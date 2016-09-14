中国商飞8年融资近500亿元 量产在即再迎新订单

经济观察网记者 冯庆艳 沈怡然 9月12日，中国商飞（全称为中国商用飞机有限责任公司）募资25亿元的短融券申购说明引起了外界的关注，这已经是该公司今年发布的第三期超短期融资券。

2008年才成立的中国商飞，作为中国实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，截至目前共发行四期中期票据和十五期超短期融资券，募资共475亿元。而在频频募资背后，是自主研发生产出ARJ21-700 新型支线飞机和C919 大型客机的订单追涨，这或许意味着，在长期大量投资之后，中国商飞将迎来收获的季节。

经济观察网记者梳理发现，日前刚发布的第三期短融券募集说明书中的数据与今年3月份的第一期相比，来自多家航空公司和飞机租赁公司的ARJ21-700新型支线飞机订单已经从3月份的322架飙升至403架，虽然两个时间点C919 大型客机订单的数量没有变化，都为514架，但相较于2015年初第一期短融券募集时披露的400架，也飙升了114架。

最新短融券募集说明书显示，C919 大型客机的客户来自国内外，包括中国国际航空、中国东方航空、中国南方航空、海航集团、国银金融租赁和美国 GECAS 等公司纷纷与中国商飞签署了 C919 大型客机启动订单。包括深圳金融租赁、厦门航空、幸福航空、通用电气商业航空、中航租赁、中飞租赁等航空公司、租赁公司纷纷与中国商飞签下ARJ21-700 新型支线飞机的购买订单或确立购买意向。

记者从最新短融券募资说明书中得知，代表中国民用客机主体的中国商飞，在国外将面对美国波音和欧洲空客等飞机制造企业的竞争。

从细分市场的角度分析，中国商飞主要研制机型包括ARJ新型支线飞机和 C919 大型干线客机。新型支线飞机市场中，其主要竞争对手为巴西航空工业公司和庞巴迪宇航公司；在大型客机市场中，其主要竞争对手则为美国波音和欧洲空客飞机。

C919型飞机并非没有优势，一份报道估计C919型飞机售价约5000万美元，这比波音公司的737系列飞机和空客公司的A320型飞机价位低得多，而且所配备的西方零部件设备也不逊竞争对手。

为了尽快量产，在强大的竞争对手面前抢得一席之地，今年初召开的2016年工作会议上，中国商飞公司内部还签订了ARJ21新支线飞机项目、C919大型客机项目等3个项目2016年责任令，签订了2016年经营责任书。

备受关注的C919 大型客机，是中国首款按照最新国际适航标准研制的干线民用飞机。来自中国商飞的最新消息，9月7日，公司市场营销部副部长陆峥介绍称，C919大型客机于2015年10月2日下线，目前各项试验顺利，力争2016年底前后实现首飞。具体时间还需依据后续的试验和工程进度而定。另外，ARJ 新型支线飞机于 2014 年 12 月取得中国民航局型号合格证，2015 年 11 月实现首架机交付成都航空，2016 年 6 月首架机投入航线运营。

发行25亿元的短融券募资的初衷是，公司即将进入飞机的批量生产阶段，为了确保公司原材料备料、生产配套等企业营运资金的充足，生产配套等生产经营正常运转。

历次短融券募集说明书显示，开启C919研发数年来，中国商飞持续大额融资，包括银行贷款、中期票据以及短融券等等，值得关注的是，公司更倾向于短融券和中期票据的方式募资，其银行等各金融机构授信额度总额达2385亿元，而至今使用授信额度仅为 50.82 亿元。

在这种情况下，募资的兑现显然并非问题，除了与国内各主要金融机构建立了良好的合作关系之外，随着ARJ21飞机进入量产，也将给公司带来稳定的利润来源和现金流入。

据了解，中国商飞的航空主业板块的主要产品包括 ARJ21 新型支线飞机、 C919 大型客机和波音平尾转包。

这也将改变数年来公司净利润不稳定且在亏损边缘徘徊的尴尬。更差的是，今年上半年公司净利润已经为负，达-9845.43万元，此前三年的净利润分别为2015年度724.95万元、2014年度1818.64万元、2013年度1.05亿元。

不过最新短融券募资说明书也称，由于实现批产尚需多项认证和检测，公司主营业务增长存在一定的不确定性。 经济观察网记者就以上情况致电中国商飞及其零部件供应商，截至发稿未有回应。