良品铺子暂无上市时间表

2016-08-29 17:14 来源： 经济观察网 作者： 程久龙 编辑： 经济观察网

导语：在市场的另一面，相比较销售额的大幅攀升，食品零售行业的经营利润却增长缓慢。

经济观察网 记者 程久龙 相比较“三只松鼠”如火如荼的筹备上市，国内另一家食品电商的领军企业——良品铺子却在上市的征途上按兵不动。8月29日，在武汉举办的2016年中国零售新势力创新大会间隙，湖北良品铺子食品有限公司董事长杨红春对经济观察网记者表示，良品铺子在上市方面暂无时间表。

良品铺子是一家总部位于武汉的集休闲食品研发、加工分装、零售服务的专业品牌连锁运营公司，从2006年开设第一家实体门店开始，截止目前，其遍布全国的零售连锁门店已超过2000家。不止于此，近年来，良品铺子开始从实体门店延伸至线上电商——在湖北乃至食品零售行业，良品铺子一度被视为传统实业转型互联网+的代表。

经济观察网记者采访获悉，相比较实体经济的下滑，主营食品零售的良品铺子近三年的销售额增幅均超过60%，2015年良品铺子销售额达到45亿元，其中线下实体店销售额33亿元，线上电商业务销售额达12亿元。“我们预计2018年，良品铺子将实现100亿的销售额，其中电商销售额的占比还将大幅提升。”良品铺子董事长杨红春这样告诉经济观察网记者。

但在市场的另一面，相比较销售额的大幅攀升，食品零售行业的经营利润却增长缓慢。“食品零售行业的整体利润并不高。”良品铺子董事长杨红春直言，公司的整体利润率大约仅5%。其中，2015年，良品铺子电商业务尽管达到12亿元的营收，但也仅是刚刚做到收支平衡。

尽管利润率偏低，但良品铺子的资本运作策略上却稍显保守。“每个公司都有自己的发展策略，公司目前并不缺少现金，因此也不急于上市。”杨红春告诉经济观察网。