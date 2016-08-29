科伦药业中报解读：山重水复疑无路，柳暗花明又一村

2016-08-29 16:33 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：科伦药业2016年度中期主营业务收入40.96亿元，同比增加6.8%；公司整体利润4.1亿元，同比增长511万元。受市场开发、折旧等费用增加影响，归属于母公司股东净利润同比下降5.67%。

科伦药业2016年度中期主营业务收入40.96亿元，同比增加6.8%；公司整体利润4.1亿元，同比增长511万元。受市场开发、折旧等费用增加影响，归属于母公司股东净利润同比下降5.67%。

科伦药业中报数据呈现三大亮点：

1、规模化对业绩的增长推动，已经到了边际，但大输液市场基本稳定

2、、产品结构升级与技改创新挖掘出了企业内生增长的潜力。

3、创新药、原创性研究已经开始朝预期的方向发展，取得阶段性的成绩，但转化为成果尚需要耐心等待。

全国限制门诊输液、限抗、药品降价等医药改革持续进行中；大输液基础用药的采购多改为挂网，可以判断科伦的输液板块业务将出现稳定的局面。2016年中期，科伦药业输液制剂产品实现销售收入收入29.25亿，较去年同期略降0.76%，基本止住下滑趋势。

2016年中期，科伦药业输液产品的毛利率较过去提高1.56%，说明科伦药业的技改创新对降低生产成本起到了积极的作用；同时也说明科伦药业内部挖掘潜力很大，还有进一步挖掘的空间。可立袋、软袋保持了增长，截至到目前为止，公司软塑化程度达到了93.41%，预计到年底将进一部提升。

在创新药、原创药方面，以仿制基础，全面推进化学小分子、生物大分子、新型给药系统布局。目前，双室袋获总后部制剂批件、复方醋酸钠格注射液获食药监总局注册批件；重组抗表皮生长因子受体人鼠嵌合单克隆抗体注射液获食药总监局注册受理；截至到2016年7月，科伦药业共有A类在研究项目330项，有 38个药物获得临床。从当前的研发成绩来看，特别是在生物药业与新型合药系统药物科伦药业取得了阶段性的成绩，但研究成果转化为利润，尚有很长的距离。当然，未来这些研究成果，一旦转化，将增厚科伦药业的业绩。

中期，科伦药业的非输液板块业务有亮点，康复新液增长了11.38%，草酸艾司西酞普兰片增长了11.38%。

科伦药业通过技改创新，挖掘内生增长潜力，有利于稳定并提高产品的利润，从侧面也说明科伦药业有能力在发展与转型中找到平衡。