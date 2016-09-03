解码酷讯创业帮：张一鸣这些80后老板们的“黄埔军校”

经济观察报 高阳 李思/文 大多数年轻人也许不会知道历史上存在过一家叫做酷讯的公司，一些人的名字却可能听过很多次——唱吧创始人陈华、梅花天使创投创始人吴世春、今日头条创始人张一鸣……酷讯在这个世界上只存在了10年。这家巅峰时期只有170人规模的公司，如今走出了30多位活跃的创业者。他们中的大多数成员是80后。

曾有人打趣说：“把这些创业者的公司加在一起，大概要值近千亿元。”

然而张海军说，“这样的加总毫无意义，毕竟和张一鸣的今日头条相比，其他酷讯系创业公司看上去都未免显得小儿科。”张海军是酷讯最后一任CEO，见证了酷讯在2015年被美团收购。同年，他创立了蘑菇旅行。

今日头条的创始人张一鸣是酷讯的第一位工程师。今日头条估值超过90亿美元，是移动互联网时代最具影响力的产品之一。

即使不算今日头条，酷讯系创业公司的估值依然可观。趣分期估值超150亿元人民币，融360估值近70亿元，唱吧估值42亿元，小猪估值32亿元，好车无忧估值10亿元。这几家公司的估值总量超过了300亿元。其他的酷讯系创业公司大多数已完成了A轮融资。

2006年，陈华和吴世春创立的酷讯曾是生活搜索领域最具“独角兽”潜质的平台。2008年金融危机后，两位创始人先后被资本赶出公司。2009年酷讯被全球最大的在线旅游公司Expedia收购。2015年，酷讯被并入美团。犹如一缕清泉汇入浩瀚大海，没有留下一丝涟漪。

许多酷讯人曾经设想：如果酷讯发展顺利，至少会成为和去哪儿同等量级的公司。2013年，去哪儿在美国纽约证券交易所上市。目前市值超过40亿美元。不过今天来看，“酷讯创业帮”做到的远远超越了酷讯可能做出的最好成绩。

这是一个所有酷讯人都没有猜到的结局。

出走酷讯的创业群体

从市值上看，创立今日头条的张一鸣无疑是迄今为止酷讯创业帮中最闪亮的明星，但要说这群创业者中最独特的一位，要属吴世春。他是酷讯的联合创始人兼第一任COO，被很多出身酷讯的创业者视作兄长。

其中就包括第一个离开酷讯、踏上创业之路的曾廷坤。这位酷讯老将在2009年10月创立了玩蟹科技，获得了吴世春40万元人民币的投资。这也是吴世春人生中的第一笔天使投资。

2012年，玩蟹科技发行的网络手机游戏“大掌门”成为中国最火爆的武侠手游之一。2013年，这家公司被掌趣科技以17.39亿元的价格收购。

40万元获得6亿元收益，令吴世春在创投圈一战成名，也开启了吴早期的投资模式：投资那些曾经在酷讯的弟兄们。

2014年，吴世春正式创立梅花天使创投。今天，他掌管着三支人民币基金，管理资金规模超过7亿元。“酷讯的人要创业，大部分都会来找我”吴世春说。

他每天大部分时间都在和不同的创业者沟通。很少见他西装革履，总是一身白色T恤。他说话语速很慢，不温不火，对待年轻人很有耐心。

2011年，吴世春投了陈华40万元。陈华是酷讯的创始人兼第一任CEO，他被看做酷讯当仁不让的精神领袖。陈华离开酷讯是在2008年秋天，比吴世春晚了几个月。

对吴世春来说，投资陈华是事先的约定。陈华和吴世春之间有着非比寻常的信任。在老酷讯人眼中，陈华身上凝聚着一些标签：没有城府、不善言辞、技术天才。吴世春给人的印象是“他的语速永远跟不上他的思维”，不擅长表达自己，但为人随和，拥有广泛的人脉和良好的人际关系。他会义务为大家对接资源。

2012年，陈华推出了唱吧。上线一个月，唱吧用户数量突破了100万。如今唱吧在移动K歌市场位居第一，用户近3亿。D轮融资之后，唱吧估值42亿元人民币。对唱吧的投资为吴世春带来了数百倍的收益。

陈华说，吴世春跟自己有很多默契，“我跟他没有什么隐藏”。也是这个8月，在位于北京太阳宫大厦21层的唱吧总部，陈华谈起了酷讯的曾经。他已离开酷讯整整8年。陈华身着淡紫色T恤衫，搭配米色短裤，脚踩一双Crocs洞洞鞋。他的办公室是长方形布局，办公桌和会客沙发之间略显空旷，地毯上没有放置任何东西。正午的阳光透过宽阔的落地窗撒进屋里，温暖而和煦。

陈华既是梅花天使的GP（普通合伙人），也是LP（有限合伙人）。陈华个人的天使投资都是通过梅花天使来完成的。

创立梅花天使的这一年，吴世春和陈华投资了趣分期。这是一家为年轻人提供分期购物的商城，全部支持零首付分期支付。目前趣分期已完成Pre-IPO融资，估值近30亿美元。这个项目让吴世春获得了数百倍收益。

趣分期的联合创始人徐铮曾在酷讯担任工程师和研发经理，他被认为是酷讯人中性格最为温和的创业者，一些关系很好的老酷讯同事现在还把他唤作“铮姐”。

徐铮加入趣分期的创始团队得益于陈华和吴世春的力荐，趣分期创始人罗敏和徐铮从陌生到相识，一拍即合。徐铮一直担任趣分期的技术负责人。

在一些投资人看来，玩蟹科技、唱吧和趣分期，三者投其一即可闻名于投资圈。这三家公司中，有两家是酷讯系创业者的“作品”，另一家也与酷讯有着千丝万缕的联系。作为酷讯的创始人之一，吴世春没有浪费任何一个机会。

“投资就是投人，而且是投熟人。”吴世春的投资逻辑在酷讯系的创业者身上一次次被验证。

黄浩的背后也站着吴世春和陈华。他是陈华在北大计算机系的师兄。离开酷讯后，黄浩先后去了赶集和360。其间，黄浩一直在琢磨创业。

2014年10月，在亚运村附近的一家湘菜馆里，陈华、吴世春和黄浩三人重逢。一顿饭的功夫，黄浩获得了陈华和吴世春的天使投资。此后，黄浩创立了趣炒股，并邀请老同事许飞加入了创业团队。许飞曾在酷讯担任机票事业部总监，离开酷讯后一直在连续创业的路上打拼。

类似的还有彭程。彭程是酷讯系当中工作经历最丰富的创业者。他是陈华在北大计算机系的师弟，毕业后曾先后任职于微软和谷歌。彭程在2006年加入酷讯并担任研发经理。2008年离开酷讯后，彭程去百度做了一年，然后去了赶集。

“想不想创业？”吴世春时常这样问彭程。

2014年，彭程从赶集离职。他抱定了创业的打算，但还没有确定方向，于是找吴世春商量。彭程本打算做一个高净值人群的在线社区，以高尔夫球作为切入点。这个想法被吴世春否定了。后来彭程聊起了互联网洗车。吴世春直言“没有商业模式。”

彭程最终聚焦于二手车平台。这个项目彭程和吴世春聊了两次，中间只间隔了一周时间。随后彭程获得了梅花天使300万元的天使投资，他创立了“好车无忧”。一年后，好车无忧完成了5000万美元的B轮融资。目前好车无忧的估值超过10亿元人民币。

因为熟悉和了解，投资酷讯创业者的决策都做得很快。刘佳是酷讯早期的开发工程师，2015年创立“家的要素”，吴世春和陈华是他的投资人。“我看好你，这么多年你做了很多靠谱的事情。”见到吴世春时，刘佳没有想到对话如此简单。一天后，吴世春和陈华在微信上做出了投资决定。

张海军是2008年末接掌酷讯的。通过大幅裁员和流量变现，几个月时间内酷讯实现了盈亏平衡，但他最终无法改变酷讯的命运。2015年底，酷讯被美团收购。随后，张海军和杨建创立了蘑菇旅行，获得了数千万元的天使投资。在现在的“酷讯创业帮”中，张海军和杨建成为了最晚创业的人。

根据酷讯人的不完全统计，张海军和杨建分别是酷讯系的第33和34位创业者。在这个创业者名单上，还包括融360联合创始人刘曹峰、游啊游创始人邓文龙和仲毅、口碑旅行创始人周青松和严峻、提分网创始人曾志平、6人游创始人贾建强、滑雪族创始人侯丽琼、游谱旅行创始人赵杨……

今日头条是酷讯创业者中规模最大的项目。张一鸣是最早的员工之一，也是酷讯的第一位工程师。他2008年离开酷讯，很快加入了微软，但感到“不适应”。

“对他们来说最重要的是你遵循流程中的每条细则，条条框框比较多，我认为不适合特别有想法、特别有冲劲的人。”随后，张一鸣以技术合伙人的身份加入了饭否，但最终饭否被关停。

2009年酷讯被Expedia收购前，SIG的合伙人王琼找到了张一鸣，希望将酷讯的房产搜索业务独立，由张一鸣全权负责。在此背景下，张一鸣创立了“九九房”——一款垂直房产搜索引擎，这被看做张一鸣第一次独立创业。在创立今日头条之前，张一鸣还曾尝试打造一款类似Instagram的图片社交平台，却在尝试“内涵段子”时取得了不错的反响。最终，张一鸣在推荐引擎上找到了灵感，并在2012年创立今日头条，投资方包括SIG。

目前，今日头条估值超过90亿美元。据说，张一鸣现在少有参加前酷讯同事的聚会，不过他和一些关系较好的老友一直保持联系。

酷讯十年：酷过，爱过

陈华是北京大学计算机系的传奇人物。他出生于1978年。那一年安徽省凤阳县小岗村开始实行“分田到户”的家庭承包责任制。

研究生毕业前，陈华等人开发出来的“天网”FTP和“天网”Maze已经名声在外。1999年，还在北京大学读大三的陈华经师兄雷鸣引荐加入北大“天网”开发团队。“天网”由北京大学网络实验室研究开发，是国内第一个基于网页索引搜索的搜索引擎。

雷鸣后来成为“百度创始七剑客”之一，曾被李彦宏称为“中国最好的工程师之一”。后者于2000年1月在中关村创立了如日中天的搜索公司百度。

陈华在2004年研究生毕业，他选择第一份工作是微软亚洲研究院。

吴世春比陈华大一岁，当时在经营一家名叫商之讯的公司。作为百度的前几十号员工，吴世春曾有过一段难忘的工程师经历。一次偶然的机会，百度的老同事段晖撮合了吴世春和陈华相识。陈华为吴世春兼职做技术顾问，每月顾问费8000元，除了每周六工作一天，平日里只需周三或者周四下班后前往吴世春的公司。

2005年冬天，陈华打算回老家过年。春运期间一票难求，苦不堪言的陈华为了随时关注火车票转让信息，动手开发了一个在线搜索系统，没想到火车票的问题迎刃而解。陈华随即找到了吴世春，两人一拍即合。这款火车票搜索引擎成了酷讯的雏形。

作为商之讯的CTO，吴世春无偿为陈华提供了一台服务器。2006年1月1日，搜索引擎上线当天，服务器就因不堪负荷而瘫痪。那天酷讯有几万人同时在线。“超乎自己想象的火。”回忆当年，陈华满是自豪。

2005-2006年，中国正值“Web 2.0”的创业风口。继新浪、搜狐、网易等门户网站之后，豆瓣、土豆、优酷、去哪儿、58同城、赶集……一批深耕内容的互联网公司相继崛起。酷讯赶上了搜索引擎优化的浪潮。

2006年3月，酷讯获得了联创策源100万美元的投资。几个月之后，又完成了1000万美元的第二轮融资，投资方包括联创策源和海纳亚洲（SIG）。这一年，陈华27岁，吴世春28岁。

此后，酷讯开始野蛮生长。到2006年底，酷讯每天有400万次查询，上千万的浏览量，全球排名1000名左右。酷讯公司员工50人，同时维护和升级8个搜索频道。

2007年1月，阿里巴巴以估值1亿美元的价码意图收购酷讯。据说当时投资方联创策源的态度是：“如果酷讯有机会自己上市，为什么要卖给阿里？”那时候阿里巴巴的估值是几十亿美金。7年之后，阿里巴巴在美国纽约证券交易所挂牌上市。如今，阿里巴巴的市值超过2400亿美元。

2007年6月，谷歌也推出了生活搜索。据陈华回忆，当时酷讯做了连续三周的密集宣传，从各个角度批判谷歌的抄袭行径，“主要就是骂谷歌。”

拒绝了阿里的酷讯仍然没有盈利，压力显而易见。酷讯选择了大规模扩张，很快拥有了11条搜索业务线。包括：房产、火车票、机票、酒店、度假、招聘、购物、图片、交友、车、社区。

那时的吴世春乐观满满。吴世春回忆，2008年2月，他代表酷讯参加了一场国航的发布会。时任去哪儿CEO庄辰超也在现场。当时酷讯和去哪儿是国航最重要的两家线上合作公司。吴世春说，国航公布的销量数据显示，酷讯比去哪儿略微领先。

然而危机已经悄悄临近。一场席卷全球的金融海啸持续升级。投资方与酷讯创始团队之间的摩擦也在不断酝酿。在酷讯创始人的回忆中，联创策源说酷讯的用户数据增长太慢。SIG方面则认为，酷讯花钱太多，迟迟没有盈利。

此后SIG推荐的CEO空降酷讯。随后的一次董事会上，投资方和创始人之间发生了激烈的争吵。董事会投票决议，吴世春被罢免了COO。

陈华也投了赞成票。回忆当时陈华的做法，吴世春说：“他以为舍弃一个人可以换来一个更好的结局。”陈华觉得是自己太软弱，“当时不知道要去争取自己的权利。”此时，还在酷讯的陈华只挂着CTO的头衔。“早知如此，大不了我就在公司请两个保安，见到投资人就打，打完了回家。”陈华回忆起当时的情形，调侃中带着叹息，“当时我们还是太年轻。投资人也太着急。创始人一旦离开团队，这家公司就注定没有了生命力。”

陈华在2008年秋天离开。其时，拥有150年历史的雷曼兄弟控股公司申请了破产保护。雷曼兄弟是去哪儿的投资方。那时酷讯被认为是去哪儿在国内最大的竞争对手。

2008年底，张海军接掌酷讯，他已无法改变这家公司的命运。被收购，然后是再次被收购。2015年8月，酷讯被收入美团时，据说估价只有数千万美元。

美团正式收购酷讯前，吴世春曾找到张海军，想商量如何把酷讯买回来。“……你怎么不早说。”张海军一阵叹息。两周之前，美团和TripAdvisor签下了收购协议。“既往不恋，纵情向前。”说起酷讯，吴世春一直把这句话放在嘴边。

解码酷讯创业者现象

“卖给美团可能是酷讯不坏的结局。”在工体南边的一座写字楼里，背对着如血的夕阳，张海军追忆着酷讯的过往。他终究还是选择创业，没有觉得自己可以去做一个高管，或者还可以像吴世春那样去做投资。“创业是很苦逼的。我是觉得你的乐趣就在此，就在于掌控一件事，然后按照你的想法去推动它。那就去做好了——其实很简单。”张海军说。“酷讯有一种不安分的基因。”在张海军看来，绝大多数酷讯人是有一种创业情怀和梦想的，他想成就一些事。“我们在酷讯的时候，酷讯是一种类似硅谷的氛围。我们一直希望技术去改变。我和陈华都是工程师出身，工程师是最没架子的，不懂什么是官威，也不懂政治斗争，跟董事会打交道没有任何经验。”吴世春这样概括酷讯的氛围：平等、包容、自由、技术派、工程师文化，大家都尊重能力出众的人。

张海军说：“很多公司认为销售是最重要的、赚钱是最重要的。工程师是离赚钱和业务最远的人群，在酷讯却是最受尊敬的。”

“你就突然觉得，IT原来是可以改变一些非常非常顽固，你认为看上去根本不可能改变的事情。这个时候，你会觉得这个事特别有意义”。黄浩说，“我觉得非常酷。”“敢于创新、不甘于平庸。这些都深刻影响了我。”一念及此，陈驰满是感激。不过他说，工程师文化有好的一面，也有不好的一面。不好的一面是：产品、用户体验的思维不足，对市场、产业的观察深度也不够。但优点在于：简单、平等、尊重技术、有执着的信念想要做一些和别人不一样的东西。

为什么酷讯会出来那么多创业者，黄浩的感觉是，酷讯构建了一种全员创业的氛围。“大家进来之后都觉得自己是潜在的创业者——首先定位自己是在改变一些事情，而不仅仅定位自己是员工。”

黄浩本科在北大时就做了一个叫飞鱼网吧的项目。那时还是1997年。研究生毕业后，他又一次创业但失败了。加入酷讯那年黄浩30岁，当时是酷讯年龄最大的工程师。

黄浩做传统软件出身，是酷讯让他真正理解了传统软件和互联网的区别。黄浩记得，到酷讯接受第一个任务，他问什么时候做完？答案是明天上线。黄浩当时心里头一万个打鼓，按照他的想法，应该是把代码写完，经过测试，必须花很长时间去做到全方位周全。结果第二天直接上了，也没有出现问题。

“做传统软件，你总会把一些未知的东西考虑到你的时间范围之内。而互联网开发，你没有时间去考虑那些未知，你只需把已知的考虑清楚，未知出现了再去解决问题”。

酷讯也让黄浩第一次知道了VC。此前创业他不知道别人给你钱，你出让一点股份，还让你有决策权。这在当时是不可想象的。

黄浩在酷讯的工号是34。2009年离开时，工号早于他的人都离开了。之后黄浩先后在赶集和360干过一段时间，最后还是选择了创业。第一次创业选择做法律垂直搜索，没有成功。休息两个月之后，他做了趣炒股。

“酷讯创业的基因，是陈华和吴世春留下的。”尽管陈驰加入酷讯时，两位创始人早已离去。陈驰2011年离开酷讯，年薪有100多万，不过他回忆说“本质上我还是想自己创业”。他认为在一个外资公司的意义不是特别大，甚至觉得有点浪费时间。

“我和陈华这两任CEO，都是属于那种极力地推崇和倡导创业精神的人。这也让很多加入酷讯的人，都会潜移默化地被这种思潮所影响。真正做企业，你会发现，它永远是个双刃剑。因为你鼓励年轻人去冒险，鼓励年轻人去创业，但是那样就会培育出很多不安分的心。这个时候，人才流失也在所难免。”张海军如是说。

某种程度上，酷讯像一个创业训练营或者孵化器。每个刚到酷讯的人都有一个人带，带他的人叫mentor，意为导师。一个导师一次带一个人，最多同时带两个。导师会一直带到新人从试用期转正。好车无忧创始人彭程的mentor是张一鸣。而黄浩是周青松的mentor。周青松是口碑旅行的创始人之一。

酷讯内部有两个“民间组织”——技术委员会和产品委员会，分别由张一鸣和寇建发起创立。离开酷讯后，寇建在去哪儿待了8年，现任去哪儿酒店云事业部CEO。

通过两个委员会，酷讯员工常常自发组织交流和学习。下班之后，会有专人来选题并组织一些兴趣讲座。只要愿意听，都可以参与。

“确实能学到很多东西。平常处理工作是一方面，但大家都有思维盲点。从这些交流当中能够获得很多启发。有人可能擅长爬虫方向，他这一期就可以来做一个爬虫结构和算法的专题，和沙龙很像。”后来创立了游啊游的邓文龙说。

除了委员会的讨论之外，每周例会也为大家提供了交流机会。每个部门的产品、所有的研发都会讨论，大家各抒己见。周青松说：“不像现在的一些公司，大家提问题，很少有人能回答得出来。我们当时大家都很踊跃地参与。大家都把自己当成了创业团队的一员。”

“这种相互学习的氛围一直持续，就算离开酷讯之后，我们后来做的许多事情，也会向以前的朋友咨询。这种氛围很吸引人，没有层级。”口碑旅行是周青松的第二次创业，第一次创业是在2012年。

黄浩有时候会想，酷讯那么多人创业，可能与酷讯没做成功有很大关系。“人就是这个样子，有些梦本来碰都不敢碰，想都不敢想，但酷讯让你真真实实感觉到了。最美的梦好近，就差那么一点距离。你曾经参与进去，贡献了很多力量，大家自然而然都不安分。”

有人会因此说起杨建。杨建是“陪伴酷讯最久的人”。从陈华和吴世春创立酷讯之初，到酷讯先后被Expedia和美团收购，杨建一直没有离开。杨建与去哪儿前CEO庄辰超是多年好友，据说在他和张海军创业蘑菇旅行之前，庄辰超曾多次邀约杨建跳槽，杨建一直没答应。

有一个故事是，2014年的一次酷讯聚餐，杨建多喝了几杯。在回家的路上突然嚎啕大哭：“我就不信我们做不过去哪儿。”那时候，去哪儿已在纽交所上市，市值一度超过50亿美元。

酷讯是他们的曾经，也是这个大众创业时代最具启迪意义的案例之一。

酷讯创业帮不完全名录

陈华，唱吧创始人，酷讯创始人。2006年3月-2008年9月先后担任酷讯CEO和CTO。吴世春，梅花天使创投创始人，酷讯联合创始人。2006年3月-2008年5月担任酷讯COO。张一鸣，今日头条创始人。2006年3月加入酷讯，2008年离开。曾担任酷讯技术总监。寇建，去哪儿网酒店云事业部CEO。2006年3月加入酷讯，2008年5月离职。曾担任酷讯产品总监。彭程，好车无忧创始人。2006年4月加入酷讯，2008年6月离职。曾担任酷讯研发经理。徐铮，趣分期联合创始人。2006年5月研究生毕业后加入的酷讯，酷讯的第二名工程师。2009年5月离职。先后在酷讯担任了工程师、研发经理等职位。刘曹峰，融360联合创始人。2006年6月加入酷讯，2008年9月离职。曾担任酷讯旅游度假组技术负责人。邓文龙，游啊游联合创始人。2006年6月加入酷讯，2009年10月离职。先后担任酷讯产品经理，机票产品总监。刘佳，家的要素创始人。2006年7月加入酷讯，2009年2月离职。曾在酷讯担任开发工程师。后担任小红书技术副总裁。2015年创业，获得了吴世春的天使投资。曾志平，提分网创始人。2006年加入酷讯，2008年离职。曾负责酷讯机票搜索。2014年创业，获得了吴世春的天使投资。黄浩，趣炒股创始人。2006年10月加入酷讯，2009年8月离职。先后担任搜索组负责人，房产组负责人，机票组负责人。2014年创业，获得了吴世春的天使投资。许飞，先后担任酷讯总裁助理、机票事业部总监、公司销售副总裁。2006年10月加入酷讯，2009年4月离职。近期已加入酷讯系创业项目趣炒股，担任产品经理。谭中意，橙猫CEO、中意斯正装创始人。2006年11月加入酷讯，2007年7月离职。曾担任酷讯求职搜索产品经理。王晓宇，瓜子二手车产品副总裁。2006年11月加入酷讯，2008年10月离职。严峻，口碑旅行联合创始人。2007年3月加入酷讯，2008年11月离职。曾担任酷讯实验室项目负责人。周青松，口碑旅行联合创始人。2007年5月加入酷讯，2008年11月离职。曾担任酷讯房产搜索引擎负责人。张海军，蘑菇旅行创始人。2007年8月加入酷讯，2015年8月离职。先后担任酷讯VP，酷讯COO，酷讯CEO。谢欣，今日头条VP。2007年加入酷讯，2014年离职。曾担任酷讯技术负责人。2010年曾代表酷讯参与“非你莫属”的节目录制。李烨，掌象（厦门）信息技术有限公司CEO。2007年5月加入酷讯，2008年11月离职。曾担任酷讯产品经理。仲毅，游啊游联合创始人。2008年2月加入酷讯，2010年3月离职。先后在酷讯担任机票研发工程师，火车票研发工程师。陈驰，小猪短租创始人。2009年5月加入酷讯，担任酷讯销售副总裁。2010-2011年兼任酒店和机票事业部总经理。2011年6月离职。贾建强，6人游创始人。2010年5月加入酷讯，2012年12月离职。曾担任酷讯度假业务VP，产品运营中心总经理。侯丽琼，滑雪族创始人。外号“大命”。2010年7月加入酷讯，2014年8月离职。曾担任酷讯广告部销售总监。赵杨，游谱旅行创始人。2010年12月加入酷讯。2014年4月离职。曾担任酷讯酒店事业部总经理兼商务VP。