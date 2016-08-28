任志强：房地产市场前半场还没走完

2016-08-28 20:07 来源： 经济观察网 作者： 刘睿 编辑： 经济观察网

导语：短期内房地产市场下行趋势还将继续，但长期来看，中国房地产市场的发展还未到后半场。进入后半场的标志是恶性资产管理公司大量出现。

经济观察网 记者 刘睿 8月27日，任志强在诺亚财富举行的2016年房地产投资高峰论坛上表示，尽管房地产市场出现回落，但尚未到后半场。

任志强认为，房地产市场出现种种回落，包括增速回落，投资回落，新开工回落，销售回落，房价回落，到位资金回落、景气指数等等，但这些回落并没有那么可怕，因为回落的速度不是直线向下，而是放缓，短期内不会出现加速回落，不用对房地产市场有过多的担心，房地产市场会平稳回归理性，而且很可能随着政策变化重新回稳。

任志强认为，短期内房地产市场下行趋势还将继续，但长期来看，中国房地产市场的发展还未到后半场。他表示，进入后半场的标志是恶性资产管理公司大量出现，“那时候就说明有不良资产，这实际上是大量组合出现的过程。我们现在还没有，几乎没有一个恶性资产管理公司出现，大部分的楼盘即使再烂也能卖出去，而且卖出去也能挣大钱。”

与他的观点相呼应的是，中国社科院研究生院城乡建设经济系主任陈淮认为，与房地产市场密切相关的城镇化还在上半场。

他表示，“56%的城镇人口，实际上如同2014年国家新型城市化规划所说，里面有17%到18%涉及到2.7亿人的人口是伪城市人口，他们远还没有在城市当中定居落户下来。”而且，城市基础设施建设还处在比较原始或者极其落后的极度不平衡的状态。此外，城市资产远远没有和证券化流动性密切结合起来，这个金融化的发展还差得很远，从这个意义上说，房地产还远没有到后半场。

陈淮认为，房地产有90%到95%的把握将会增值，不过不同的城市增值的程度大和小、快和慢，另当别论。但从一个长期过程看，城市固定资产价格一定是上升的。