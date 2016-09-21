CIGIU国际石墨烯研讨会召开 诺奖得主安德烈·海姆出席

经济观察网 记者 沈怡然 2016年9月18日，由中国国际石墨烯资源产业联盟（CIGIU）主办、中国科技产业化促进会、中国高新技术产业开发区协会等多家机构支持的2016（北京）国际石墨烯产业高级研讨会在北京召开。来自全球石墨烯科技、应用领先企业代表与嘉宾共计200余人参加会议，出席嘉宾包括第十届全国人大常委会副委员长顾秀莲，泰国前副总理、泰中友好协会会长功·塔帕朗西，原航空航天工业部部长林宗棠、中国公共外交协会会长李肇星，科技部原秘书长、科技日报原社长张景安，诺贝尔奖获得者、曼彻斯特大学教授安德烈·海姆，中国科学院院士、北京大学教授刘忠范，台湾技术服务社杨政祐博士，中国科技产业化促进会副主任吴雪慧等。

国家工信部、发改委、科技部有关部门负责人出席了研讨会；中国船舶重工集团动力股份有限公司、中国航空发动机集团北京航材院、中信裕联投资有限公司等企业派代表参加了研讨会。

安德烈·海姆：中国石墨烯商业化居引领位置

诺贝尔奖获得者、曼彻斯特大学教授安德烈·海姆表示，从世界范围来看，各国在专利申请方面都存在共同问题，即科研机构申请的专利数量远远超过企业，但真正做成商业化的较少。中国在石墨烯商业化上处于引领位置，这主要由于中国政策对产业非常重视和支持。

中国政府对石墨烯产业的支持至关重要。新材料从科学实验到行业应用需要很长的时间，中国地方政府在过去五年里在石墨烯领域投入了很多，虽然获得的石墨烯产品并不算成熟，但其推进石墨烯商业化的进程反过来促进当地经济发展，形成良性循环。可以说，中国政策正在加速石墨烯商业化进程。但从长远来看，商业化应用仅靠一两个国家或某几个公司的力量是不够的，联盟作为国际性平台，可以实现国际石墨烯产业间的沟通交流、互通有无、取长补短，促进商业化进程。

正值中国政府一系列重磅政策的出台，石墨烯产品项目正成为投资焦点，目前商业化前景最好、能解决刚需问题的石墨烯产品会在哪些领域突破？就此，经济观察网记者采访了安德烈·海姆，他认为，对于石墨烯投资，关键在于时间把握。就未来一两年内，石墨烯电池方面的投入看起来是最可行的，但同时，其他领域的应用也会飞速发展。所以目前，对石墨烯的投入领域不应该聚焦在过于高精尖领域产品。

联盟正式成立 全球设立18个分部

石墨烯作为全球最具前景的新材料，已经得到了全世界的密切关注，由石墨烯引发的材料革命乃至科技革命讨论非常热烈。中国国际石墨烯资源产业联盟自筹备以来，一直把促进国际范围内的石墨烯产业发展定位为首要目标。截止到目前，已基本完成了组织架构、全球布局规划，主办了系列活动和推介会。今年5月26日，中国国际石墨烯资源产业联盟在北京钓鱼台召开第一届理事会预备会议。8月2日，在阿联酋召开中阿石墨烯产业高峰论坛暨CIGIU石墨烯产业阿联酋项目推介会。此次研讨会将再次共同推进石墨烯产业合作，为石墨烯产业发展献计献策,为推进科技产业转型升级助力，以此助推全球石墨烯产业发展。

中国国际石墨烯资源产业联盟理事长张景安在致开幕词时表示，联盟将搭建一个国际化的平台，在促进科技成果交流、推动产业化进程的同时，着重推进石墨烯领域标准体系的建设，为中国乃至国际石墨烯产业的健康、规范、有序发展作出贡献。

研讨会上，中国国际石墨烯资源产业联盟举行了成立仪式。联盟的成立意味着这是国际石墨烯领域中，地域最广、起点最高、门类最全的集资源、科技、企业、资本、人才、信息、知识产权、产业促进等为一体的国际交流互动平台，标志着联盟将全面推进全球石墨烯产业化发展。

目前，联盟在全球正在筹备设立18个分部，研讨会上，联盟向首批9个国家和地区分部授牌，包括美国洛杉矶、纽约、澳大利亚悉尼、葡萄牙里斯本、新加坡、印度新德里、日本东京、中国台湾和香港分部。

会上，联盟为战略合作伙伴与新会员颁发证书，包括北京丰台科技园、无锡石墨烯产业发展示范区、唐山高新技术产业开发区、承德市科学技术局、江苏太仓港经济技术开发区、四川巴中秦巴石墨产业发展研究中心、江苏省泰兴经济开发区、内蒙古包头石墨烯科技产业园等。另外，来自印度的Alchemist 集团与烯盟基金签署了《中印石墨烯产业联合发展基金合作协议》。