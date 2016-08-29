向“价值成长型”转变 华泰保险抒写新篇章

2016-08-29 16:21 来源： 经济观察网 作者： 姜鑫 编辑： 经济观察网

导语：

经济观察网 记者 姜鑫 8月29日，华泰保险“在路上，自有远方”20周年庆典在北京举行。经历20年的发展，华泰保险已经油一家产险公司发展成为一家寿险、财险、资产管理公司为一体的保险集团。

华泰保险集团董事长王梓木在庆典上说，“当我把象征华泰“团结、协作、积累、奉献”蜜蜂精神的蜜蜂帖贴到1996年的时光板上时，心中感慨万千。20年，就这样转瞬即逝，带走最美好的时光，也留下最珍贵的记忆。”20年，华泰和新老员工、和合作伙伴、和亿万客户，一如既往在一起，穿过了风和雨，走来了新天地。

回首华泰保险集团20年的发展之路，是一条中国保险企业步入现代企业管理的“成长之路”，也是一条探索适合中国保险企业发展的“稳健之路”。

基业初创，华泰便以治理基因创建现代企业，成为中国第一家全国性股份制财产保险公司， 20年来，华泰集团经历二次战略转型、业务结构调整、集团改组，从一家单一的财产保险公司发展成为集财险、寿险、资产管理、基金于一体的综合性金融保险集团，特别在“十一五”期间，华泰坚持质量效益发展之路，华泰财险以1%的市场份额，获取了市场31%的收益，创造了独有的“华泰现象”。

20年来，华泰保险通过“内生式”资本积累，公司净资产由13亿增长到120亿，总资产超过400亿元，管理资产规模2600多亿元。其中，主营业务平均复合增长率达35%，累计创造净利润80亿，年均回报率达21%，创始股东不仅通过分红收回了最初的投资，而且仅以每股净资产计算，原始投资账面增值近7倍，成为中国诸多保险公司中唯一一家自成立起就持续盈利并向股东分红的保险公司。

王梓木在2015年召开的“抚仙湖会议”上，曾明确提出要从“利润增长型”向“价值成长型”转变，实现又好又快的发展，完成“1+2”倍增计划，保费规模和利润增长都要超越行业平均水平。未来伴随这一目标的实现，华泰将再一次进行战略转型。