触发预料不到的风险，因为在混业经营模式下，风险的传递很多时候并非孤立而可能是放射性的。也就是说，每个监管机构出手都需要考虑其外溢效应，但现实中做到这一点并不容易。现行的部门间协调机制的确可以部分地解决沟通问题，但对于瞬息万变的金融市场来说，这种沟通频次显然不够，有时候也很难有针对性地做出迅捷到位的反应。

中国经济已经进入产融高度融合的阶段，跨界经营成为寻常事，互联网技术还在不断创造着新的机会，这使得更多的金融创新成为现实。不过应该意识到，金融创新既可能分散风险，也可能放大风险，这是一把双刃剑。而在分业监管格局下，一些跨界色彩浓重的创新要么受制于监管能力，无法付诸实践；要么进入了监管的“无人区”，很可能异化为风险的温床。

风险重在防范。这提醒我们监管架构的调整迫在眉睫，监管改革必须先行一步。去年底决策层就已经明确，要坚持市场化改革方向，加快建立符合现代金融特点、统筹协调监管、有力有效的现代金融监管框架，目前尚未有权威信息释出，学界对监管架构的争论还在持续。预期年内召开的全国金融工作会议，能否给出一个清晰的答案？