建行不良贷款率去年见底，今年持续发力个人按揭贷款和理财

2016-08-29 10:08 来源： 经济观察网 作者： 郑一真 编辑： 经济观察网

导语：面对利率下行的趋势，建行也在谋求转型。

经济观察网 记者 郑一真 中国建设银行上半年实现净利润1339.03亿元，比去年微增1.25%，资产总额达19.76万亿。报告期内，资本充足率15.09%，比去年底微降0.3%，不良贷款率1.63%，与今年第一季度持平。建行董秘陈彩虹26日在中期业绩发布会上表示，今年是建行转型关键的一年，面对错综复杂的金融环境，建行今年的策略是稳步发力拔头筹，稳中渐强，稳中渐优。 半年报显示，2016年上半年，建设银行资产总额较上年末增长7.69%；客户贷款和垫款总额11.14万亿元，较上年末增长6.23%；客户存款总额14.68万亿元，较上年末增长7.37%。受2015年央行连续五次降息、存量业务重定价以及营业税改征增值税价税分离因素影响，上半年建行利息净收入2110亿元，在营业收入中占比为63.39%，较上年同期减少136.29亿元，降幅6.07%。净利差和净利息收益率分别为 2.15%和 2.32%，较上年同期分别下降 33 个基点和35个基点。

相比之下，建行上半年非利息收入1219亿元，同比增长41%。其中，手续费及佣金净收入 671.90 亿元，较上年同期增加35.45 亿元，增幅 5.57%。理财产品手续费收入113.24亿元，增幅64.66%，主要是通过产品创新实现理财规模快速增长。

银监会近期出台《商业银行理财业务监督管理办法（征求意见稿）》，对理财产品从严监管，而非标投资首当其冲。对此，建行首席风险官曾俭华表示，对于理财产品业务，建行将严格控制非标比例，降低杠杆率，同时处理好期限错配，加大开放式、半开放式和无期限产品的开发。期末建行理财产品1.95万亿元。

面对利率下行的趋势，建行也在谋求转型。王洪章表示，现在高收益、高风险的产品很难找了，目前安全是首要的。债市、理财产品风险低于信贷。基金、信托等建行的综合子公司资产在不断增长，风险可控。下半年会大力发展综合业务特别是表外业务。

建行个人住房贷款业务发展迅速，个人类贷款和个人住房贷款余额、新增业内第一。其中，期末个人住房贷款余额3.18万亿元，同比增长14.7%。相比之下，房地产开发贷款则在压缩。截至6月末，房地产开发贷款余额不足4000亿元。陈彩虹表示，建行贷款给买房子的消费者是其贷款给卖房子的房产商的6倍，这也意味着国内经济已经从投资拉动转为消费拉动。建行董事长王洪章表示，在“三去一降一补”的宏观政策下，下半年建行还将大力发展个人住房贷款业务。此外，王洪章还表示，建行将积极参与盘活已有楼盘，加强已建成楼盘配套设施的建设，推动住房公积金贷款。同时，建行合资的中德住房储蓄银行还将提供低息贷款。

报告期末建行资产不良率为1.63%。截至6月末，不良贷款余额1819亿，较上年末增加 159.69 亿元；不过，今年上半年新暴露不良贷款额644亿元，相比去年同期的769亿元有所下滑。拨备覆盖率为 151.63%。曾俭华表示，未来几年，不良资产还在高位运行，但是预计不良率已经在去年见底。王洪章指出，上半年建行不良贷款额逐月下降。建行每年进行2-3次的信贷资产大核查，各个分行一把手和管理班子要对不良贷款承担主体责任。建行2013年开始推动信贷结构调整，这一调整今明两年还会继续进行。。