金科与微软合作：探索社区大数据

2016-08-30 15:07 来源： 经济观察网 作者： 张晓晖 编辑： 经济观察网

导语：微软（中国）有限公司正在把中国的生意从地方政府，扩展至居民社区。

经济观察网 记者 张晓晖 微软（中国）有限公司（MICROSOFT，下称“微软”）正在把中国的生意从地方政府，扩展至居民社区。

2016年8月29日，微软与金科物业服务集团有限公司（下称“金科服务”）签订合作协议，双方将携手共建中国首个社区数据研究中心，深入分析金科社区位于全中国超过100万居民的各项需求。

金科服务是一家物业公司，伴随着金科地产集团股份有限公司（000656.SZ，下称“金科股份”）而生。金科股份总部位于重庆，是中西部屈指可数的房地产开发商，2015年营业收入超过190亿元。

但金科股份值得自豪的是旗下的物业公司金科服务——这家成立于2000年的物业公司经过16年的探索，已经成为中国最大的社区物业公司，在全国63个城市，拥有266个项目，服务业主超过114万人。

据悉，从2016年3月开始，金科服务与微软达成合作，开始对金科社区的各类数据进行系统的规划、收集与梳理，通过双方工程师和技术人员的数据挖掘，最终形成了“天启大数据信息系统”。

金科服务董事长夏绍飞介绍，在未来的发展战略中，金科服务计划累计投入3亿元资金，进行天启大数据信息系统的建设。

微软大中华区副总裁冯国华表示，很自豪看到我们的客户（金科服务）向外界展示利用微软的技术实现的居家场景，微软全球最大的信息技术公司。除了操作系统、邮件、办公软件系统之外，从几年前开始，微软决定转型加大对企业客户的投入。微软近年来转型的重点是移动优先和云优先。

可能目前绝大多数物业公司都是很简陋的，但是金科这样的物业公司使用了微软的大数据技术之后，给大家带来耳目一新的感觉。用信息技术本身，来使得我们的运营变得更加有效，是微软一直所追求的使命。

两家公司为此甚至开发出了一个金科物业机器人——“小白”。智能机器人“小白”是金科智慧社区战略中的一个亮点，业主可以享受到金科社区服务的个性化体验。目前金科服务为小白开发了许多技能，比如智能家居场景控制、播放天气预报、查询新闻资讯等，今后金科服务的很多东西都会用人工助手对话的形式来做，不仅是情感交流，还会跟社区业主的需求相借合，对用户想体验的社区服务做更好的接口。

金科服务董事长夏绍飞介绍，金科智慧社区的大数据的构建是通过“APP+微信”、“400+952热线”的交互链接实现物业服务平台化，通过小白智能家居机器人、金科云设备巡检系统、车辆自动识别系统达成设备自动化，然后天启大数据信息系统通过物业数据、服务数据以及生活数据的全方位收集，从而实现数据的可应用化。

在现场演示中，有很多有趣的例子。比如金科服务通过大数据发现，重庆的业主最想去国外旅游，北京的业主最喜欢周边旅游，江苏的业主海外消费能力最高；华东的业主最喜欢网上购买水果，北京的业主对于购买可溯源的土特产表示强烈需求，重庆业主对大折扣团购粮油感兴趣；湖南的业主洗车频率最高，北京业主最喜欢上门洗车服务。

夏绍飞表示，业主有63%的时间是花在社区里，精确定位社区生活服务需求，对于各类商家而言，就成了一门生意。

据了解，金科服务的天启大数据信息系统是国内首个社区大数据服务系统，也是微软建立的首个基于社区服务的大数据，专门研究如何让物业更高效的服务于业主。天启系统的建立，需要两个前提条件：一是物业公司服务的业主基数足够大，大到可以形成平台化的数据；二是拥有强大计算能力的IT公司。

母公司金科股份也非常重视金科服务与微软开发的天启系统。“这只是万里长征第一步，未来金科服务也将继续携手微软，通过更加科学与有效的方式，对社区的数据进行更加深入的开发与应用，更加精准定位社区里成百上千万用户的需求与服务，不断提升物业的服务品质与效率，把更加美好的生活献给选择金科的用户。”金科股份董事长蒋思海表示。