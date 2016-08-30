九鼎投资：并购浪潮下推“龙头计划”，助实体企业闯千亿市值蓝海

2016-08-30 15:31 来源： 经济观察网 作者： 编辑： 经济观察网

导语：

近两年，中国并购交易量屡创新高。今年前六个月，中国境内外并购活动又创下新的纪录，交易金额增至4125亿美元，比去年同期增长了27%。

随着并购时代的到来，一直活跃于市场的九鼎投资自然不会错过机会，开始将并购型投资作为主线。

不久前，这家机构宣布启动“龙头计划”，力求以机构投资者的身份，成为各细分行业中龙头企业的战略性股东，将企业领先的产业运营能力，与其在产业投资和资本运作方面的资源能力相结合，以并购整合为主要手段，助推龙头企业的市场份额不断扩大，市值不断提升。

关于“龙头计划”的由来，九鼎投资多位高管在今年8月底接受了记者的专访。

传统龙头企业遭遇“成长的烦恼”

“中国拥有13亿的人口基数，市场仍有巨大潜力。同时，企业证券化率还普遍较低。随着产业和金融市场的不断成熟，本土企业的发展正在迎来巨大飞跃的机遇。”九鼎投资总经理康清山谈到。

数据显示，目前中国A股上市的民营企业有1600多家，其中市值超过100亿美元的寥寥无几。而在美国市场7391家上市公司中，百亿美元市值的有477家，占到了8.9%。

康清山表示，“在中国各个产业集中度不断提高的同时，优质企业的市场份额也将不断集中，在下一轮经济扩张的周期内，百亿美金市值的中国企业将在今后几年不断涌现”。

但是，与美国的大型企业不同，中国的龙头企业普遍从物资短缺的经济时代发展而来，龙头地位的树立一方面来自于企业竞争优势的建立，另一方面来自于市场旺盛需求所给予的红利。而在当前的市场环境下，则凸显出了龙头企业普遍存在的几个短板。

康清山指出，传统龙头企业当前普遍遇到几点困境。

战略路径进入迷惑期。当前企业面临着市场竞争环境不断升级的态势，伴随着互联网、移动互联网的兴起，不断产生着新的商业模式，竞争压力与日倍增。

并购项目资源与投资专业能力匮乏。龙头企业虽然大部分已经上市，并借助资本市场试水对外并购来寻求企业的外延式扩张。但是，很多龙头企业的投资经验相对较少。

资本市场运作经验不足。资本市场运作是全方位、多维度的能力集合，本质上还是回归到如何低成本、大额、快速融资以及高效对外投资的问题。如何深刻理解资本市场的游戏规则，有效利用各类金融工具等等，需要对资本市场有全面的认识并灵活运用。

为何龙头企业要牵手PE机构？

“PE机构作为资本市场的一个重要组成部分，专注于研究资本市场的各种金融产品，并且拥有强大的创新和执行能力，这一优势是PE机构和龙头企业开展合作的关键要素”，康清山表示。

九鼎投资董秘黄震介绍：“九鼎投资拥有专业的研究团队，实时追踪产业的动态变化，能从第三方的角度，给予企业专业的战略建议和实施路径设计。”

“而且，相比而言，九鼎投资在并购项目资源和投资专业能力上拥有明显优势。在历史上调研项目超过2万家，积累了丰富的股权投资经验和方法论，可以协助龙头企业高效地实施对外并购投资。同时，九鼎遍及全球的业务开发体系，也能从全球范围内、全产业链范围内挖掘出符合龙头企业并购战略的优质标的资源。”

问及“龙头计划”的目标，康清山给出的回答是：我们希望通过“龙头计划”，在三到五年时间内充分发挥九鼎投资体系化的增资服务，将所服务的细分行业的优质企业从百亿市值打造成千亿市值的绝对行业龙头。

“在具体的服务上，九鼎的兄弟公司，包括九州证券、九泰基金、富通保险、九信资产等丰富的金融板块，可以全方位一站式地协助企业利用各类金融工具、实施各类资本运作。”

龙头企业“升值” 产业新格局应运而生

目前，九鼎投资在多个行业内，已经成功开展了龙头的产业整合、产业链上下游并购以及海外并购。

罗莱生活（002293）是2016年九鼎投资龙头计划的代表作。

2016年4月，九鼎投资与罗莱达成“参与定增+持续合作”的系统性战略合作方案。结合多年细分行业的投研经验，九鼎团队为罗莱梳理出深度细分不同需求的消费群体、提供针对性的多品牌产品，实施大家纺-小家居-全家居的并购布局等未来核心战略。

2016年5月初，罗莱生活定增1.04亿股，九鼎投资认购比例超过40%。募集资金将用于罗莱生活“全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”以及“供应链体系优化建设项目”。

对于如何巩固罗莱生活在中国家纺行业的龙头地位，九鼎也有着清晰的规划。项目负责人介绍，“随着互联网迅速普及、居民消费习惯不断变革等趋势影响下，行业竞争格局在逐渐发生变化，电商市场巨大的消费潜能已被逐渐释放出来。参与罗莱生活定增，会利用自身的多样化资源协助其商业模式的持续优化升级，在国内经济结构调整和消费升级的推动下，助力罗莱生活巩固并提升行业龙头地位。”

通过长期的不断实践，九鼎投资还在继续探索一些创新的项目案例。

作为中国最早的8个深圳上市公司之一，神州高铁（000008）的前身宝利来是深圳本地一家五星级酒店的经营企业，主要资产是深圳10万平米的五星级酒店和用于收租的物业。历经无数次更名和主营业务变更，最后变成俗称的“壳企业”。

接触后，九鼎投资帮助宝利来将曾经投资过的新联铁成功并入，实现了其主营业务向轨道交通业，低迷行业转向高速增长行业的战略转型。

2014年至今，神州高铁两次重大资产重组九鼎投资都深入参与，并在2015年帮助其完成十亿级别对北京交大微联科技的收购，9个月的时间帮助其市值增长超过5倍。

通过该次并购重组，神州高铁将进一步完善对信号系统、线路系统的布局，实现五大系统的运营维护产业布局，逐渐形成大数据、云处理的设计和服务能力，实现从单纯的高科技企业向“互联网+高科技”转变。

海外并购成为龙头企业“心头好”

令九鼎充满信心的还包括推进龙头企业海外并购的步伐。

今年以来，中国企业海外并购出现了爆发式增长。前六个月，中国企业海外并购交易金额增长近三倍至1340亿美元，超过前两年海外并购额的总和。

“这其中一部分交易具有很强的战略性，属于产业布局类并购。这也正是我们现在做的。”康清山指出。

2010年10月，九鼎以第二大股东身份投资众信旅游（002707）。2014年，众信旅游上市，创造牛股神话。上市后粮草充沛的众信旅游，与九鼎投资合作，确定了从国内到海外，从线下到线上的一整套发展战略。

2014年9月，众信旅游与九鼎、复星等共同设立基金，共赴法国收购全球最大度假连锁集团Club Med，众信旅游的投资大大增强了Club Med在中国扩张的渠道资源。随后，众信旅游对竹园国旅进行控股投资，一举收购其70%的股份；2014年四季度，众信旅游收购悠哉网络15%的股份，正式进军线上旅游市场。

截至退出前，众信旅游市值已从上市时的13.4亿元增长到85.5亿元，作为回报，九鼎投资所管理基金也获得超过24倍的账面收益。

据黄震介绍，在海外并购方面，九鼎投资也在利用现有丰富的国内渠道和正在不断优化完善的海外并购渠道，建立海外项目持续获取和寻找的能力。在欧洲、美国和日本都已建立九鼎投资发掘并购标的的渠道，帮助中国的优秀龙头企业去寻找海外并购机会。

目前，九鼎投资在大规模实施产业整合和海外并购投资模式下，已经在开展一项欧洲汽车轻量化铝压铸企业的标杆性项目。该企业长期以来是保时捷、奔驰、宝马、大众、宾利、法拉利等全球知名汽车制造商的放行供应商和同步开发供应商。

据该项目负责人介绍，九鼎投资之所以能成为该企业的潜在收购方，主要是基于九鼎投资在汽车轻量化领域的战略布局和研究的深度及广度。九鼎投资在2014年底就启动了围绕汽车产业进行产业整合和全球并购的设想，2015年将汽车轻量化铝压铸行业作为产业整合的首选细分行业，目标是通过在全球范围内进行连环产业并购，整合海外技术领先的企业，利用国内成本优势和市场规模打造一个国内第一、全球领先的汽车轻量化铝压铸企业。

并购催生“投后服务”2.0时代

“并购交易的资产交割并不是并购的结束，而只是开始”，康清山这样说道。

在九鼎投资看来，文化和团队的整合才是并购的灵魂。基于龙头企业的需求和九鼎投资的优势，龙头企业的投后服务将重点解决四大问题：战略、项目、资金和管理。

战略：通过对行业和产业的深入研究，整理一套企业未来内生、外延发展的战略路线图，从而具体指导企业下一步的资金运用和项目收购。

项目：发挥九鼎海外投资团队及合作机构的优势，针对龙头企业战略并购需求，在境内外寻找针对性标的，并落实尽调、风控、交易谈判等全部并购投资操作等。

资金：资金是投后服务的核心要务。充分利用不同资金产品，包括但不限于银行资金、保险资金、ABS、互联网金融等，为企业自身发展和对外并购提供充分的资金。另外，九鼎投资也选择根据企业市值的波动，进一步增资龙头企业，实现长期价值投资。

管理：龙头合作计划中九鼎投资将设专人跟进，至少派驻1人在企业现场负责跟进沟通；安排定期部门会议沟通项目推进进度，设立联席投决会，针对并购标的与龙头企业共同判断决策；战略委员会定期召开，双方高层逐步优化并购策略，推进合作落地。

中国目前处于产业升级一个关键节点，大量企业和落后产能面临淘汰。上市公司或产业集团，需要新的血液来为自己的持续增长提供动力，大量的跨国并购和跨行业的并购正在蓬勃推进。

康清山表示，“长期以来，九鼎投资整合各方资源优势，助力上市公司发展。未来，九鼎投资还将通过“龙头计划”持续重点投资细分行业内的龙头企业，通过对接九鼎投资在行业领域的专业经验、资本市场的创新策略以及全球的业务资源体系，帮助龙头企业开展境内外的整合并购，协助龙头企业进一步提升核心竞争力”。

“在此过程中，也将进一步优化市场资源配置。与此同时为投资人和出资人带来相对较高且合理的投资回报”。