滴滴试水租车业务 鲸吞Uber后“共享”模式光环渐褪

经济观察报 记者 刘俊晶 鲸吞uber后，滴滴出行（以下简称“滴滴”）与uber的整合业务尚在进行中，但其在租车领域的试水已经迫不及待地展开了。

8月22日，滴滴确认其旗下租车业务已经开始在上海测试运营。经济观察报记者获悉，滴滴租车业务目前会采取与一嗨租车合作的方式，其商业模式落脚在为租赁公司搭建O2O平台，凭借滴滴自有的流量和品牌为该业务板块导流，预计今年年内租车业务可以推广到国内主要一、二线城市。

这是继滴滴推出快车、专车、顺风车、出租车、大巴、代驾、试驾等业务后的又一次试水。而此次滴滴进军在线租车领域可谓搅乱了“一池春水”，对于租车领域的现有参与者而言，此次滴滴租车业务的试点运营引起了极大关注，颇有“狼来了”的意味。

而神州租车董事局主席陆正耀更是公然炮轰滴滴进军租车业务的举动：“专车新政出台，（滴滴）快车、顺风车烧钱模式难以为继，C2C专车模式破产，资本故事还要接着编，必须寻找新的救命草。”“目前的租车市场中，神州、一嗨分别位列一二，此次滴滴联手一嗨租车，因与一嗨在除租车市场外的其他领域并无竞争关系，此举针对神州的意味很明显。”一位线上租车APP的负责人告诉记者。而此前滴滴内部战略会上，滴滴创始人程维的确曾暗示只需3个月的时间便可完胜其他竞争对手。

但对于滴滴进军租车业务的举动，业界却有不同声音。对于已经竞争白热化的租车市场而言，滴滴除了具有巨大的客户流量和资金规模外似乎并无优势。尤其是滴滴选择为租赁公司搭建平台的B2P模式，在服务、车型以及管理标准尚不统一的现状下，滴滴整合的难度非常之大，而租车行业涉及的线下业务也远超滴滴现有业务的线上比重。毫无疑问，程维面对的不仅是一场硬战，更是关于未来战略走向和商业模式的一次探索。

而业内人士认为，滴滴此次进军在线租车市场难以避免会重启烧钱补贴大战。难以摆脱烧钱模式的滴滴，如何避免补贴取消后规模下降的风险？在烧钱大战开始新的一轮角逐之际，程维并不轻松。

进军租车

8月22日，滴滴出行宣布正式进军在线租车市场，其旗下出行版图再次扩张。

不同于7月份尽量低调地在上海试运营租车业务，就在神州租车发布将把此前在12个城市试行折扣上门送取车业务在全国免费推出的同一天，滴滴宣布推出全国免费送车上门服务，针尖对麦芒意味明显。

经济观察报记者获悉，滴滴租车项目由一号专车团队负责，此前该项目已经秘密开发了很长一段时间，一直是滴滴的战略储备方向。在上海试运营的业务主要是和本地的中小租赁公司合作，一方面控制成本，另一方面降低风险。据悉，未来滴滴会逐步增加自有车辆来加入租车业务。

8月29日，滴滴方面在接受记者采访时表示，滴滴租车业务将采用全程线上化租车服务，租车预订、支付及订单修改等环节均可在线完成，工作人员免费送车上门，用户只需在服务时间内提前两个小时下单即可。

“目前滴滴租车测试版的架构和规则与当下的租车APP无异。前端与滴滴专车、快车的做法无异，在违章处理、价格体系等方面与一嗨租车的很多处理方式类似。”一位体验了滴滴租车测试版的相关人士告诉记者。

而在租车市场的多条道路选择中，滴滴没有选择传统租车的B2C（商家对客户）线下模式，也没有选择互联网出行领域竞争对手的P2P模式（即个人对个人的共享租车），而是另辟蹊径地选择了B2P模式（随叫租车）。

滴滴打的算盘是，依托于滴滴现有的3亿客户流量入口，面向租赁企业寻求车源合作来实现平台路径的发展。据悉，滴滴后续会在与一嗨等租车公司合作中协商车源和管理的问题，最大程度发挥双方优势并弥补滴滴在线下业务的不足。除此之外，滴滴没有停止寻找新的线下合作伙伴的步伐。

经济观察报记者获悉，网约车新政的出台在强化车辆准入门槛对于滴滴业务的展开已经开始有影响，此前滴滴已经在网约车业务方面微调社会车辆和自有合作车辆的比例，与此同时滴滴也正汽车租赁公司合作扩大自有车辆规模。

“滴滴初期是想建一个平台，由其他汽车租赁公司提供车辆和服务，以轻资产模式运营租车业务。同其他业务一样，滴滴依然会采用算法调度车辆，意在提升车辆的出租效率、安全管理等。但是弊端同样存在，滴滴必须建立起一套完善的服务标准、车辆管理标准、征信及风控体系，与此同时在服务中取胜。”对此，华融证券汽车分析师张扬表示。

商业模式难题

滴滴作为一个强大的搅局者，除了流量外，资金也被认为是其相较于其他竞争对手的优势。据悉，在滴滴租车的试运营期间，滴滴将为用户提供多项优惠，如免费赠送不计免赔附加险、免收加油服务费等。可以预见，一场租车领域的补贴大战即将展开。

对此，在滴滴出行宣布进入租车市场后的第二天，神州租车董事局主席陆正耀公开表态称：“已经做好在租车市场和滴滴进行价格战的准备。”

这并不是一个引以为傲的商业战略。在此前，滴滴宣布与中国优步合并达成的共识是“烧钱不可持续、盈利才有发展”。而在合并之后，滴滴在部分地区的补贴也已经悄悄取消。此次滴滴进军租车领域，仍以补贴和烧钱作为敲门砖，但对于租车领域的商业模式，滴滴显然并未理出一条阳光大道。

针对于滴滴推出的全国免费送车上门服务，陆正耀认为该商业模式根本不成立。“PP租车去年也做过一阵送车上门，但由于成本原因取消了。我们自己的租车平台去年就建好了，之所以没有推，就是我们来回算这个账也没算过来。”陆正耀一针见血地指出。

事实上，在租车行业中，滴滴租车的模式并非新鲜模式，携程、PP租车都曾尝试过该模式，但最终认为商业模式不成立而未将产品推向市场。滴滴能否凭借强大的资金和品牌优势，梳理出一条站得住脚的商业逻辑，这是所有租车行业的相关者都非常想看到的。“从现在看，滴滴进军租车市场的动作仍然十分谨慎。模式上也并没有什么创新。在具体的业务上，滴滴并不是自拥车辆，而是采取与租赁公司合作的方式。B2P模式虽然还不算主流，但在滴滴之前，悟空租车等其他竞争对手已经运行长达3年。最引人关注的是推出全国免费送车上门服务，但这仍然离不开烧钱和补贴。”一位长期关注租车领域的分析人士告诉记者。

对此，滴滴并没有选择回应。目前，滴滴租车的商业模式仍然偏“轻资产”模式，但是“变重”的痕迹已经十分明显。

经济观察报记者独家获悉，滴滴租车除了与一嗨租车合作外，未来会逐步加大自有车辆的比例，以应对车源数量、丢车风险等潜在问题。而滴滴此前在其他业务板块所积累的合作者汽车租赁公司合将逐步与滴滴租车业务嫁接。

一旦走向这条路，滴滴此前一直的标签——“共享模式”光环将逐渐消退。此前滴滴在收购优步中国后就对计价方法进行了调整，从过去的抽取服务费模式改为司机和乘客分开计价模式，一度被垢病并不符合分享经济特征和发展趋势。

除此之外，滴滴的核心商业和盈利方式仍然有待梳理。有分析认为，在滴滴取消补贴的情况下，滴滴网约车业务的单价将至少提升75%，竞争力大幅下降。而滴滴租车业务在免费送车之后将走向哪里、优势如何凸显，都仍然是未知。