揭秘中国空域产业集团 引入全球大飞机疑点重重

（中国空域产业集团公司办公地 苏慧摄）

（中国空域产业集团公司办公地 苏慧摄）

经济观察网 记者 沈怡然 刘创 特约记者 苏慧 8月31日，《经济参考报》官网一则公开报道称，世界最大运输机An-225生产基地将将落户广西贵港市、四川泸州市。

众所周知，An-225为苏联安东诺夫设计局研制的超大型军用运输机，最大起飞重量640吨，机舱最大载重250吨，全球载重最大、机身最长、翼展最宽。该飞机将被中国民企拿下？消息一出，短短两日，交易企业中国空域产业集团引来无数关注。

多重光环加之头上，中国空域产业集团一夜成名。注册资金5亿港元，成立5年，全球范围内装备二百多家民航机场；钓鱼台签约，全球最大运输机技术、图纸及产权一日到手；总裁宣称2019年将建成全球组规模最大、配套最全、技术最尖端的运输机生产基地。

然而记者调查发现，该项目的中方企业“中国空域产业集团”却疑点重重，事实远非众人所想。

实地探访：真实的空域集团

空域集团的真实面目是什么？

经济观察网记者多方调查发现，空域集团公司所在地鲜有工作人员上班，股东多次大陆注册企业，其中3家歇业，1家经营异常，并且有的办公地点位于河北省廊坊市某居民楼内。

据香港特别行政区政府网上查册中心的信息显示，中国空域产业集团是一家在香港注册的企业，唯一股东名为张乔卉。

企业注册资本仅为1万港币，与官网所称的5亿港元不符，其唯一股东名为张乔卉住址为北京市朝阳区安立路60号润枫德尚B座。记者通过工商信息查询发现，该股东张乔卉和空域集团总裁张友生合作经营多家公司，其中有一家名为北京鑫源港的房地产公司，但无一家业务与飞机发动机制造相关。

香港上环干诺道西118号118大厦18层，这是中国空域产业集团官网标注的公司地址。

经济观察网记者来到中国空域产业集团所在地。踏入楼层，发现该公司的办公室为18层1803-07号，共5间办公室。公司前台标有“中国空域产业集团”及“香港乐远交通科技投资集团”字样，但却大门紧锁，前台干净崭新，也没有相关人员在内，也几乎看不到相关办公资料或用品。公司门口贴有一张公司水电费账单，显示5间办公室8月期间用电696度。

该楼层内多名其他公司的工作人员均向经济观察网记者表示，平时很少看到有人来中国空域产业集团上班。该楼物业人员透露，“公司很有钱，该层5间办公室是公司直接买下来的”，并表示，企业约两年前入驻，很少有人来上班。下午4点左右，记者遇到空域集团的一名工作人员。该工作人员自称是中国空域产业集团前台，拒绝了记者的采访，进入公司后随即将门锁住，不允许记者进入公司。经再三请求，该前台答应联系公司老板，但随后发来短信称：老板说了，我们不接受访问也不外发资料。



异常的内陆注册公司

重大事件面前却拒绝公开信息，更可疑的，是空域集团两家子公司，其真实情况与公司介绍相差甚远。

其中一家子公司为香港乐远交通科技投资集团，其公司官网介绍称是空域集团全资子公司。但从香港特别行政区政府网上查册中心信息查询发现，名为张友生的股东100%控股乐远交通科技，而空域产业集团的唯一股东名为张乔卉，亦100%控股。从官方工商信息上无法看出中国空域产业集团与乐远交通科技之间有何股权关系。香港乐远交通科技投资集团自称曾为超过200个民用机场提供设备及项目管理服务，并为40多个民用机场担任总承包商。但公司在2010年11月9日以仅1万港元注册，还曾名为“香港交通环保科技投资集团有限公司”。

另一家子公司为香港乐远航空。中国空域产业集团官网中介绍，该公司为集团下属子公司，承载物流货物运输，并称未来十年集团将向该公司投放飞机1000架、开辟150至200条国际货运物流航线通道等。但目前公开信息中，关于香港乐远航空的信息寥寥无几。经济观察网记者发现，一家企业名为乐远太湖国际航空物流有限公司，股东也是张乔卉，2016年1月以1万元人民币在大陆注册，且注册地竟为河北省廊坊市广阳区某居民楼房间，记者向该小区售楼处了解到，该小区为纯住宅区，未曾有商户入驻。

另外，在空域产业集团股东张乔卉及乐远交通科技股东张友生曾在大陆设立并参股多家公司。自2001年至2006年，两人先后注册并共同经营至少6家公司，均在北京。但其中有2家属于建筑安装行业，与航空业务最为相关的是机场设备安装销售；其他4家公司的主营业务分别属于教育、机票代理和销售酒、房地产开发以及环保。

其中6家公司的名称极为相似，均有“北京鑫源港”字样。其中“北京鑫源港工业发展有限公司销售分公司”由于未按规定期限公示2015年年度报告被工商局列为“经营异常”，该公司的所属行业为教育。另有其他3家曾发布年报显示公司歇业。

专家表示存在疑点

广西贵港市《贵港新闻》此前报道，中国空域产业集团将在贵港市港南区投资建设飞机和飞机发动机零部件生产基地，并已与贵港市签订战略合作框架协议书，项目总投资预计300亿元，建设年限为10年。

记者致电广西贵港市港南区招商促进局，对方工作人员表示，的确已经与中国空域产业集团签署相关合作协议，但由于跟进项目的领导还在北京，具体的项目信息并不十分了解。

但多位来自航空领域的专业人士告诉经济观察网记者，从未听说过这家企业。目前An-225全球仅此一架，又对机场要求极高，在国内没有刚需，对企业来讲商业价值不大，其买下飞机的目的让人存疑。即便企业愿意购买，就目前国内空域政策来看，军方对空域保守审批，即便是个别临时起降点也难以批复，企业若无军方背景，这类交易更难上加难。

但目前看来，张友生与张乔卉旗下的企业中并没有涉及军工领域的企业。