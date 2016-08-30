中国太保：2016财年上半年盈利61.42亿人民币

2016-08-30 10:59 来源： 经济观察网 作者： 黄一帆 编辑： 经济观察网

导语：8月28日，中国太保发布2016年中期业绩。

经济观察网 记者 黄一帆 8月28日，中国太保发布2016年中期业绩。报告显示，2016年上半年，集团实现营业收入1,447.06亿元，同比增长7.6%；受投资收益下降及准备金折现率变动的影响，净利润为61.42亿元，同比下降45.6%。其中，太平洋寿险实现上半年新业务价值112.64亿元，同比增长55.9%。太平洋产险综合成本率为99.4%，同比下降0.1个百分点。集团内含价值2,153.55亿元，较上年末增长4.7%；集团有效业务价值1,037.63亿元，较上年末增长14.6%。

寿险业务方面，中报显示，寿险上半年保费及新业务价值均实现快速增长，保费收入达822.34亿元，同比增长31.6%；新业务价值112.64亿元，同比增长55.9%。其中，个人业务新业务价值110.26亿元，同比增长60.6%，占比达97.9%，同比提升2.9个百分点；实现保费收入726.85亿元，在总保费中占比达到88.4%；其中新保业务收入257.22亿元，同比增长70.9%，在总新保中占比达82.2%。

产险业务实现承保盈利。中报显示，太平洋产险综合成本率99.4%，同比下降0.1个百分点，其中综合赔付率为61.2%，同比下降3.7个百分点。

从具体业务来看，车险业务实现收入376.55亿元，同比增长2.8%，综合成本率98.2%，同比下降0.2个百分点。车险业务中，电网销、交叉销售、车商等核心渠道业务收入同比增长7.8%，占比达到55.7%，同比提升2.5个百分点。此外，集团全面推广“e农险”新技术，加大指数型农险产品创新力度，上半年实现农险业务收入9.04亿元，同比增长58.3%，市场份额快速提升。

2016 年上半年，股票市场震荡下行，固定收益类资产收益率仍在低位。中报显示，集团资产管理业务净投资收益率有所下降，上半年投资资产实现净投资收益207.45亿元，同比增长5.2%，年化净投资收益率达到4.6%，同比小幅下降0.3个百分点。

与此同时，集团第三方资产管理业务实现较快增长。2016年上半年，太平洋资产和长江养老合计第三方资产管理业务管理规模达到2,646.15亿元，较上年末增长13.3%；管理费收入达到3.60亿元，同比增长30.0%。