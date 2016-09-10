飞鹤揽获亚洲品牌盛典三项大奖 彰显民族品牌影响力

2016年9月9日，由亚洲品牌、人民日报海外版、新华网主办的“第十一届亚洲品牌盛典”在北京隆重举办。本届盛典以“品牌决胜未来”为主题，坚持“高规格、高品位、国际化”，聚集了众多来自世界各地的政要名人、经济学家、企业家等代表出席，并吸引数十家媒体锁定盛会，可谓参与度、关注度空前。作为受邀企业代表之一，飞鹤乳业揽获“中国品牌年度创新企业”和“亚洲十大杰出领袖”及“中国生态原产地知名品牌”三项大奖，成为彰显民族乃至亚洲品牌影响力的典范。

据悉，“亚洲品牌盛典”素有亚洲品牌界年度“奥斯卡”之称，已成功举办十届，是诠释亚洲品牌价值、塑造亚洲品牌形象的最佳平台。值得一提的是，在飞鹤此次荣获的三大奖项中，“中国生态原产地知名品牌”是继荣获国家质量监督检验检疫局颁发的“生态原产地产品”保护认证之后，飞鹤乳业再次凭借全产业链的生态优势获得高度评价及权威肯定。此外，为振兴民族品牌，此次活动特意倡议将每年的9月9日设定为“中国品牌日”，飞鹤乳业等企业受邀代表优秀民族品牌 参加了联合倡议活动，共同展现优秀民族品牌的自信和担当。

亚洲品牌盛典颁奖现场 飞鹤乳业集团总裁助理魏静（右三）上台领奖

作为中国最早的奶粉企业之一，飞鹤乳业之所以连续获得行业肯定，体现了其54年来的品牌积累与创新裂变。从丹顶鹤故乡齐齐哈尔起步，基于黑龙江得天独厚的生态优势，专注于打造领先行业的创新发展模式，54年的发展成就了飞鹤乳业专为国人定制奶粉的民族品牌标杆。2001年，在“源创新”理念指导下，飞鹤乳业以极具战略性、前瞻性眼光决定从源头——奶源开始布局全产业链，把控奶粉生产全程。历时10年时间，飞鹤在北纬47度世界黄金奶源带上打造了中国婴幼儿奶粉行业第一条完整的全产业链，实现了从源头牧草种植、规模化奶牛饲养到生产加工、物流仓储、渠道管控乃至售后服务各个环节的全程可控，形成飞鹤独有的全产业链模式。该模式集成了北纬47度黄金奶源带上的专业农场、牧场，与飞鹤智能化工厂一起，形成了一个全产业链生产集群和2小时产业生态圈。飞鹤这一系列的创新，开创了中国乳企最佳的发展模式，深刻诠释“得奶源者得天下”的发展理念。

如果说创新是民族企业发展的源泉，那么品质的保障与升级则是民族乳企进步的基石。在民族奶业遭遇危机之时，飞鹤对奶粉品质的苛求从未止步，成就了54的安全生产记录。54年来，飞鹤在独善其身的同时，还专注于中国宝宝体质和母乳营养研究，科研实力业内首屈一指，打造了“更适合中国宝宝的奶粉”，推动民族乳业向“更适合时代”转型升级。此次摘得“中国品牌年度创新企业”这一大奖，更印证了飞鹤多年来坚持创新、专注创新、苛求创新的发展理念。

近年来，随着中国经济发展与信息技术的不断变革，“中国制造”开始向“中国创造”悄然转变。扎实的品质及强有力的创新，不仅是民族企业生存及发展的核心竞争力，更成为其带领中国品牌走向世界舞台的驱动力。在《中国制造2025》强国战略十年行动纲领颁布和“十三五”规划实施的大环境下，品牌战略已成为国家调整经济发展方向的重点战略。而在我国奶业转型升级的重要关口，飞鹤作为业内领先的婴幼儿乳企，身上肩负着更多强化品牌实力、树立中国乳业品牌良好形象的重担。未来，飞鹤会将品牌建设作为企业发展的“必选项”，不断夯实内功、激发创新，助力民族品牌强国之路更宽、更远。