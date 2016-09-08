经观会客厅|工行吕仲涛：从支付到融资传统银行依然有优势

新金融风起云涌，传统银行优势何在？

经济观察报首席记者欧阳小红

目前中国金融企业在发展过程当中还面临哪些挑战？对于传统金融机构来说具备什么样的优势呢？

中国工商银行股份有限公司信息科技部总经理吕仲涛

从支付到融资，到我们的存款，到我们的整个信息，它现在还是离不开银行。

经济观察报首席记者欧阳小红

理性，建设性，欢迎观看经观会客厅，我是经济观察报首席记者欧阳小红，目前大数据，云计算、区块链认知计算等前沿技术的兴起正在重新定义各行业的交易模式及服务体验，这些新技术为各行各业在转型期创造了很大的发展机遇，同时也带来了巨大的挑战，他们具体是什么，如何应对，就此经济观察报特别邀请到中国工商银行股份有限公司信息科技部总经理吕仲涛先生作客经观会客厅，与我们探讨金融行业如何最大限度的利用这些领先技术的能力，加速自身转型升级。

经济观察报首席记者欧阳小红

目前中国金融企业在发展过程当中还面临哪些挑战？对于传统金融机构来说具备什么样的优势呢？

观点一： 对金融行业更大的挑战是信息脱媒

中国工商银行股份有限公司信息科技部总经理吕仲涛

互联网金融这个概念出来的时候，最早也就是大量的互联网企业进入这个银行，它的切入点是跑上来都是从支付开始的，所以首先第一个，对我们的挑战就是通过入口的控制来进入了整个的支付整个环节，从现在来看，这个支付脱媒这件事情，确实是对我们的一个很大的挑战。这是第一个挑战.

第二个挑战，实际上通过支付过程当中一些用户的保证金等等，会产生一系列资金的沉淀，这当中就可能会涉入到融资，为什么呢，有资金来源，就会考虑到资金运用，就会去做融资。第二个深层次的问题就出来了，它从支付开始切入，屏蔽我们银行传统的支付中介这样一个工作，第二步就开始通过它掌握着大量的交易数据，进行一些分析，找到潜在的融资客户的机会，进而就带来了融资的这样一个挑战。

第三个挑战也是明显的，它一直往下进，它就会考虑到存款的问题，存款流失，因为我们的资金通过了支付，通过了融资，因为要有资金来源，可能对我们的存款，特别是互联网这个金融它不单单是在支付，还有在很多的基于互联网的P2P也好，或者是一些基金理财也好，都会对我们季度存款流失带来很大的挑战。

第四个，对我来讲，我觉得是对我们金融行业更大的挑战，那就是信息脱媒。因为前面的这些工作，一些的工作深入，渗透，实际上是把银行原来的传统信息优势在逐步的淡化，因为很多业务的发生都已经脱离银行，银行只是做了一个结算通道，大量的这个交易行为，银行可能就不太掌握，所以对我们未来的这个融资业务，投资业务也会带来很大的挑战，

观点二:银行优势依然存在

从支付到融资，到我们的存款，到我们的整个信息，它现在还是离不开银行，咱们举个很简单的例子，现在外面大家都知道，最大的包括阿里也好，支付宝也好，包括财付通也好，交易量很大，交易量过程当中有大量的是通过快捷支付在执行，快捷支付的账户基础还在银行，真正的业务发生最终是我们在帮他记帐，他只是一个大的收银台，真正的账户计算还是在银行端，从这个角度来讲，应该可以说互联网金融，特别是一些互联网企业跟银行是共生的，是共同在为我们的最终用户提供着便捷的支付服务。如果脱离了银行实体，单单靠现在的互联网公司，或者是几个宝，几个通，可能是不行的。

银行业将被颠覆? 银行业资深人士有话要说

经济观察报首席记者欧阳小红

面对这么多的挑战，有什么具体的应对之策？

中国工商银行股份有限公司信息科技部总经理吕仲涛

金融是整个的根本，不论怎么变化，金融，银行，我认为一定会存在，只是形态可能会发生变化，运作模式会有一些表象发生变化，但还真不能颠覆。

经济观察报首席记者欧阳小红

面对这么多的挑战，有什么具体的应对之策，接下来包括内部的挑战还有什么？

观点四：银行不排斥与互联网公司合作

中国工商银行股份有限公司信息科技部总经理吕仲涛

事务要看两个方面，互联网精神首先强调的是共创，所以我们认为我们也不排斥互联网公司跟我们一起来竞争，包括合作，因为这是一个竞合的关系，不是有你没我，有我没你的关系，他本身也是我们支付渠道延伸和补充，所以这个角度来讲，我们现在也是在跟大量的第三方公司，互联网公司，包括第三方支付公司做合作的。当然这个合作当中要考虑到共赢，所以这当中一定会有一些矛盾，如果说一旦达成共赢的模式，我认为这种合作会长期存在，这是第一个方面。

第二，从银行自身角度来讲，我们也在互联网金融，既然他可以过来，当然我们也可以过去，从这个跨界的概念，不是单向跨界，是双向跨界，我们的三中心一个平台，也是在走这个方向，当然我们有我们的挑战，但是我们也有我们的优势。

突发性交易高峰，挑战银行IT系统

经济观察报首席记者欧阳小红

银行的应对思路是什么，提升IT能力方面做了什么样的准备？

中国工商银行股份有限公司信息科技部总经理吕仲涛

搞一个营销，搞一个红包，整个交易量就会突发性的增长，对银行整个信息系统的高可用性，跟它的所谓的高容量带来非常大的挑战，特别是瞬间的交易处理能力。

经济观察报首席记者欧阳小红

李总刚才讲的与很多第三方有合作，合作方为了创新，对银行IT系统提出哪些要求，银行的应对思路是什么，提升IT能力方面做了什么样的准备？

观点五：瞬间交易处理能力是比较大的挑战

中国工商银行股份有限公司信息科技部总经理吕仲涛

跟第三方合作里面有几个关键问题，第一是互信问题，就是可信接入，这当中，过去做的，说老实话做得不是特别好，随着现在监管的要求逐步趋严，包括现在在做一些实名制的认证要求，一二三类账户建立的要求，都是建立在安全可信的基础上，所以说从银行的角度来讲，如何可信地，为了保证最终客户的利益，如何跟第三方公司建立可信的一种交易通道，我们认为也是我们需要关注的，当然也是需要合作方一起配合的，第二个挑战是很大的，实际上就是传统的金融交易是相对低频的，即便是这个低频的情况下，我们现在每天的，因为金融企业呀，大家所有的支付都是需要用钱的，我们已经达到了每天交易量是3.2亿平均，高峰达到3.8亿联机的交易量，但是量已经很大，随着互联网业务的，第三方合作方渠道接入的扩大，实际上这个交易量的不可控性越来越大，举个很简单的例子，搞一个营销，搞一个红包，整个交易量就会突发性的增长，对银行整个信息系统的高可用性，跟它的所谓的高容量带来非常大的挑战，特别是瞬间的交易处理能力，这就是一个比较大的挑战，这两块，我觉得最重要的是从银行系统来讲，如何使自己的信息系统更加具有弹性，更加具有那种弹性扩展，能够更加应对突发性的交易高峰。第三是在信息安全角度，就是刚才讲的，可信的交易环境当中，是有非常大的挑战，也是需要我们逐步地改进。

经济观察报首席记者欧阳小红

就目前金融业的企业或者单位对区块链，认知计算等新技术产生兴趣吗？如果有的话，他们开展对IT系统的升级工作？

观点六：区块链技术解决高可用性和可信问题

中国工商银行股份有限公司信息科技部总经理吕仲涛

区块链技术，这个去中心的概念，当然有一些绝对，我个人理解不是真正意义上的去中心，是一个多中心的概念，就是去单一中心，去中心不是说没中心，只是中心越来越多，通过公共帐本的概念，能够解决我们所谓的高可用性的问题，这是第一个，高可用性的问题。第二也是可信的问题，等等，这些方面所以对我们是一定有价值的，不可篡改的问题，智能合约的问题，对我们都是有价值的，但是这些价值如何具体通过技术手段使这个业务模式，所谓的公共帐本这个模式能够落地，我认为距离还是有的，这里面主要的核心问题就是效率问题，因为中心，多中心，中心一多的话，整个的所谓的数据同步的效率，公共帐本复制的效率，还是有很大的挑战。

观点三：银行业不会被颠覆

中国工商银行股份有限公司信息科技部总经理吕仲涛

银行除了是国有银行，国有企业固有的一些特征以外，还有金融行业的固有特征，金融行业是经营风险的，这个角度来讲，保守一定是有基因在里面的，这个是基因，从金融业本身来讲是不太允许试错的，我个人认为互联网公司现在强调的是什么，快速迭代，试错，但是金融产品，以这个试错会带来颠覆性的社会影响，从这个角度来看我认为金融行业是一些特征，也决定了跟普通的高科技企业的差别，当然，由于这个原因，对于从事金融行业里面的IT人员来讲，吸引力都会受到影响，这个一定是，但是会达到平衡状态，整个行业的发展都会有一个兴衰角度，从大量的人员流失到互联网企业，大家看到也有大量的互联网企业在生生死死，这也是事实，这就是特征造成的，也不是说是一个奇怪的现象。我们也要冷静判断，从企业内部来讲，我们自身的升级，组织的优化，甚至于引入一些新兴，某些领域引入一些新的治理机制，也未尝不可以，现在据我了解，有一些银行业在朝这个方向在发展，包括成立一些子公司，进行专业化的经营运作，都在运作，我认为整个社会会达到一种共生平衡，当然这个当中一定有起有落，我个人的理解，金融角度来讲，金融是整个的根本，不论怎么变化，金融，银行，我认为一定会存在，只是形态可能会发生变化，运作模式会有一些表象发生变化，但还真不能颠覆，过去讲颠覆银行，应该讲是颠覆银行的一些思维逻辑，但不是颠覆银行，也会促进银行的自身转型发展。