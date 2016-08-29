旧富繁荣依旧：斗鱼获15亿融资 YY领涨欢聚时代

2016-08-29 17:05 来源： 经济观察网 作者： 白金蕾 编辑： 经济观察网

导语：在直播这个江湖里，玩家并不是站在同一起跑线上的，直播领域旧富们的实力都不容小觑。

经济观察网 记者 白金蕾 如同当年激战正酣的百团大战、视频大战一样，大众眼中的直播江湖也是数百家公司一起搏一个“风口”。但魔鬼始于细节，人们往往忽略最重要的一环：在直播这个江湖里，玩家并不是站在同一起跑线上的，直播领域旧富们的实力都不容小觑。

YY LIVE和斗鱼直播（后简称：斗鱼）无疑是直播圈内最负盛名的旧富，这两家分别于2011年和2013年开始布局的直播平台，无论从用户规模还是活跃人数都具有一定的领先优势。上周，这两家旧富不约而同地发布了利好消息，借此宣告他们的繁荣依旧。

8月18日凌晨，欢聚时代（Nasdaq：YY）发布了2016财年第二季度财报。财报中显示，该公司第二季度净营收人民币19.808亿元，同比增长45.9%；净利润人民币3.433亿元，同比增长18.1%。而引发其双增长的正是在线音乐和娱乐业务（现已更名为YY LIVE）。YY LIVE第二季度的营收为人民币10.983亿元（约合1.653亿美元），比去年同期的人民币7.307亿元增长50.3%。

8月15日，斗鱼创始人兼CEO陈少杰宣布了C轮获15亿人民币融资的消息，本轮融资由凤凰投资与腾讯领投，深创投等跟投。这次投资让斗鱼成为了国内第一家迈入C轮的网络直播平台。而今年3月，斗鱼刚刚完成了由腾讯领投的1亿美元（约6.7亿人民币）的融资。

在映客、花椒、熊猫TV等移动端直播平台强势崛起的2016年，老牌直播平台YY LIVE和斗鱼都曾深陷转型移动端不利的质疑。但YY LIVE二季度财报的移动端数据却对这一质疑给予了回击，其来自移动端的用户和收入规模已经超过50%，移动端用户的人数比去年同期增长88.3%，至180万人。艾瑞咨询研究副总监郭成杰则认为，中国直播产业需要的是从不同维度打开直播的全民化风口，各大平台的起点不同、定位不同、积累不同，所占据的机遇点也不同。很难说孰强孰弱，或者谁距离收割市场的位置更近。

YY（YY LIVE前身）和斗鱼都因游戏起家，现在的都在经历转型。“YY LIVE代表的是一种多元化、多类别的娱乐直播。”YY LIVE市场总监许葵颖这样界定YY的新身份。斗鱼CEO陈少杰则表示融资后将继续“泛娱乐”发展方向。而这两家公司不约而同的选择的路径都是内容生态的建设、准专业（PUGC）内容的产出以及与下游产业的合作三个方面来实现。

上游：完善内容生态

旧富身上往往有着鲜明的时代烙印，YY LIVE 和斗鱼也不例外。“YY LIVE这么多年来屹立不倒的主要原因就是注重内容生态建设”，许葵颖说。YY 最早起源于游戏语音，与当年的游戏公会保持着良好的合作关系，随着YY LIVE进入直播模式，这些游戏公会也逐步进化成了主播经济公司，YY LIVE通过主播经济公司招募、培养了大量的优秀主播。YY LIVE平台、主播、经济公司逐渐形成一个牢固的“铁三角”。正是这个“铁三角”成为了直播平台上游的内容输送方。

这个“铁三角”的的牢固之处在于，经济公司的存在，保证了主播的选拔和培训，主播可以通过经济公司的指导，持续的生产出优质内容；优质内容能进一步对用户造成吸引，让用户长时间的停留在平台上，形成变现的可能性，同时提升用户对平台的忠臣度；平台上用户越多，主播和经济公司的分成越多；而用户对平台的忠诚度，也加大了主播的粉丝的迁移难度，反向加强主播和经济公司对平台的忠诚度。

从第二季度财报看， YY LIVE的付费用户人数比去年同期增长51.4%，至280万人。Quest Mobile2015年5月的数据也从一个侧面反映了这一问题，YY LIVE移动端用户月度使用时长达到31.5亿分钟，在娱乐类直播中居榜首位置。这一数据在很大程度上说明了YY LIVE的变现能力，许葵颖坦承：“除了低调的9158之外，YY LIVE是最赚钱的直播平台。”他同时表示，“YY LIVE的利润基本上百分之百来自打赏，但后续不排除进行其他模式的商业开发。”

同样起源于游戏行业，斗鱼的内容生态也有一部分与YY LIVE相类似，既斗鱼平台、主播经济公司、主播的“铁三角”模式，结算方式则是斗鱼先与经济公司结算，经济公司再与主播结算。与YY LIVE不同的是，斗鱼在早期运营的时，还直接签约了一批具有一定人气和影响力的主播。主播的优势、可塑性和区别度都将成为能否签约的关键，斗鱼也会根据直播内容选择具有不同特点的主播。

中游：准专业内容制作

在内容的制作方面，YY LIVE和斗鱼则存在一定的分歧：YY LIVE认为传统综艺节目的制作模式缺乏直播特有的互动乐趣，直播综艺仍是个行业难题；斗鱼则认为直播和传统综艺的结合是水到渠成的事情。

欢聚时代的这份财报中，除了双盈利的数据让直播界振奋外，其主打的准专业内容制作（PUCG）战略也让人眼前一亮。欢聚时代董事长李学凌在财报公布后对媒体表示：“我们将在线音乐和娱乐品牌更名为YY Live”，“目标是进一步利用已经确立了自身地位的YY品牌，并建设一个更有深度的内容生态系统，将PUGC（准专业内容制作的模式）的开发囊括其中。”

之所以会选择准专业内容制作为发展战略，许葵颖做出了如下解释，大众内容生产模式（UGC）会导致直播内容质量下降且同质化严重。全民直播更多地带动的是直播的浪潮，说明普通人向直播行业从业者的转化成本变低了，但最终沉淀下来是一批优质的主播和大部分围观的用户，就像游戏直播一样，全民都在打游戏，但是做游戏直播的屈指可数。

YY LIVE提倡的准专业制作模式（PUGC），是让具有才艺的主播，在专业的经济公司或者视频制作机构的培训下，进行结合自身特质和直播平台优势的内容输出。已经播出一期的《彩排ing》就是在这种思路下的实验性项目，在这个直播节目中，用户可以担任导演的角色，主播和嘉宾根据用户的需求对节目进行编排。“我们尝试把编排的过程变成直播的环节，这样用户的参与度就大大的提升了。“许葵颖说。

斗鱼CEO陈少杰则认为，直播和传统综艺的结合是水到渠成。直播需要传统综艺的优秀团队和制作经验，传统综艺也需要直播平台的巨大流量和新鲜传播形式，最终的目的就是产出优质内容，获得优质用户，并为直播综艺这个新的业态开疆铺路。

陈少杰说：“直播平台做自制节目其实有天然的优势。”在直播过程中，内容生产者与观众之间的最直接的互动和交流。同时，内容创作团队还能通过评论、弹幕等功能，根据观众们的喜好迅速调整节目的内容走向，改善内容创作环节。

斗鱼近日推出了和知名媒体人马东合作的《饭局的诱惑》。而马东本人似乎并没有意识到直播平台和传统视频平台的差异，他在接受采访时表示：“我们好像过于放大了网络跟电视观众的不一样，其实每一代年轻人都是一样的。”到底是更加结合直播平台属性的准专业内容制作模式（PUGC）更占优势，还是曾经在爱奇艺创造神话的超强IP马东更有吸引力呢，现在下定论还为时尚早。但不容忽视的是，在直播平台上专业内容生产和准专业内容生产的的界限正在逐步模糊。

下游：“直播+”多元化合作

正如传统媒体在收视率上升的时候，会出现很多各式各样的合作伙伴一样，随着直播平台的高温不减，直播平台的下游合作伙伴也在越来越多元化。

YY LIVE在发布准专业内容制作战略时，同时提到将更多的与机构进行内容制作上的合作以优化平台的内容产出质量。在传统媒体方面，YY LIVE与湖南卫视开展实验性项目，湖南卫视通过排遣年轻主持人在YY LIVE开播的方式，帮助其积累经验、提升人气，同时他们还希望可以通过与YY LIVE的合作来探索艺人养成的新模式；影视制作方面，YY LIVE与华策影视进行深度合作，从电视剧投拍开始就进行深度关注，直播介入；视频播出方面，YY LIVE 与PPTV聚力传媒达成跨平台资源整合战略合作。“我们将把合作的触角伸到社会的各个领域，也就是说所有有趣的内容都有可能成为我们直播的内容。”许葵颖介绍。

斗鱼则推出“直播+”战略。 2016年6月，斗鱼与京东合作，在“京东618大促”前夕，斗鱼的主播们前往北京著名小吃街直播龙虾的制作过程，借“直播+电商”向用户传达最新的优惠信息。“对电商来说，这是新的营销渠道模式，对于直播平台来说，这是未来市场推广与商业变现的一大方向。”陈少杰解释。

另据经济观察报记者观察，YY LIVE除了布局多元化、多角度的娱乐直播平台外，未来还将在各个细分领域再发力，比如其与美国Catalyst公司达成协议，成功取得2016年国际冠军杯赛（ICC）的全程直播权，成为第一个涉足体育赛事直播的娱乐直播平台。如果这种在多个垂直领域进行的深耕都将实现，YYLIV最终形成“多元化+垂直化”的娱乐直播平台。

而斗鱼在接受了腾讯两轮融资后，与腾讯在版权、资源等方面都将进行更深层次的合作。据腾讯方面知情人士透露，斗鱼的体育部分已经拆分出来，整体并入腾讯的付费体育直播企鹅直播当中。而另外一家领投方，凤凰投资则涉足于文化、娱乐、体育以及大健康、大消费等领域，其丰富的文娱资源也将对斗鱼未来在娱乐产业的发展起到极大的帮助。

松禾资本北京办事处副总裁司文敏认为，YY LIVE在内容产业链的上下游布局已经初见成效，并且已经在娱乐直播领域形成了领先优势，“YY LIVE 已经不是当年的YY了，它一年十几亿的营收，基本已经是娱乐直播的第一位了。”她同时认为，斗鱼、花椒和映客的市场格局还不是特别明晰，因而资本还会进一步对其进行追逐，而且以现在的市场需求量来看，新入局的企业也不是完全没有机会。她最后强调，专业或准专业内容制作才是直播平台赖以立足的根本。

艾瑞咨询研究副总监郭成杰则认为如果从内容层面讲，直播界将在2016年年底形成初步的行业格局，各家直播平台也将划分好梯队。旧富繁荣依旧，新贵表现抢眼，直播江湖必将成为内容和资本市场上最精彩的一场直播。